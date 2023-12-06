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غالب هلسا المثقف الشامل حوارية في الجمعية الفلسفية الأردنية

12/6/2023 11:27:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






عمان- ضمن دعم المقاومة وفضح الهمجية الصهيونية، أقامت الجمعية الفلسفية الأردنية حوارية بعنوان "غالب هلسا المثقف الشامل"، ألقاها الناقد نزيه أبو نضال، وأدارها الشاعر موسى حوامدة.
وقال الناقد أبو نضال، "قبل رحيله بأيام كنا نقيم غالب هلسا وانا ندوة في دمشق عن مبدعنا الكبير تيسير سبول، وبعدها بأيام كنت أشارك بندوة اخرى في المكان نفسه مع ناجي علوش وخالد ابو خالد ولم يكن غالب موجودا.. كانت الندوة عن الراحل غالب هلسا ثم بعدها عن ناجي وخالد.. والبقية على الطريق.. والغريب أن الموت بعد كل هذا ما يزال يفاجئنا وكأنه يحدث للمرة الأولى".
وأضاف: هلسا كان إنسان مبدع ومثقف ومفكر وشاعر وكان يتوحد دائما في أقانيم ثلاثة وهي:"خطوة المقاتل لاسترجاع الحق وهذا هو غالب الوطني الأردني الفلسطيني، يد الجائع لانتزاع العدل والحق وهذا هو غالب الماركسي، قلب العربي ينبض بوحدة الأمة. وهذا هو غالب العروبي القومي"، وكان هلسا يتوحد في هذه الأقاليم الثلاثة فلم يتحول إلى بطل تراجيدي.. فمن المستحيل ان يكون الانسان بطلا على امتداد ساعات الحياة. وهنا بالضبط يكمن سر بطولة الانسان. ولهذا نجد غالب يقدم نفسه على الدوام، كما هو وبكل ما فيه من عناصر القوة والضعف.. ثم أليس جميلا ذلك الطفل الصغير الذي يمارس وجوده ببراءة وحرية.. فلماذا يتخفّى مثلنا خلف كل هذه الأقنعة؟!
وأشار أبو نضال إلى أنه إذا كان بعض ما أورده يتصل باللغة وبالأساليب والتقنيات التي تصنع الكتابة وخاصة الكتابة الساخرة، فإن الحاسم يظل الخندق الذي ينطلق منه الكاتب والهدف الذي برع فيه هلسا وابتغى الوصول إليه.. وهنا بالضبط يبرز الفارق النوعي بين الكتابة الساخرة المنحازة إلى الناس، وبين الهذر الساخر الذي لا يستهدف سوى الإضحاك المجاني، لافتا إلى أن الوظيفة الحقيقية لهذا النوع من الكتابة الساخرة تكمن في النفاذ إلى جوهر المفارقة الدرامية بين حقيقة الإنسان وجوهره وبين الإطار الاجتماعي المفروض عليه.. حيث الإنسان المطحون هنا بين حدي الرحى: أن يتكيف وفق شروط المحيط، فيُمسح، أو أن يتمرد أو يجن، كما حدث مع فرحان فرح سعيد لصاحبه الجميل فخري قعوار. لكن الجنون هنا، كما عند نجيب محفوظ، في "همس الجنون"، هو صرخة احتجاج بحثاً عن الحرية والعدل.
ثم تحدث الناقد أبو نضال عن هلسا الروائي المثقف والناقد والإنسان؟ مبينا أن هلسا ينتمي الى جيل الكتاب الموسوعيين الذين أسهموا في مختلف حقول الابداع والفكر، كالفارابي وابن رشد والجاحظ، وطه حسين والعقاد، فهو موسوعي من هذا الطراز، وتتجلى ثقافته الواسعة في مختلف كتاباته: في التاريخ والأدب كما في الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع.. فله موقف ووجهة نظر ومساهمات، في كل شأن يمس حياتنا المعاصرة، ويف مختلف جوانبها: كروائي وقاص ومسرحي ومفكر وناقد ومترجم وكاتب مقال وصاحب مساجلات سياسية.. الخ.
وأضاف، أن المسافة تبتعد عن زمن الموت فيستقر الحزن هادئا في احد زوايا القلب، ولا ينتهي ولكنه يتيح للقلب الذي تعافى قليلا من انفعالات الموت الفاجع ان يتأمل المشهد بحكمة وروية، فكنت اتساءل دائما من اين يستمد الكتاب الكبار عظمتهم الروائية فكان الجواب بكلمة واحدة الصدق والصدق الروائي يعني امتلاك الجرأة على الاعتراف العلني امتلاك الجرأة على كشف وتعرية الزوايا المعتمة في النفس البشرية والاعلان عما يختلج فيها من نوازع وافكار ومهما بدت آثمة أو شريرة والاعتراف السهل بالاسرار الدفينة لهواجس الروح والجسد التي يتجنب البشر الاعتراف بها حتى لأنفسهم.
وقال ابو نضال: إن هلسا كان يمتلك الجرأة على الاعتراف العلني واسهم ربما اكثر من اي كاتب عربي في كسر الطابع المحافظ للرواية العربية وفي اختراق تابو المحرمات السائدة فيها سواء في مجال الجنس او السياسة. لقد ظل غالب ذلك الطفل الذي خرج من بين الجموع ليصرخ: ان الملك عار.. كما تروي الحكاية المعروفة عن الملك والخياط.. وكان غالب مثله لم يكتب ما كتب لأنه شجاع ومقدام بل لأنه صادق وبريء.. والعفوية والبراءة هي المفتاح الوحيد الذي يمكن من خلاله الدخول الى عالم غالب هلسا الروائي والمفكر والانسان.

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