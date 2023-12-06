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مسرح اللعب التربوي يوظف فوائد الألعاب الشعبية لتطوير مهارات الأطفال

12/6/2023 11:27:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






عمان- يعد اللعب عاملا مهما جدا في عملية تطوير الأطفال وتعلمهم، كما أن اللعب المسرحي والألعاب الشعبية التراثية تبقى حاضرة في عالم الطفل ومخليته، وعليه صدر كتاب "مسرح اللعب التربوي الألعاب الشعبية والتمثيلية" عن دار شهرزاد للنشر والتوزيع، بدعم من وزارة الثقافة، للمؤلفين: هدى محمد أبو شلة والمخرج عيسى الجراح.
وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة كتب تقديما للكتاب، يؤكد فيه أن وزارة التربية والتعليم تحرص دوما على خلق جو من المتعة والفائدة لدى طلبتنا الأعزاء، لذا تجدنا نعمل دائبة على إتاحة ودعم الأنشطة التي من شأنها تشكيل وصقل وتهذيب شخصية الطالب وإثراء مسيرته التعليمية.
ويرى الوزير، أن من أهم الأنشطة التي تسعى الوزارة لتوفيرها للطالب تلك المتعلقة بالمسرح، ذلك أن للمسرح آثارا لا تخفى على مبصر واع يدرك أهمية النشاط المدرسي، الذي يعد المسرح دعامة من دعاماته، فالمسرح يمكن أن يوظف موروثنا الشعبي من حكايا وأزياء وأغان وألعاب وغيرها، ذلك مما سنعرضه في هذا الكتاب الذي يعيدنا للماضي بحكاياه وألعابه عندما كنا نلعب في مدارسنا الألعاب التي لا تنمحي من ذاكرتنا مثل "طاق طاقية، والسبع حجار، والطميمة، وبيت بيوت".
ويعتبر محافظة "هذه الألعاب يمكن أن نعيد إنتاجها لتصبح ألعابا تربوية تحقق للطالب الفائدة والمتعة في آن واحد، لذا فقد سعينا جاهدين في هذا الكتاب لمسرحة الألعاب والحكايات والأغاني الشعبية ليستفيد منها الطالب في كل مراحله التعليمية، فهي تمده بالمعلومة، وتبني شخصيته بشكل إيجابي لتصنع منه مواطنا منتميا فاعلا في مجتمعه، وعضوا مساهما في رفعة أمته".
ويقول الوزير "إن مسرح اللعب التربوي هو منجز جديد يحاكي ألعاب الطفولة والبراءة ضمن بيئة مدرسية ملهمة، وعالم مرح يحبه الأطفال، عالم يضج بالحياة والأمل وإطلاق العنان للخيال لخلق آفاق يسعد الطفل في تحليقه صوبها وصوب تحقيق أحلامه وتنمية وتوسع مداركه وتحقيق طموحه"، مبينا أن اللعب هو أساس المسرح، بل هو المسرح بعينه، سواء بشكله ونمطه الشعبي أو كونه أداء حركيا جديا في المسرح المدرسي، بحيث يحقق تفاعلا ممتعا للطلبة في الصف أو في ساحة المدرسة، مما يسهم في تشكيل وجدانهم ويؤجج انطلاقتهم نحو الحياة.
وخلص محافظة إلى أن هذا الشكل من اللعب المسرحي والألعاب الشعبية التراثية والتي تبقى حاضرة في عالم الطفل ومخيلته لا تعتمد على إعداد ممثل، بل تعتمد على اللعب لممارسة العمل المسرحي الذي يهدف لتنمية شخصية الطالب وسلوكه وتوسعة خياله وتنمية مهاراته الحسية والحركية، واستثمار طاقاته بما هو مثمر ونافع ليكون منه شخصية اجتماعية واعية، وهو يسهم كذلك بتحفيز قدراته الذهنية وزيادة ثروته اللغوية ومهاراته التعبيرية، واكتشاف ميوله الفني وبناء علاقاته الإيجابية، مبينا أن المسرح والمنظومة التربوية هما وجهان مشرقان لبلدنا، لذا لم نأل جهدا يرفدهما بكل ما هو جديد ومفيد.
وجاء في تمهيد للكتاب "تمثل التربية ضرورة اجتماعية ومهمة من مهمات المجتمع للمحافظة على استقراره وتطوره، وتعد البيئة التعليمية بعد دور الأسرة الرئيس من المؤسسات الرسمية الأكثر أهمية للقيام بتربية الأطفال وإعدادهم للمشاركة في بناء المجتمع والمساهمة في تطويره".
كما يعد المنهاج وأدواته المختلفة والمتعددة أداة التربية ووسيلة لتحقيق الأهداف التربوية بأفضل النتائج، لذا اهتم الباحثون والعلماء بالبحث عن أفضل الوسائل والأساليب وطرق التدريس التي تسهل عملية التعليم والتعلم عند الاطفال.
