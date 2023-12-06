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يلا غزة يعلن انطلاق دورة فلسطين من كرامة لأفلام حقوق الإنسان

12/6/2023 11:27:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



انطلقت في المركز الثقافي الملكي فعاليات الدورة الرابعة عشرة (دورة فلسطين) من مهرجان "كرامة لأفلام حقوق الإنسان".
وجاء عرض الفيلم الوثائقي الفرنسي الطويل "يلا غزة" (2023) من إخراج رولاند روينر، الذي سبقه افتتاح المعرض التشكيلي الملصقي، وتقديم الفنان محتسب عارف حوارية "أين الكرامة؟".
مخرج فيلم "يلا غزة" الذي تعذر حضوره إلى الأردن، استعاض عن ذلك برسالة للدورة وإدارتها وجمهورها، ظهر فيها بالصوت والصورة، واستهلها بإعلانه إدانة موقف حكومة بلده فرنسا مما يجري في غزة من مقتلة وجريمة تطهير عرقي موصوفة.
واستهلت مديرة مهرجان "كرامة" المخرجة سوسن دروزة كلمتها الافتتاحية بتحية "صارخة لأهلنا في غزة - شقائق نعمان تتخبط تحت الدهس. تحية لأبنائنا في الضفة الغربية، والوسط، والشمال والجنوب.. تحية للمخيمات والشتات والصمود والمواجهة".
دروزة قالت: "إننا نقف اليوم.. مجددا.. وعلى مفترق طرق، نقف على حافة الهاوية.. في رأس الحربة. كيف لنا أن ننطق بأي كلمة عن حقوق الإنسان اليوم؟ الأمور بوضوح الشمس الحارقة.. نرى كل شيء".
عاينت في كلمتها عالمين مرئيين: "نرى أن المقاومة أعمق أشكال الحب"، مقاومة كسرت القيود، قائلة: "في عين الإبادة.. في عاصفة المقاومة، بين الحدود وتحت الأنقاض، في المستشفيات، وراء المدارس، دمار الوجدان، في المخابئ، في النكران وبين الخوف والأمل، في ظل الجوع والتجويع والعطش والتعطيش.. يبزغ النور".
دروزة ختمت كلمتها بطلبها الوقوف دقيقة صمت حدادا على شهداء فلسطين الذين قضوا في إبادة جماعية تأبى أن تتوقف.
من جهته استهل المدير الفني لـ"كرامة لأفلام حقوق الإنسان" المخرج إيهاب الخطيب كلمته الافتتاحية بتحديد بوصلة التضامن "من عمان إلى غزة نرفع أصواتنا.."، معلناً رفضه تكريس حقوق الإنسان لخدمة "المشروع الامبريالي والفوقية البيضاء"، مؤكدًا أن بلادنا هي "مهد الحضارات"، حيث "من هنا.. من هذه الأرض نسجت القيم الأخلاقية لحراكنا الإنسانيّ". الخطيب طالب في كلمته بإعادة تأويل حقوق الإنسان: "حق البقاء.. حق الحب وحق الحياة"، معلنًا أن السينما لم تعد، منذ اليوم، فعل تأويل فقط، بل إنها أصبحت فعل مقاومة: "السينما اليوم ليست للتأويل.. السينما فعل مقاوم".
أين الكرامة؟
تحت عنوان "أين الكرامة"، أو "مجبرون على الأمل"، قدم الفنان محتسب عارف في يوم الافتتاح مشهدا حواريا استهل بعزف منفرد على العود، مصحبا لأصوات الطبيعة، ليطلع بعد ذلك صوت محتسب عارف: "يبدو أن هذا اليوم صاخب وفوضويّ أكثر مما يجب، لا بد من صوت يبدد هذا الضجيج".
يقول عارف: "أنت وحدك با ابن غزة.. أنت وحدك والزمان.. أنت جرحك.. أنت ملحك.. أنت آياتك الطريدة والقصيدة والبيان.. لا نشيد سوى نشيدك.. لا وريد سوى وريدك.."، إلى أن يقول: "أنت وحدك والقيامة توأمان".
عارف يختم المشهد الذي ترافق مع صور تلفزيونية من أرشيف الشعب الفلسطيني ورحلة معاناته، ومن أرشيف محتسب الشخصي التلفزيوني والمسرحي، بالقول: "قابلنا البشر الذين لا يطيقون الحياة من دون كرامة في غزة الكرامة.. رأيناهم ينسجون من غبارِ أجنحةِ الفراش المحروق، أكفان لجثامينهم، في هذه اللحظة توقفنا، وتوقفت عجلة الكاميرا، وتركنا لأعيننا أن تنسج على جدران ذاكراتنا الوجع المكتوم الذي يصعب على الكاميرا أن تلملم صداه.. وصرخنا مع من تبقى تحت قبة السماء المزدحمة بأرواح الشهداء: أين الكرامة.. أين الكرامة.. أين الكرامة؟".
المشهد عن فكرة للمخرج إيهاب الخطيب، كتب نصوصها: الكاتب فؤاد أبو حجلة، والشاعر عمر شبانة، والفنان المسرحي عماد الشاعر، وأخرجه عبد الرحمن زايد، من إعداد محتسب عارف صاحب الصوت والأداء، وتصوير لؤي القاسم.
يلا غزة..
لعل الرسالة الأهم التي يحملها فيلم الافتتاح "يلا غزة" داخل تفاصيل مشاهده، هو إلقاء ضوء كاشف صادق على أحوال الناس في غزة قبل "طوفان الأقصى"، إذ لعل من يشاهد تلك الأحوال لا يعود ليسأل: لماذا فعلت المقاومة ما فعلته؟ البطالة كما يكشف الفيلم تزيد على 60 بالمائة، الأطفال الذين هم نصف أهل غزة، بلا أفق ولا أمل داخل هذا القفص الكبير قياسًا مع الأقفاص وفكرتنا عنها، الأصغر من "خرم إبرة" قياسًا مع عدد سكانه وفائض أحلامه، حيث مليونا و400 ألف إنسان مقيمون داخل مساحة بالكاد تصل إلى 365 كيلومترًا مربعًا.
كل هذا يرويه الفيلم الذي تتخلله مشاهد فرح مبثوثة هنا وهناك؛ صبايا وفتيان يدبكون بين الأنقاض.. طلبة ينالون أعلى الدرجات من جامعات غزة المحاصرة.. فتيات يلعبن كرة القدم.. أطفال يعانقون في لحظات هداة البال رمل بحر غزة..
الناس في غزة ليسوا أرقامًا، هذا بعض ما يود الفيلم أن يقوله، لكل منهم قصته وسرديته كما هو حال أميرة القرم الصبية التي فقدت قدمها لكنها لم تفقد إصرارها على ملاحقة الجاني، وأحمد أبو ارتيمة، وآلاء العمور، ووحيد أبو شهامة، ومريم أبو دقة، وأسماء رفيق كحيل، وغيرهن.. وغيرهن.. وغيرهم.. وغيرهم.
رغم قليل من الإطالة، ورتابة بعض المشاهد، خصوصًا مشاهد التصريحات والمقابلات، إلا أن "يلا غزة" يقدم سردية لا يمكن أن ينتهي الاستنتاج بعدها، إلا أن المقاومة قدر لا بد منه، يتبناه شعب يحب الحياة إذا ما استطاع إليها سبيلا.

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