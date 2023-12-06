هل وصلت مفاوضات الهدن إلى طريق مسدود بين الاحتلال وحماس؟

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مع توقف الهدن الإنسانية في قطاع غزة، ودخول الحرب لمرحلة جديدة، تتصاعد فيها شراسة الاحتلال ودمويته وفتكه بالمدنيين، وتدميره للمساكن والمرافق العامة، بعد هدن توقفت فيها الحرب لسبعة أيام، بدأت تطفو على السطح، تساؤلات من مثل: هل وصلت مفاوضات الوصول لهدن إلى طريق مسدود بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والكيان الصهيوني؟



وكان نائب رئيس المكتب السياسي لــ"حماس" صالح العاروري، قال إن "الموقف الرسمي للحركة، يقضي بعدم تبادل الأسرى قبل وقف العدوان على القطاع"، مؤكدا في تصريحات سابقة "ألا تبادل للأسرى حتى انتهاء العدوان الصهيوني على غزة، ووقف إطلاق نار شامل ونهائي"، مشددا على أن "الأسرى الصهاينة لدينا، لن يتحرروا إلا بعد تحرير كل أسرانا وبعد وقف إطلاق النار".



في حين أن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، قال الأحد الماضي، إنه "لا يعرف الجدول الزمني لاستئناف المفاوضات بين الكيان وحماس، بعد تجدد القتال مرة أخرى"، موضحا وفقا لصحيفة (ذا هيل) الأميركية عبر موقعها الإلكتروني، أن "الولايات المتحدة ما تزال تعمل بجدية، في محاولة منها لإعادة الأطراف الى طاولة الحوار".



وأضاف كيربي "للأسف، توقفت المفاوضات، ومع ذلك لم نتوقف عن مشاركتنا ومحاولة إعادة هؤلاء إلى المسار الصحيح".



وفي الوقت الذي يؤكد فيه خبراء ومحللون سياسيون، بان الهدنة وفق المعطيات الموجودة على أرض الواقع حاليا، تشير الى انها وصلت الى طريق مسدود، لعدم وجود أوراق فاعلة يمكن الضغط فيها على الكيان.



وأوضحوا في أحاديثهم المنفصلة لـ"الغد"، أن عدم وجود هدنة على الأجندة الصهيونية حاليا، يعود لأنها لا تخدم المصالح الإستراتيجية الصهيونية والمحددة بالقضاء على حماس ككيان سياسي، وغطاء شرعي للمقاومة الفلسطينية في القطاع.



وأشاروا إلى أن عودة الكيان إلى طاولة المفاوضات، يتحقق بخلق أزمة حقيقية في الداخل الصهيوني، أكانت سياسية أو أمنية، أو بإيلامها وبالذات في قضية رفع عدد قتلى جيش الاحتلال وتدمير آلياتهم العسكرية على يدي المقاومة الفلسطينية، وتصاعد الضغط الدولي على الكيان للعودة إلى طاولة المفاوضات.



رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد شنيكات، قال إن الهدنة من وجهة نظر صهيونية، لم تصل إلى طريق مسدود، بل هناك ضغط عسكري كبير وهجمات جوية عنيفة وقصف مدفعي ومناورات برية صهيونية، بغية الضغط على حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية لتغيير معادلة التسليم، والدفع بقبول صفقة تبادل، وفقاً للمعايير الصهيونية.



وبين شنيكات أن حماس لا تقبل بهذه المقاربة، فهي تطالب بوقف إطلاق نار كلي، ليجري الانتقال إلى مرحلة التفاوض على الصفقة، لكن وفق معادلة مختلفة عما جرى في الصفقة السابقة.



ولفت إلى أن ما يقوم به الكيان حاليا، هو تمهيد لصفقة تبادل للرهائن كمرحلة أولى، مصعدا من ارتكاب مجازره بحق المدنيين الفلسطينيين في القطاع، لدفع حماس إلى قبول الطرح الصهيوني.



وأوضح شنيكات، أنه بعد تحقيق الصفقة، ستبدأ مرحلة تتمثل باجتياح غزة، ولن تكتفي بذلك فقط، بل وانما ستواصل اعمالها العسكرية، موضحا ان الهدنة الإنسانية الثانية، ستكون لعدة أيام ليجري خلالها إنهاء ملف الاسرى في نطاق صفقة تبادل، ثم مواصلة الحرب وهذا ما يفكر به الكيان.



وأكد شنيكات، أنه لا يمكن القول أن الهدنة وصلت الى طريق مسدود، بل ما يجري حاليا هو "عض أصابع"، واختبار قدرة كل طرف على الصمود والتحمل وإيقاع الخسائر بالآخر.



من جانبه، قال الخبير الإستراتيجي د. عامر السبايلة إن "ملف الأسرى الصهاينة عند حماس، لم يعد ورقة ضغط قادرة على جلب الكيان لطاولة المفاوضات مجدداً".



وبين السبايلة، أن الهدنة وفق المعطيات الموجودة على ارض الواقع حاليا، تشير الى انها وصلت الى طريق مسدود، لعدم وجود أوراق فاعلة، يمكن الضغط فيها على الكيان.



وأكد أن عودة الكيان الى طاولة المفاوضات، يجري بخلق أزمة حقيقية في الداخل الصهيوني، أكانت سياسية أو أمنية.



وشاركهم الرأي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الألمانية الأردنية د. بدر الماضي، الذي أكد عدم وجود هدنة في الأجندة الصهيونية حاليا، كونها لا تخدم مصالحه الإستراتيجية، المحددة بالقضاء على حماس ككيان سياسي وغطاء شرعي للمقاومة الفلسطينية في غزة.



وبين الماضي أن هذا لا يتنافى مع إمكانية وجود هدن مؤقتة، لافتا إلى أنه في حال اللجوء للهدن، فستكون لخدمة التخطيط العسكري الصهيوني، أو استجابة لضغط دولي لإيصال مساعدات إنسانية للقطاع.



وأوضح أن الخطط الصهيونية، ما تزال تؤكد عدم وجود ضرورة لها، سيما وأن حركة المقاومة تريد وقفا كليا لإطلاق النار وليس لهدن مؤقتة، مضيفا أنه يمكن للكيان القبول بهدن مؤقتة إذا ما تم إيلامه، بخاصة حين ترفع المقاومة عدد قتلاه وآلياته المدمرة، ما سيدفعه لقبول الهدن، وليس لوقف إطلاق كلي للنار.



وبين أن الكيان يحاول الالتفاف على مناطق في جنوب غزة، بتدمير متوحش لبنية الجنوب التحتية، بهدف الضغط على المقاومة لقبول الهدن.



وأكد أن الطريق مسدود نحو هدن، إلا إذا أصبح هناك ضغط دولي أكبر على الكيان لوقف إطلاق النار، لكن هذا الضغط الدولي، بدأ يفتر كون العالم بدأ ينشغل بقضايا أخرى، سيما بعد مرور 60 يوما على بدء الحرب.



واعتبر ماضي، انه كلما طال أمد الحرب، قل التركيز والاهتمام بهذه القضايا، حتى وإن كانت الخسائر الإنسانية كبيرة في غزة، كون بعض دول العالم، أباحت سفك الدم الفلسطيني.



ونوه الى أن الولايات المتحدة الأميركية، لا تؤمن بمزيد من الضغط على الكيان، بل تعتبره جزءا من انتخاباته الداخلية وسياساته القائمة على الدعم غير المحدود للصهيونية، لذلك لن تمارس أي مواقف أكثر مما رأيناه في البداية على حكومة الكيان الصهيونية المتطرفة.

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