Thursday, 07 December 2023 09:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نساء هاربات لنجلاء العمري.. حين يلفظنا الوطن

12/6/2023 11:27:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تعالج الكاتبة الروائية اليمنية نجلاء العمري في روايتها "نساء هاربات" الصادرة حديثا عن "الآن ناشرون وموزعون" في الأردن في 128 صفحة من القطع المتوسط، أزمة الحرب المستعرة في اليمن، والتي كانت سببا في فرار الكثيرين من أهل اليمن خارج حدود البلاد.
واختارت لروايتها عددا من الشخصيات النسائية التي تحمل كل منهن على كاهلها أزمتها الخاصة، والتي تعد صورة للحالة العامة في اليمن، فما عائدة سوى امرأة يمنية تحلم بالعودة إلى صنعاء، وتكابد من أجل الاستمرار في الحياة خارجها، وإن كان يتضح من خلال سردها لمعاناتها في أميركا كم يتوهم الناس أن أميركا بلد الأحلام.
ولكنها في الواقع ليست كذلك، حتى إن فكرة الهروب بعيدًا عنها تخايل أحلام البطلات الثلاث في الوقت نفسه، فيقررن اللجوء إلى كندا، ولكن هناك تخوفًا مستمرا من أن تظل عائدة وسارة وميساء وحياة، وغيرهن الكثيرات، عالقات من دون إقامة شرعية، أيا كان اسم البلد الذي سيبقين فيه مثلما جاء على لسان سارة، لسان إحدى بطلات الرواية:
"الذي أعرفه تماما أنه سيكون علينا إعادة صياغة علاقتنا بكل شيء حتى نستطيع أن نألف الأشياء وتألفنا، كما أنني كنت أخشى أننا بهذه المحاولة نقوم بتغيير البلد الذي سنعلق فيه لاحقًا لا غير!". وكأن الحياة خارج الوطن ما هي إلا موت مؤجل!.
جاءت الرواية في أربعة أجزاء يحمل كل جزء عنوانًا منفصلًا، لكن الأحداث تأتي متضافرة ومتكاملة، إذ جاء الفصل الأول بعنوان "عائدة"، وهي إحدى بطلات الرواية، ثم جاء الجزء الثاني بعنوان "سارة"، والتي تتحدث عن تجربتها داخل اليمن ثم خارجه، فتشير إلى تجربة زواجها الفاشلة بسبب أنانية الزوج وعدم إيمانه الكامل بموهبتها.
وجاء الجزء الثالث تحت عنوان "الصديقتان" وإن جاء تخوف سارة في جملة ترد بها على حفيد السيدة التي ترافقها جليسة: "أثارته جملتي قائلا: "نعم الجميع يأتي هنا حاملا معه خيالات لا أساس لها من الصحة، أميركا، الحلم الأميركي".
وجاء الجزء الرابع تحت عنوان "الهروب"، ويأتي الهروب عنوان الرغبة الجماعية التي تفشت في عقول البطلات للفرار من أميركا إلى كندا، ويعد هذا الهروب كلمة السر التي التففن كلهن حولها، ليقررن التنفيذ على عجلة.
ومن الجدير بالذكر، أن نجلاء العمري أديبة وكاتبة يمنية. صدر لها: "أوجاع بنكهة اللیمون"، "قلبك یا صدیقي"، قصص، "ذاكرة لا تشیخ"، رواية نالت المرتبة الأولى بجائزة العفیف، و"مراكب الضوء".

MENAFN06122023000072011014ID1107549867

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث