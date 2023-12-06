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بعد أن تنتهي ويلات الحرب.. نساء غزيات سيستيقظن على نكبة صحية

12/6/2023 11:27:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
سارة زايد






عمان- إن كانت الدورة الشهرية عبئاً على ملايين النساء ممن يستطعن تهدئة أوجاعهن المبرحة بعد أخد مسكن ألم قوي أو الحصول على إجازة مرضية ليسترحن بها في أسرَّتهن، فإن الحيض يصبح محنة حقيقية للإناث اللواتي ابتلين بالنزوح بعد نشوب معارك شرسة في مناطقهن، حيث تصبح سبل الحصول على احتياجاتهن النسائية، من فوط صحية وأدوية تخفف حدة أوجاع نزيفهن، مَهمة مُتعذرة.
بينما يشهد قطاع غزة عدواناً همجياً من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، تصبح مهمة توفير الاحتياجات الأساسية مستحيلة، لاسيما أن عدد النازحين داخلياً في قطاع غزة ارتفع إلى 1.8 مليون شخص، أي ما يعادل نحو 80 % من سكان القطاع، وفقاً لتقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وبين قرابة 2.2 مليون من سكان مدينة غزة، فإن 49 % منهم نساء، أغلبهن ما يزلن في سن الشباب والإنجاب، فكيف يتصرفن حال مجيء دورتهن الشهرية؟
رهف، هند، وبيان (أسماء مستعارة) فتيات غزيات يعشن خارج غزة، بينما ما تزال عائلاتهن داخل القطاع، يروين لـ"الغد" حال النساء من أقاربهن في ظل انقطاع الاحتياجات النسائية والأدوية المسكنة لآلام الحيض المبرحة.
"شيء جنوني".. بهذه الكلمات تصف رهف حال ابنة عمها التي تعيش في غزة حينما تزامن مجيء دورتها الشهرية مع بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع.
تقول رهف "كانت ابنة عمي تذهب رفقة شقيقاتها ويطرقن أبواب الجيران بمحيط مدرسة الأونروا حيث نزحن مع عائلتهن، فيستأذن أهل البيت إن كان بإمكانهن استخدام الحمام ويسألن الفتيات في المنازل إن كنّ يملكن فوطاً صحية".
وتكمل رهف: "أما زوجة أخي فاختارت أن تأخذ حبوباً لتأخير الدورة الشهرية؛ في ظل شح المياه وتردي الأوضاع الصحية في القطاع".
بلوغ مبكر!
"أختي الصغيرة عمرها 9 أعوام وبلغت في أول يوم للحرب". لا تعرف هند على وجه الدقة إن كان سبب مجيء الدورة الشهرية لأختها في سن مبكرة هو الذعر والخوف، لكنها تشرح لـ"الغد" أن أمها تداركت الموقف سريعاً، حيث غدت تقص من ثيابها قطعاً صغيرةً لتؤدي غرض الفوطة لابنتها، مع معاودة غسل القماشة ذاتها (في حال توافرت المياه) وتجفيفها، لإعادة استخدامها في ظل صعوبة الوصول إلى الفوط النسائية.
"تخيلي طفلة بعمر الـ9 سنوات، تختبر أول دورة شهرية لها بهذه الظروف، غير مدركة لما يحدث لها"، تقول الشابة.
قبل أن تغادر هند القطاع، شهدت حروباً عدة في غزة، وعندما كانت أختها التي ذكرت قصتها طفلة صغيرة، كانت تضطر لاستخدام حفاظاتها حال مجيء الحيض إليها؛ حيث كانت هند تخشى أن تطلب من عائلتها الذهاب إلى السوبر ماركت وتعريض حياتها للخطر. لذا فإن استخدام حفاظات حديثي الولادة وتشارك النساء مع الأطفال بها لم يكن حدثاً مدهشاً في العدوان الصهيوني الأخير على غزة، فلطالما برعت النساء هناك بتدبير أمورهن بما يتلاءم مع مراعاة احتياجات غيرهن.
أما بيان، وبعد محادثات مطولة لها مع قريباتها في غزة، فتؤكد لـ"الغد" أن الوجع لديهن يأتي مضاعفا، ربما بسبب الذعر من صوت القصف المستمر. والمشهد الأكثر كارثية يحدث عندما تضطر الفتيات للنزوح إلى المدارس في أوج البرد، بحضور دورتهن الشهرية أيضا، حيث يشعرن كما لو أنهن ينمن على قارعة الطريق.
