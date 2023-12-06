ناسا: كويكب يقترب من الأرض وقد يشكل خطرا عليها

أعلنت ناسا أن الكويكب 139622 (2001 QQ142) الذي قطره 1.2 كلم سيحلق يوم 6 ديسمبر على مسافة 5.5 مليون كيلومتر يمكن ان يشكل خطورة على الأرض.

ووفقا لموقع ناسا، سيقترب الكويكب من الأرض يوم 6 ديسمبر الجاري في الساعة 21 بالتوقيت العالمي (الساعة 00.00 بتوقيت موسكو)، حيث ستفصله عن الأرض مسافة 0.036 وحدة فلكية (الوحدة الفلكية هي وحدة قياس المسافات في الفضاء، وتساوي متوسط المسافة بين الأرض والشمس) أي ما يزيد قليلا عن 5.5 مليون كيلومتر.

وللعلم تعتبر الأجسام الفلكية التي تعبر مدار الأرض على مسافة تصل إلى 0.05 وحدة فلكية أو أقل من 7.5 مليون كيلومتر خطرة.



ووفقا لتقديرات العلماء يتراوح قطر الكويكب 139622 (2001 QQ142) بين 540 و1200 متر وتبلغ سرعته 6.66 كيلومترا في الثانية.



ويذكر أن علماء الفلك اكتشفوا هذا الكويكب في 22 أغسطس عام 2001 ، وبعد أن أكمل دورة في مداره، عاد بعد 22 عاما إلى "مجال رؤية" العلماء.