والاهتمام بموضوع الألعاب التربوية في التعليم، يعد هدفا رئيسيا من أهداف التربية المعاصرة، فالطفل حين يلعب يتعرض إلى مشاكل تتطلب منه أن يواجه مختلف الظواهر الطبيعية والاجتماعية، وأثناء الاستجابة لهذه التحديات والمشاكل، يعيد اكتشاف العلاقات الأساسية والمبادئ التي توصل الإنسان لاكتشافها عبر مسيرته البشرية.
كما أن لمرحلة الطفولة أهمية خاصة كونها تشكل الدعامة الأساسية التي يبنى عليها مستقبل الفرد من خلال إمكانية التنبؤ بخصائص شخصيته اعتمادا على الخبرات المبكرة في حياته، لأن الطفولة تمثل الحجر الأساس في بنية شخصية الفرد واستقراره الانفعالي وعلاقته الاجتماعية التي تتأثر بالبيئة، ونمط التربية التي ينشأ عليها ويترعرع مراهقا حتى يصبح فردا له إمكانياته في المجتمع.
وذكر في التمهيد، أن الدراسات التي اجتمعت في أبحاث تربية الطفل، تؤكد أن تنمية المهارات وتطويرها لدى الطفل تكون عن طريق استخدام الألعاب التربوية، ولكنها في الوقت نفسه تحتاج إلى التخطيط الجيد والتدرج في الأنشطة المختلفة وانتقائها بدقة، ومتابعة الطفل متابعة جيدة، لذا يجب على صناع القرار في البيئة التعليمية أن تؤسس البيئة بما يتفق وينسجم مع الفلسفة التعليمية والخصائص النمائية للأطفال، كما عليها أن تعي الأدوار المنوطة بها عند استخدام اللعب مع الأطفال، ويجب أن تدرك الدور الأساسي والجوهري للعب في حياة الطفل وفي نموه وتعلمه؛ إذ إن الألعاب التربوية ليست مجرد طريقة كي يتعلم الطفل، بل هي الطريقة الوحيدة والثابتة لتعليم صغار الأطفال، فهي تساعد الأطفال على تعلم المهارات الاجتماعية والانفعالية والجسمية والعقلية. ويعد اللعب عاملا مهما جدا في عملية تطوير الأطفال وتعلمهم، فاستعمال الأطفال حواسهم، مثل الشم واللمس والتذوق، يعني أنهم اكتسبوا معرفة شخصية، هذه المعرفة التي لا يمكن أن تضاهيها المعرفة المجردة التي قد تأتي للأطفال من خلال السرد والتعليم.
فاللعب يعطيهم فرصة كي يستوعبوا عالمهم وليكتشفوا ويطوروا أنفسهم ويكتشفوا الآخرين ويطوروا علاقات شخصية مع المحيطين بهم ويعطيهم فرصة تقليد الآخرين، فمن هنا لا يمكننا أن ننقص من أهمية اللعب في إكساب الأطفال مهارات أساسية في المجالات كافة، ولا ننكر أهمية اللعب في صقل شخصية الطفل وربط تجربة اللعب مع وظائف عديدة، كالتطور اللغوي والعاطفي والنضج العقلي.
وجاء في التمهيد للكتاب أيضا، دعوة إلى الاهتمام في الألعاب التربوية للأطفال لتسهم في عملية التعليم والتطور الحركي، والنفسي، والاجتماعي، وأن تخضع للمنهجية على الصعيدين النظري والتطبيقي وفق الأهداف والأغراض الخاصة بهذه المرحلة العمرية بوصفها مرحلة بناء وارتكاز، فمشاركة الأطفال في عملية اللعب تؤدي إلى عملية التفاعل من خلال العلاقات التي تنشأ من ممارسة تلك الألعاب. فاحترام الذات يبني من خلال خبرات النجاح وتعلم اللعب الجماعي، وبذلك نرى أن ممارسة الألعاب بأنشطتها الواسعة، توسع من دائرة الطفل ومعارفة وتجعله قادرا على إقامة العلاقات مع الآخرين وبناء معرفة حقيقية فاعلة.
ولتحقيق ذلك، كان لابد من تنظيم برامج رياضية علمية مقننة تتضمن مجموعة من الألعاب الموجهة التي تعمل على إشباع حاجات وميول الطفل في هذه المرحلة العمرية؛ حيث إن الألعاب أصبحت غاية في التنوع وحماسة الأطفال لا مثيل لها، لكن لكل لعبة خصوصية فريدة في هذا المرحلة، فمنها ما يكون حركيا، ومنها ما يكون اجتماعيا، مما يؤكد تفضيل استخدام إحداها على غيرها حين تهدف إلى تنمية التفاعل الاجتماعي.
وأخيرا، فإن فائدة هذه الألعاب تتعدى الأهمية التعليمية البحثية، فهي تشمل مختلف نواحي نمو الشخصية، خاصة تلك التي تتناول إحساس الطفل بكفاءته الشخصية، إن هذه الخبرات المخططة تهدف إلى تنمية حس الطفل بالإنجاز، مما يزيد من احترامه لنفسه وقدرته وتدفعه لأن يكون مبادرا ومبدعا، فهذه الخبرات تعطيه مجموعة من المهارات الذهنية والحسية والحركية والاجتماعية والانفعالية والتعليمية التي تساعده على توظيفها بشكل ذاتي وتلقائي بعيدا عن التوجيه، وبالتالي فهي تسهم في بناء شخصية متكاملة.

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