عند محادثة بيان لقريباتها في غزة، يخبرنها: "نخشى مجيء الدورة لافتقار المياه، وإن تمكنا من استخدام الحمام فسيأتينا دور الدخول بعد نصف ساعة أو أكثر، عندها يكون الحمام قد تلوث".
ويتابعن: "لا نعلم ماذا سيصيبنا من مشاكل لاحقة في الرحم بسبب عدم مقدرتنا على تغيير الفوطة إن وجدت، حيث تمكث على جلدنا مدة يوم كامل".
لا أحد يحرك ساكنا
بتاريخ 13/11/2023، غردت الشابة الغزية سارة عبر منصة "إكس": "في اليوم السادس والثلاثين، الفترة الطبيعية بين الدورة الشهرية والأخرى ما بين 21 و35 يوماً، ما يعني أن كل أنثى في قطاع غزة مر عليها آلام الحيض مع البرد وقلة الأكل وانقطاع مياه الشرب أولاً والتغسيل والتعقيم ثانياً. البحث عن الفوط الصحية أصبح غير وارد، وما باليد حيلة".
القماش لا يحل المشكلة، لم ننزح إلا بملابسنا التي نرتديها!
ويوم أمس، غردت أمل التي يقطن أهلها في قطاع غزة: "أنا بعتذر إني بطرح هالموضوع بهيك وقت، بس شو يعني تلف عكل صيدليات رفح عشان أولويز وما تلاقي؟ البيت فيه 15 صبية محتاجات بشكل دوري والفوط انتهت كلها من غزة، أعطونا حل!"، لتضيف: "أهلي نازحين ما في قماش زيادة نقطعه، أواعيهم يا دوب ساتريتهم".
أما سارة حمد، فغردت قائلة: "الوضع لا يطاق، آخرنا نستعمل شقفة قماش ويا دوب حاملين معنا أواعي، غير احتمالية الأمراض لأنو القماش مش معقم".
قد تخجل بعض النساء من غزة أن يشكين صراحة عن سوء الوضع الصحي المتعلق بدورتهن الشهرية، ومن تملك صوتا قويا منهن لتطالب بإيجاد حلول منها الإسراع في إدخال مساعدات كافية تغطي النقص الحاصل، فإنهن يُقابلن إما بالتضامن والعزاء اللفظي، أو الصمت.
ومنذ بدء العدوان الصهيوني على غزة، طال الانتقاد على الصمت الحقوقي إزاء كل البشاعة التي تحدث في القطاع، والمنظمات النسوية أيضا التي لا يفسر حتى الآن سبب صمتها أمام ما يحدث من كل أشكال الانتهاكات والاعتداءات الواقعة على النساء في غزة بدءاً من الفوط الصحية وانتهاء باستهداف النساء وقتلهن.
غزيات يترقبن نكبة صحية
في ضوء الأوضاع الكارثية، واختفاء الاحتياجات النسائية الخاصة من كل مكان في القطاع، تتخوف غزيات من أن يستيقظن على نكبة صحية بعد أن تنتهي ويلات الحرب.
لا تأتي تخوفات نساء غزة من فراغ، بل من واقع طبي علمي يؤكد أن أضرار عدم تبديل الفوط الصحية أكثر من مرة يوميا لا تقف حد الالتهابات وحسب، بل يمكن أن تتعرض السيدات إلى الإصابة بمتلازمة "الصدمة التسممية" في حالة عدم الاهتمام بتغيير الفوطة الصحية كل عدة ساعات، وهي عبارة عن حدوث تسمم للجسم بسبب وصول البكتيريا إلى داخل الجسم عن طريق المهبل، ويمكن اكتشاف الإصابة من خلال عدة أعراض، مثل: ارتفاع في درجة الحرارة، والقيء أو الإسهال، وآلام العضلات الشديدة، والشعور بالضعف الشديد أو الدوار، والطفح الجلدي الذي يشبه حروق الشمس.
كما تجدر الإشارة إلى أن استخدام قطع القماش (حال توافرها طبعا) لها أضرار صحية عديدة، كتغير لون الجلد إلى الأسود، اختلال الهرمونات والتهاب الحوض، والتهابات فطرية بأنواعها المختلفة، منها عدوى الخميرة المهبلية، وبكتيريا المكورات العنقودية أو الصدمة السامة وكذلك انخفاض ضغط الدم وفي أحيان أخرى يصل الأمر إلى الوفاة بسبب تعفن الدم.
وإن كان الخجل والحياء يمنعان نساء غزة من الحديث جهارا عن حاجاتهن النسوية، فإن من واجب المتسابقين على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، الالتفات إلى هذا الجانب، لأنه وببساطة، يتعلق بنحو نصف سكان القطاع المنكوب.

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