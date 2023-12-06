Thursday, 07 December 2023 09:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مذكرة نيابية تطالب بإصدار عفو عام (صورة)

12/6/2023 11:27:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

طالب عدد من النواب في مذكرة رفعوها لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اليوم الأربعاء، بإصدار مشروع قانون عفو عام.

وجاء في المذكرة التي تبنّاها النائب عبد الله أبو زيد، أن إصدار قانون العفو العام يأتي لعدة أسباب؛ تتمثل بالظروف الاقتصادية الصعبة، وارتفاع كلفة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، واكتظاظ السجون، بالإضافة إلى منح فرصة جديدة للمحكومين لممارسة حياة طبيعية.

يذكر أن الفقرة الأولى من المادة (95) من الدستور تنص على أنه "1. يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين ويحال كل إقتراح على اللجنة المختصة فـي المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الإقتراح أحاله على الحكومة لوضعه فـي صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس فـي الدورة نفسها أو فـي الدورة التي تليها".





MENAFN06122023000072011014ID1107549859

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث