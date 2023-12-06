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الحمود.. الأردني الوحيد المتوج بجوائز رياضة السيارات العالمية

12/6/2023 11:28:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






عمان - يعد الملاح عطا الحمود الأردني الوحيد الذي سيتوج بلقب بطولة الشرق الأوسط للراليات للملاحين في حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) للعام الحالي، الذي سيقام غد وبعد غد في العاصمة الأذرية باكو.
ويعتبر هذا الإنجاز تاريخيا بالنسبة للملاح الحمود، والذي نال هذا اللقب لأول مرة في مسيرته، ليصبح ثاني أردني يحقق اللقب، بعد الملاح خالد زكريا الذي ناله العام 2001، مع بطل الراليات الإماراتي محمد بن سليم.
واستطاع الحمود الذي لعب دور الملاح للسائق العماني عبد الله الرواحي، أن يضغط على أقوى منافسيه ماثيو باوميل ملاح البطل القطري ناصر العطية، ليتقاسم معه للمرة الأولى في تاريخ بطولة الشرق الأوسط لقب الملاحين، حيث حصل الحمود على 30 نقطة في رالي عُمان، و30 نقطة في رالي الأردن، ودخل التاريخ بعد فوزه بلقب رالي الأردن، وبات أول أردني يفوز برالي بلاده منذ فوز أمجد فرح وخالد زكريا في العام 2004، و30 نقطة في رالي قبرص.
ويضاف الإنجاز التاريخي للملاح الحمود إلى الرصيد الزاخر بالنجاحات والإنجازات له، حيث استطاع أن يشكل أنموذجا مثاليا ملهما للشباب بفضل إرادته الصلبة وعزيمته القوية التي أهلته إلى تحقيق تلك النتيجة المشرفة، والتي تتوج ما قام به من جهد وعطاء وتركيز عال قبل وأثناء مشاركته في بطولة الشرق الأوسط للراليات، ليعتلي منصة التتويج بكل جدارة واقتدار.
وأعرب الملاح الأردني عطا الحمود، الذي توجه أمس إلى إذربيجان ليتسلم جائزة بطل الشرق الأوسط للراليات للملاحين، عن سعادته بتحقيق لقب بطولة الشرق الأوسط للملاحين للمرة الأولى في مسيرته العام ‏الحالي، مؤكدا أن ما ‏حققه هو إنجاز تاريخي، في ظل منافسة قوية شهدتها البطولة من قبل أبطال الراليات الإقليمية.‏
وقال الحمود لـ”الغد”:“أشعر بالفخر والاعتزاز بأن أكون أول أردني يتوج بجوائز الاتحاد الدولي للعام الحالي، أود توجيه رسالة مهمة هنا للسائقين الواعدين والناشئين الذين يشقون طريقهم في رياضة السيارات، عليهم خوض التجارب كافة، والاحتراف بشكل سليم، كي يتمكنوا من وضع خطواتهم الأولى على عتبة السباقات الإقليمية”.
وأضاف:“أصبح السائق والملاح الأردني يشكلان قوة ضاربة في المنطقة، ومنهم من انطلق نحو العالمية من بوابة رياضة ‏‏السيارات الأردنية، وهذا الأمر يجب أن يحفز السائقين الواعدين، لاكتساب مزيد من الخبرات، وبعد هذه السنوات الطويلة، ما أزال أتعلم وأكتسب خبرات في المحيط الواسع لرياضة السيارات، وتسلحت بالعزيمة والقوة من أجل توسيع آفاقي والبحث عن بدائل ‏تمكنني من ‏تحقيق مزيد من الإنجازات في عالم الراليات، وحققت إلى جانب العُماني عبد الله الرواحي في العام 2019، لقب بطولة الأردن ‏للراليات ‏للسائقين والملاحين، وفي العام ذاته، فزنا لأول مرة بلقب بطولة عُمان للراليات، كما نلت العام 2022 لقب الفئة تي 4 للملاحين في‎ بطولة ‏السعودية، إلى جانب السائق السعودي سعيد الموري، وشاركنا في راليات جدة والقصيم وعسير، وهو إنجاز كبير، وكانت ‏‏التجربة فريدة من نوعها في الراليات، كما شاركنا في رالي حائل الدولي العام الحالي، وفي الراليات المحلية حققت لقب بطولة ‏الأردن للملاحين ‏‎5‎‏ مرات الأعوام 2003 و2010 و2019 و2020،‎2023 ‎‏، ونلت لقب ‏رالي باها الأردن عن فئة الدراجات النارية العام ‏‏2018 في النسخة التجريبية”. ‏


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