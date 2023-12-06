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الزرقاء تسجل أعلى مجموع مطري خلال 24 ساعة

12/6/2023 11:27:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أدت أمطار حالة عدم الاستقرار الجوي التي أثرت على المملكة منذ ساعات مساء أمس الثلاثاء إلى رفع الموسم الحالي 2023/ 2024 بنسب تراوحت بين (01%-19%) من المعدل الموسمي المطري العام، وفق ما أعلن مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب.

وقال آل خطاب إن المناطق الوسطى والشمالية كانت الأكثر تأثرا بهذه الحالة الجوية، وقد بلغ أعلى مجموع مطري خلال 24 ساعة الماضية في المناطق الوسطى الشرقية بمحطة رصد الزرقاء بمجموع مطري بلغ 23.6 ملم، محققةً ما نسبته 19% من معدلها الموسمي العام، يليها محطة رصد وادي الضليل بمجموع مطري بلغ (17.5) ملم محققة ما نسبته 13% من معدلها الموسمي العام.

وبحسب مدير "الأرصاد الجوية"، سجلت محطة رصد مأدبا أعلى مجموع مطري في المناطق الوسطى الغربية بمجموع مطري بلغ (21.8) ملم، محققةً ما نسبته 7% من معدلها الموسمي العام يليها في العاصمة عمان محطة رصد حدائق الحسين بمجموع مطري بلغ 16.5 ملم، محققةً ما نسبته 3% من معدلها الموسمي العام.

وأضاف آل خطاب أن محطة رصد جوي إربد سجلت أعلى مجموع مطري في المناطق الشمالية وبمجوع مطري بلغ (13.5) ملم، محققةً ما نسبته 3% من معدلها الموسمي العام، يليها رصد محطة راس منيف بمجموع مطري بلغ (13.3) ملم، محققةً ما نسبته 2% من معدلها الموسمي العام.

وأفاد آل خطاب بأن المناطق الجنوبية شهدت أعلى مجموع مطري خلال هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث سجلت محطة رصد الربة أعلى مجموع مطري بلغ 15.5 ملم، محققةً ما نسبته 5% من معدلها الموسمي العام، فيما سجلت محطة رصد المفرق أعلى مجموع مطري في المناطق الشرقية بلغ 16.8 ملم، محققة ما نسبته 11% من معدلها الموسمي العام.

والجدير بالذكر أن وضع الموسم الحالي 2023/ 2024 حتى صباح اليوم الأربعاء هو حول معدلاته العامة وأعلى لمثل هذا الوقت من الموسم المطري في أغلب مناطق المملكة، باستثناء أجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة والتي ما زالت دون معدلاتها العامة.

ويبين الرسم البياني التالي وضع الموسم المطري في مناطق المملكة حتى صباح اليوم الموافق 06/12/2023:


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