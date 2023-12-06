الحسين والوحدات ينشدان الفوز أمام مغير السرحان ومعان

MENAFN - Alghad Newspaper) مهند جويلس

عمان- تعود عجلة دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024 للدوران بعد مضي 12 يوما من دون خوض أي لقاء، بسبب إقامة مباراتين من ربع نهائي بطولة كأس الأردن، إضافة إلى مشاركة الفيصلي بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

ويستقبل الحسين إربد متصدر ترتيب دوري المحترفين برصيد 21 نقطة نظيره مغير السرحان صاحب المركز الثامن برصيد 8 نقاط، وذلك عند الساعة الرابعة مساء على ستاد مدينة الحسن بإربد، فيما تقام المواجهة الثانية على ستاد عمان الدولي عند الساعة السادسة والنصف مساء، وتجمع الوحدات صاحب المركز الثاني على سلم الترتيب برصيد 16 نقطة، ومعان خامس الترتيب برصيد 9 نقاط.

ويتطلع فريق الحسين، للمضي قدما في صدارة الدوري وتسجيل الفوز الثامن على التوالي، علما بأن لديه مواجهة مؤجلة، فيما ينتظر الوحدات تعثر الحسين ليسجل فوزا جديدا له في البطولة يمكنه من الاقتراب من الصدارة، وهو الآخر لديه مباراتين مؤجلتين.

وتستكمل مواجهات الجولة يوم غد بمواجهتين، إذ تجمع الأولى بين شباب الأردن والجليل على ستاد البتراء عند الساعة الرابعة مساء، والثانية بين فريقي الفيصلي وسحاب عند الساعة السادسة والنصف مساء على ستاد عمان، على أن تختتم الجولة بعد غد، عندما يلعب السلط مع الأهلي على ملعب السلط عند الساعة الرابعة مساء، والرمثا وشباب العقبة على ستاد الحسن عند الساعة السادسة والنصف مساء.

الحسين إربد × مغير السرحان

يتطلع المتصدر فريق الحسين إلى مواصلة الأرقام القياسية المسجلة باسمه مع بداية الموسم الحالي، بعد أن فاز في المباريات السبع الماضية، وتسجيل 17 هدفا مقابل عدم استقبال شباكه أي هدف، إضافة إلى محاولة الإبقاء على سجله مميزا في المواجهات المباشرة مع ضيفه مغير السرحان، حيث تقابلا مرتين في الدوري، فاز الحسين في مباراة وتعادلا في مباراة أخرى.

وتتنوع الخيارات الفنية لفريق الحسين الذي يقوده المدرب البرتغالي جواو موتة في سبيل الوصول لمنصة التتويج والظفر باللقب للمرة الأولى في تاريخه، بالاستقرار على التشكيلة التي تضم كلا من: عبد الله الزعبي، أدهم القرشي، عبد الله نصيب“ديارا”، سليم عبيد، مصطفى كمال، رجائي عايد، عبد الجليل أجاغون، مصعب اللحام، محمود مرضي، منذر أبو عمارة وحمزة الدردور.

وعلى الطرف الآخر، يعيش مغير السرحان ظروفا صعبة في الآونة الماضية، بعد أن كان المدرب خالد الدبوبي قريبا من المغادرة بسبب الأوضاع المالية الصعبة في النادي، التي تسببت أيضا في إضراب اللاعبين عن التدريبات لفترة جيدة، قبل أن يعود الفريق للتدريبات في الأيام الماضية.

وتنحصر خيارات الدبوبي في المواجهة بالاعتماد على اللاعبين: أحمد عرباش، سبيع الحموي، قصي طنوس، أحمد أبو صعيليك، زيد أبو الريش، أحمد أبو انجيلة، محمد أبو الذهب، معتز عبيدات، حمزة الشمالي، سامر خانكان وصهيب أبو هشهش.

الوحدات × معان

يملك الوحدات في مواجهاته مع معان سجلا طيبا ببطولة الدوري عقب فوزه في 4 مناسبات سابقة، مقابل حضور نتيجة التعادل في مواجهتين، فيما لم يسبق لمعان أن فاز على الوحدات في أي مباراة، ما يعزز من حظوظ أصحاب الأرض في الحصول على النقاط كاملة والبقاء في المركز الثاني.

وتشير النتائج في المباريات الماضية بالفترة الأخيرة، إلى تفوق الوحدات على منافسه القادم من جنوب المملكة، حيث إن“الأخضر” استعاد عافيته في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي بفوز على أهلي حلب السوري بهدفين نظيفين الأسبوع الماضي، فيما ودع معان بطولة الكأس على يد شباب الأردن بفارق الركلات الترجيحية.

ويسعى الوحدات مع المدرب العماني رشيد جابر إلى تسجيل فوز معنوي قبل المواجهة الحاسمة والأخيرة في البطولة الآسيوية يوم الإثنين المقبل، أمام الكويت الكويتي، حيث يمني جابر ورجاله النفس في تحقيق الانتصارات تباعا على الصعيدين المحلي والآسيوي، بهدف البقاء في دائرة المنافسة بكليهما.

ومن المتوقع أن يعتمد جابر في تشكيلته الأساسية على اللاعبين: أحمد عبد الستار، فراس شلباية، دانيال عفانة، يوسف أبو الجزر، خالد كردغلي، محمود شوكت، أحمد سمير، صالح راتب، مهند أبو طه، أنس العوضات وسيدريك هنري.

بدوره، يسعى معان إلى تسجيل نتيجة تاريخية وتحقيق الفوز الأول له على الوحدات بالدوري، على الرغم من المعاناة الأخيرة التي ضربت الفريق، بضمانه بلوغ المربع الذهبي لكأس الأردن، قبل أن يودع في اللحظات الأخيرة بقبول هدف التعادل من شباب الأردن، والخسارة بركلات الترجيح، ما أثر نفسيا على الفريق الذي كان يسير بصورة طيبة مؤخرا برفقة المدرب أمجد أبو طعيمة.

ويملك معان عددا من الخيارات الفنية القادرة على صناعة الفارق، ومن أبرزها: رشيد رفيد، حربي أحمد، أيسر صباح، محمد فال، عبد الرحمن مرعي، عون المحارمة، مهدي علامة، ضرار سعد الله، وليد عثماني، عبد الملك مفتاحي وحسين عبيدات.









لاعب معان عون المحارمة يتقدم بالكرة أمام مراقبة لاعب الوحدات يوسف أبو الجزر في لقاء سابق - (من المصدر)