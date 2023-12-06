5 وسائل لحماية البشرة من خطر التدفئة في الشتاء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت ريسا فوماشانه، المتخصصة في العناية بالبشرة والمكياج إن التدفئة المركزية تقلل رطوبة الهواء ما يتسبب في جفاف الجلد بسرعة.
وأضافت "تعمل طبقة الجلد الخارجية لمنع فقدان الماء وحماية الطبقات الأساسية، لكن التدفئة المركزية تضعف هذا الحاجز، ما يجعل الجلد أكثر عرضة للمهيجات ويؤدي إلى زيادة الحساسية والجفاف والاحمرار والالتهاب".
ولذلك تنصح بـ 5 طرق لحماية البشرة هذا الشتاء، حسب ميرور البريطانية:
1. استخدم مرطب الجو
إضافة جهاز ترطيب تساعد في الحفاظ على رطوبة مثالية وتعوض تأثيرات إزالتها بالتدفئة المركزية.
2. تدفئة الجسم
بدل تشغبل التدفئة المركزية يمكنارتداء طبقات من الملابس واستخدام البطانيات، وخفض فاتورة الكهرباء.
3. الاستحمام بالماء الساخن
التعرض طويلاً للماء الساخن يمكن أن يؤدي إلى جفاف وتهيج الجلد وتفاقم أعراض الأكزيما. لذلك يفضل الماء الفاتر مع تقصير مدة الاستحمام.
4. الترطيب من الداخل
شرب الكثير من الماء ضرورياً للحفاظ على ترطيب البشرة، ويمكن الاستعانة بشرب شاي الأعشاب، أو الماء الدافئ مع الليمون، للحفاظ على رطوبة البشرة من الداخل.
5. ترطيب البشرة
الاستعانة بمرطب عالي الجودة و الغني بالمطريات، أفضل رهان للحفاظ على رطوبة البشرة. -وكالات
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