مصارعة وتبادل لكمات بين لاعبات المنتخب النسوي وأبو ظبي.. الجمهور يتفاعل مع خبر اعتزال شفيع

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

مصارعة ولكمات متبادلة بين لاعبات المنتخب النسوي وأبو ظبي

في مشهد غريب وعجيب وغير حضاري، تحول ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب، إلى ساحة مصارعة وملاكمة وتايكواندو وجودو، بين لاعبات المنتخب النسوي لكرة القدم ولاعبات نادي أبو ظبي الإماراتي، قبل أن تتدخل قوات الدرك، وتنهي هذا الصراع الذي حدث بعد صافرة نهاية المباراة الودية التي جمعت الفريقين أول من أمس، وانتهت بفوز منتخبنا بنتيجة 2-1.

التوتر ظهر خلال المباراة، من خلال الاحتجاج على قرارات حكمة المباراة اللبنانية، حيث تصدر المساعد المغربي لمدرب فريق أبو ظبي قائمة المحتجين والمعترضين على كل قرار، ما أسهم في توتر الأجواء التي شهدت ذروتها عند إطلاق صافرة النهاية، عندما تحول ملعب كرة القدم بقدرة قادر إلى حلبة قتال بين لاعبات الفريقين، وسط تبادل عنيف للكمات، لدرجة أن لاعبات سقطن أرضا، وتعرضن للركل في مشهد بعيد كل البعد عن الروح الرياضية.

ولحسن حظ الفريقين، صدور قرار قبل اللقاء يمنع التصوير، حيث لو سمح بالتصوير لظهرت فيديوهات وصور لا يمكن أن يتحملها عاقل، لشدة العنف الذي شهده الملعب.

الجمهور يتفاعل مع خبر اعتزال شفيع

تفاعل الجمهور بشكل لافت، مع المادة الصحفية التي نشرتها "الغد" أمس، وتتحدث عن معاناة حارس مرمى المنتخب الوطني السابق عامر شفيع الملقب بـ"حوت آسيا"، من تنظيم مباراة اعتزال يكون المنتخب الوطني طرفا فيها.

وتساءل الجمهور كيف بحارس مرمى ونجم عربي وآسيوي بحجم شفيع، يواجه مشكلة تنظيم مباراة اعتزال، في ظل عدم تجاوب اتحاد الكرة مع طلبه حتى الآن بتنظيم هذه المباراة، رغم مرور حوالي 3 أعوام على اعتزاله.

وقال عدد من محبي "الحوت": "إذا لم يهرول الاتحاد لتكريم نجم بحجم شفيع، فمن ذا الذي يستحق أن نهرول لتكريمه؟"، مؤكدين أن شفيع ربما يكون أحد أكثر نجوم الكرة الأردنية أحقية في التكريم.

وتمنى الجمهور على اتحاد الكرة، العمل على تنظيم مباراة اعتزال لشفيع، تليق بما قدم من خدمات للكرة الأردنية على مدار 20 عاما، خاض خلالها 176 مباراة دولية في رقم قياسي أردني، نافس خلاله على لقب عميد لاعبي العالم. وتوقع الجمهور أن يبادر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أيضا، إلى تكريم شفيع، لما له من شعبية كبيرة، وتأثير إيجابي على مسيرة الكرة الأردنية.

هل طالت غيبة عموتة؟

تفيد المعلومات بأن البعض في اتحاد الكرة، يرى أن غياب المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي الحسين عموتة، في إجازة خاصة، قد طال وتجاوز الفترة المنطقية، وبالتالي ضرورة عودته بأسرع وقت، لمتابعة شؤون المنتخب، وحضور مباريات دوري المحترفين والبطولات الآسيوية.

ووفق المعلومات، فإن عموتة الذي غادر عمان عائدا إلى المغرب، بعد مباراة الأردن والسعودية يوم 21 من الشهر الماضي، يتوقع عودته إلى عمان مطلع الأسبوع المقبل.

معتز يحصل على قرار محكمة بالحجز على نادي السلط

حصل حارس مرمى فريق السلط السابق لكرة القدم معتز ياسين، على حكم رسمي من المحكمة، يقضي بالحجز على أموال النادي في اتحاد كرة القدم، بعد الشكوى التي سبق وأن رفعها ياسين للمطالبة بمستحقات مالية متأخرة. ووفق المعلومات، فقد تسلم معتز رسميا الحكم، بانتظار تطبيقه من قبل اتحاد كرة القدم.

