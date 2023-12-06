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السماء لرانيا زريقات.. تساؤلات في الحب والحياة

12/6/2023 11:27:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



صدر عن دار ابن رشيق رواية "السماء" للكاتبة رانيا زريقات، وهي الرواية الأولى للكاتبة أبطالها الرئيسيون اينار وأمها اثينا.
وتدور أحداث الرواية في إسبانيا ونهايتها العودة لمسقط رأس البطلتين اليونان والعاصمة أثينا. فحوى الرواية تساؤلات في الحب والخيانة والفرح والتضحية وحب الذات والحياة.
اينار امراة في العقد الثالث تعيش حياتها مع زوج مصاب بشلل دماغي لا أمل في شفائه ينتظر الموت أرهقتها وحدتها، إذ عاشت معه عشر سنوات لم تتذمر صامتة كقنبلة موقوتة، تحدث نفسها أن من حقها العيش، من حقها التفكير في نفسها ولو قليلا كان عليها الثورة على التضحية والمطالبة بحقها في الحب والحياة.
لكنها تفكر في نهاية روايتها، فالبداية سهلة وعليها أن تكتب نهاية تليق برواية حب، حب لم تجد بعد أي نهاية تليق به، الحب الحقيقي لا نهاية له، لكن لكل شيء نهاية..
تعود لتنفي وجود نهايات لشيء خلق بروح ليكون حيا فنحن لا نموت، فالموت جسر يأخذنا إلى حياة أخرى. قصتها نشيد قلب يتوق للفرح، فكيف علي أن أصل إلى نهاية مفرحة لروايتي؟ حبه رمادي لا جنون فيه وتتساءل لم كان عاقلا وضبابيا؟ ليتك كنت مجنونا مثلي..
أمها "أثينا" في السبعين من عمرها.." وأثينا سماها العرب مدينة الزيتون ومدينة الحكماء، وأثينا حكيمة بتجربة عمرها سبعون عاما.
أثينا تحث اينار على كتابة حلم، أمنية وتدع جانبا الذكريات، "أحب أن تكون النهاية سعيدة مثل، ايثاكا الموطن الأسطوري لأوليس بطل الياذة واوديسة هوميروس.. اينار أحبت من أهداها المطر وها هي تبحث عن الحبيب بين الغيوم.. اينار هجرها والدها وتركها مع أمها وحيدتين.. كيف استطاع ذلك ؟؟ حتى أمها لا تعرف الإجابة، أثينا كانت تحبه لكن الحب ليس كافيا. ربما كان والدها يبحث عن شيء آخر لم يجده في أثينا، وجده مع امراة أخرى اينار حالمة، وحلمها تحقق بتعيينها موظفة في متجر لبيع الزهور تذكرت زوجها الميت سريريا.
تشعر بالحب وبوجوده، لكن أمها أثينا تقول: "نحن في زمان نخاف فيه من الحب على أولادنا أكثر من الحرب ولا تريد لابنتها أن تتألم. أثينا تتذكر ما جرى لها، إذ هجرها زوجها بعد قصة حب عنيفة، تزوجها وبعد أربعة عشر عاما طلقها وفر إلى امراة إسبانية "لا تصدقي روايات الحب يا ابنتي"..
لكن اينار وقعت في حب رجل أربعيني أثناء عملها في متجر للورد فترة من الزمن لكنه سافر، ولم يبعث لها ولو رسالة ولم تتلق ردا على رسائلها له.. عارضت هذا الحب صديقتها "اليانا" واعتبرت حبها جنونا وخطيئة، فهي على ذمة رجل آخر وذكرتها بمقولة "لا تشتهي ما ليس لك".
اينار حبها حقيقي .. لن تنسى هجر أبيها لأمها وكيف كان يدعوها بالمرأة الفاشلة وكيف كانت تدعو الله أن يسمعها وأن يساعدها على الخروج هي وأمها من الفقر والألم..
أثينا ترى، أن ما تعيشه ابنتها هو لعنة تسبب بها زوجها وورثها لابنته. اينار تفكر في اللقاء مع رجلها هل تصمت ولا تتكلم معه وتحافظ على كرامتها وعزة نفسها واحترامها لذاتها وإبائها. أما رجلها فقد قرر الاعتراف بحبه لها فهو يراها امرأة لا تتكرر أبدا في حياته ولكن، بين كبريائه وكرامة اينار ضاع الحب.
تجاهلته في الحفل هربت من حبيبها بل هربت من نفسها فرت من الفندق ولم تنتبه لسيارة مسرعة فسقطت جريحة، ولم تفق إلا وهي ممددة على سرير الشفاء ..لا نهاية للحب إلا الجروح.. فقررت مغادرة إسبانيا والعودة إلى بلدها إلى أثينا.. فغدا حياة جديدة أسمى وأفضل.

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