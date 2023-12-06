مذكرة نيابية تطالب بإصدار عفو عام (صورة)

طالب عدد من النواب في مذكرة رفعوها لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اليوم الأربعاء، بإصدار مشروع قانون عفو عام.



وجاء في المذكرة التي تبنّاها النائب عبد الله أبو زيد، أن إصدار قانون العفو العام يأتي لعدة أسباب؛ تتمثل بالظروف الاقتصادية الصعبة، وارتفاع كلفة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، واكتظاظ السجون، بالإضافة إلى منح فرصة جديدة للمحكومين لممارسة حياة طبيعية.



يذكر أن الفقرة الأولى من المادة (95) من الدستور تنص على أنه "1. يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين ويحال كل إقتراح على اللجنة المختصة فـي المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الإقتراح أحاله على الحكومة لوضعه فـي صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس فـي الدورة نفسها أو فـي الدورة التي تليها".







