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النجار: ميسون الصناع أيقونة الأغنية التراثية

12/6/2023 11:27:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



زارت وزيرة الثقافة هيفاء النجار الفنانة الأردنية ميسون الصناع، ضمن جوله ثقافية تابعت فيها عمل مديرية الثقافة في الكرك، والتقت عددًا من الهيئات التراثية الناشطة، ومجموعةً من شباب المحافظة المبدعين.
وقالت النجار، في اللقاء الذي حضره النائب أيمن مدانات وعدد من أفراد عائلة الفنانة: "إن الزيارة تأتي انطلاقًا من تقدير الوزارة للفنانة الصناع، وما قدمته خلال مشوارها التراثي من عناية واهتمام بالأغنية الأردنيه التي تذكرنا بعذوبة ذلك الزمن الأصيل". وأكدت النجار ما تزخر به محافظة الكرك من مفردات وأصوات تراثية تحمل عبق الأصالة، فكانت وما تزال "ولادة للمبدعين"، الذين أسهموا في حفظ الكلمة العابقة بالعذوبة والموسيقا الشجية، وقدموا الكثير لتراثنا الغني والمتعدد.
وقالت النجار: "إن الفنانة الصناع، وبعد هذه المسيرة الحافلة بالعطاء، استطاعت أن تدخل قلب كل أردني، وأن تعمق لدينا الإحساس بالمكان الأردني من خلال ما كانت تشدو به من روائع أغنياتنا الجميلة التي تحمل قيمنا الإنسانية الحافلة بالإبداع".
وأكدت الوزيرة أن ميسون الصناع، اسم تراثي، تمثل أيقونة للتراث الغنائي الأردني، خصوصًا في فترة كان الغناء فيها متميزًا ومعبرًا عن الحياة الاجتماعية والأحاسيس الوطنية في كل المحافظات، مشيرة إلى أن الصناع استطاعت أن تنشر الأغنية المحلية و"الكركية" في الأردن والوطن العربي.
من جهته، تحدث النائب أيمن مدانات عن معرفته بعائلة الفنانة الصناع ووالدها الذي أنشأ أبناءه على حب الوطن، مشيدًا بإبداعها وحرصها المبكر على التراث. كما أكد أن الفنانة كانت رمزًا للتراث والأغنية التي أحبها جيل الرواد وظلت تترسخ في وجدان كل الأجيال.
بدورها، أعربت الفنانة الصناع عن تقديرها الكبير لزيارة وزيرة الثقافة، معتبرة ذلك تكريما لها، كما استعرضت بداياتها مع الطرب الأصيل والفترة الذهبية للأغنية التراثية، مشيدة بوزراة الثقافة وجهودها في استذكار الفنانين والأدباء بما تقوم به من دور مهم وجاد في حفظ التراث.

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