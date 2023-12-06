مذكرة نيابية تطالب بإصدار عفو عام (صورة)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
طالب عدد من النواب في مذكرة رفعوها لرئيس
مجلس النواب أحمد الصفدي، اليوم الأربعاء، بإصدار مشروع قانون عفو عام.
وجاء في المذكرة التي تبنّاها النائب عبد
الله أبو زيد، أن إصدار قانون العفو العام يأتي لعدة أسباب؛ تتمثل بالظروف
الاقتصادية الصعبة، وارتفاع كلفة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، واكتظاظ السجون،
بالإضافة إلى منح فرصة جديدة للمحكومين لممارسة حياة طبيعية.
يذكر أن الفقرة الأولى
من المادة (95) من الدستور تنص على أنه "1. يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي
من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين ويحال كل إقتراح على اللجنة المختصة
فـي المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الإقتراح أحاله على الحكومة لوضعه
فـي صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس فـي الدورة نفسها أو فـي الدورة التي تليها".
MENAFN06122023000072011014ID1107549859
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.