5 وسائل لحماية البشرة من خطر التدفئة في الشتاء

قالت ريسا فوماشانه، المتخصصة في العناية بالبشرة والمكياج إن التدفئة المركزية تقلل رطوبة الهواء ما يتسبب في جفاف الجلد بسرعة.



وأضافت "تعمل طبقة الجلد الخارجية لمنع فقدان الماء وحماية الطبقات الأساسية، لكن التدفئة المركزية تضعف هذا الحاجز، ما يجعل الجلد أكثر عرضة للمهيجات ويؤدي إلى زيادة الحساسية والجفاف والاحمرار والالتهاب".



ولذلك تنصح بـ 5 طرق لحماية البشرة هذا الشتاء، حسب ميرور البريطانية:



1. استخدم مرطب الجو

إضافة جهاز ترطيب تساعد في الحفاظ على رطوبة مثالية وتعوض تأثيرات إزالتها بالتدفئة المركزية.



2. تدفئة الجسم

بدل تشغبل التدفئة المركزية يمكنارتداء طبقات من الملابس واستخدام البطانيات، وخفض فاتورة الكهرباء.



3. الاستحمام بالماء الساخن

التعرض طويلاً للماء الساخن يمكن أن يؤدي إلى جفاف وتهيج الجلد وتفاقم أعراض الأكزيما. لذلك يفضل الماء الفاتر مع تقصير مدة الاستحمام.



4. الترطيب من الداخل

شرب الكثير من الماء ضرورياً للحفاظ على ترطيب البشرة، ويمكن الاستعانة بشرب شاي الأعشاب، أو الماء الدافئ مع الليمون، للحفاظ على رطوبة البشرة من الداخل.



5. ترطيب البشرة

الاستعانة بمرطب عالي الجودة و الغني بالمطريات، أفضل رهان للحفاظ على رطوبة البشرة. -وكالات

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