وتسبب هذا الحكم، في تأزيم موقف نادي السلط الذي يعاني من أزمة مالية خانقة وغير مسبوقة، تهدد مستقبل فريقه بدوري المحترفين.

اللحام يلتحق قريبا بالعدالة السعودي بعد تحسن حالته

يستعد المدير الفني لفرق الفئات العمرية والمستشار والمخطط في نادي العدالة السعودي بلال اللحام، للالتحاق بالنادي خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد تعافيه من آثار عملية "الديسك" التي خضع لها مؤخرا. ويستعد اللحام للمغادرة إلى السعودية، لاستكمال العلاج التأهيلي هناك، إلى جانب استئناف عمله.

منكو ينجز مهمته بتفوق

أنجز نائب رئيس لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم، ومراقب المباريات محمد منكو، مهمته الآسيوية في تركمانستان بتفوق، بانتظار عودته إلى عمان صباح اليوم. وتولى منكو مهمة مراقب مباراة فريقي أهال التركماني والعين الإماراتي التي جرت أول من أمس، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، كما ترأس أيضا الاجتماع التنسيقي للمباراة.

ويعد منكو من الكفاءات الأردنية التي تحظى دائما بالإشادة والإطراء خلال مهامها الخارجية، إلى جانب عدد من الحكام الذين يبدعون أيضا في المشاركات الخارجية.

كواليس النجوم

. عدد كبير من نجوم الكرة الأردنية لاعبين ومدربين وإداريين، حرصوا على زيارة لاعب الفيصلي أمين الشناينة في المستشفى، أول من أمس، بعد نجاح عملية معالجة إصابة الكسرين في الساق التي تعرض لها خلال مباراة الفيصلي والشارقة الإماراتي.. اللاعب غادر المستشفى أمس، حيث سيخضع لاستراحة لمدة شهر تقريبا، قبل البدء بعملية التأهيل... اللاعب بات مرشحا للاحتجاب عن مشاركة المنتخب الأولمبي منافسات النهائيات الآسيوية التي تقام خلال شهر نيسان (إبريل) المقبل، إلا في حال تسارعت وتيرة العلاج، وتجاوب بشكل كبير مع البرنامج التأهيلي.

. الاتفاق الذي جرى بين سحاب ومدربه محمد المحارمة واللاعبين، سرعان ما شهد انهيارا خلال أقل من 24 ساعة، بداعي غياب القدرات المالية للنادي، الأمر الذي دفع المدرب لإعلان استقالته.. المحاولات في نادي سحاب ما تزال قائمة لمعالجة الوضع، سواء بإقناع المدرب بالعودة أو البحث عن خيارات أخرى.. الأوضاع المالية الصعبة للأندية ستتجلى بشكل أكبر وأقوى خلال الأيام المقبلة.

. في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها أندية المحترفين لكرة القدم، باتت بعض الأندية ترى أن الدخول في معسكر في الفندق قبل المباراة بيوم واحد، يعد ترفا وهدرا للأموال.

. يقال إن لجنة أوضاع اللاعبين في اتحاد الكرة عقدت جلسة للنظر في الكثير من الشكاوى التي سبق وأن قدمها لاعبون ومدربون ضد أنديتهم، للمطالبة بمستحقات مالية متأخرة.

. المدرب التونسي نبيل معلول، سيشرف على قيادة فريق الكويت الكويتي في مباراته المقبلة والمهمة أمام فريق الوحدات ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والتي تقام في عمان يوم الاثنين المقبل.

. الإضرابات في أندية المحترفين لكرة القدم، نتيجة عدم تسديد المستحقات المالية، وصلت إلى فرق الفئات العمرية التي بدأت تتذمر نتيجة غياب المستحقات على صعيد اللاعبين والمدربين.

. المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم، يغادر اليوم إلى سلطنة عمان، للمشاركة في بطولة غرب آسيا تحت سن 15.. المنتخب خاض الأسبوع الحالي مباراتين وديتين أمام نظيره العراقي في الأردن.









مراقب المباريات محمد منكو - (ارشيفية)

