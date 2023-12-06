Thursday, 07 December 2023 09:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أبو رمان: لا يوجد لدينا مطبخ إعلامي والحرب على غزة أظهرت خرافة الحياد.

12/6/2023 11:27:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




المومني: الموقف الدبلوماسي المتقدم أعطى مساحات للإعلام، وعبّد الطريق لوسائل الإعلام.
الرواشدة: لدينا سردية واضحة مبنية على مواقف تاريخية للأردن وانطلاقا من ثوابت الدولة والشعب.
الحسامي: 70% من المحتوى الرقمي الذي يكتب في الأردن على كافة منصات التواصل الاجتماعي يتحدث عن القضية الفلسطينية.
أبو بكر: 74 صحفيا استشهدوا وأكثر من 1200 صحفي وصحفية يعيشون دون مأوى في قطاع غزة.
الدحدوح: أي حديث عن اتباع قواعد السلامة المهنية للصحفيين هو ترف ورفاهية فلا منطقة أو مكان آمن في قطاع غزة.
نهلة المومني: الآليات الدولية لحقوق الإنسان في ظل ما يحدث على أرض الواقع في غزة أصبحت صعبة التطبيق.

قال محمد المومني وزير الدولة لشؤون الإعلام الأسبق إن الإعلام الأردني استطاع أن يكون مرآة للشعب وتطلعاته، وقد ساعد في ذلك التوافق بين الموقف الرسمي والشعبي والذي بوصلته الأولى كانت فلسطين وقضيتها، وأوضح محمد أبو رمان وزير الثقافة والشباب الأسبق إن هذه الحرب كشفت فجوة كبيرة بين الإعلام الأردني والسياسيين، إذ لم يكن هناك أجندة إعلامية سياسية وتأطير واضح، منوها إلى عدم وجود مطبخ إعلامي ينتج رسائل إعلامية واضحة، وعدم وجود مقاربات إعلامية أردنية، بل كان تماهيا مع الشارع وضغطه على الإعلاميين، وبالتالي وجدنا اجتهادات من الإعلاميين أنفسهم.
مدير مكتب الجزيرة في غزة، وائل الدحدوح، وعبر اتصال هاتفي مع المنتدى الإعلامي قال "لقد قمت بتغطية كل الحروب والعمليات السابقة في غزة لكن هذه المرة مختلفة في كل شيء من ناحية الكم والنوع والتداعيات، كان في السابق خصوصية للصحفيين، وأماكن مخصصة لهم، أما اليوم فهناك استهداف مباشر وممنهج للصحفيين وعائلاتهم، كما حدث مع عائلتي".
أما نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، خلال كلمة مسجلة، قال إنه ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، استشهد 74 صحفيا وصحفية، وأكثر من 300 من عائلات الصحفيين استشهدوا، وتم تدمير أكثر من 60 مقرا لمؤسسة إعلامية، وأكثر من 22 إذاعة توقفت عن العمل نتيجة القصف الإسرائيلي.
وأكد حسن الرواشدة مدير الأخبار في قناة المملكة خلال المنتدى الإعلامي الذي نظمه مركز حماية وحرية الصحفيين، أمس الثلاثاء، تحت عنوان "الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي في الحروب والأزمات.. العدوان الإسرائيلي على غزة نموذجا"، أنه لدينا سردية واضحة مبنية على مواقف تاريخية للأردن، وانطلاقا من ثوابت الدولة والشعب، منوها أن وسائل الإعلام قد كسبت ثقة الشارع الأردني، وعملت على تغطية كافة الفعاليات في الأردن بأعلى معايير المهنية.
وشارك في المنتدى الإعلامي عدد من السياسيين، والمسؤولين السابقين، وممثلين وممثلات عن مؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى صحفيين وصحفيات. وتضمن المنتدى 3 جلسات رئيسية، استضافت متحدثين من الأردن وفلسطين، أدارها مؤسس مركز حماية وحرية الصحفيين، الزميل نضال منصور، وناقشت الجلسة الأولى "الإعلام.. الموقف والمقاربات السياسية والميدانية خلال العدوان"، فيما ركزت الجلسة الثانية على "العدوان على غزة.. حرب الروايات في الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي"، وحملت الجلسة الأخيرة عنوان "استهداف الصحفيين في غزة.. آليات الحماية وكيف رُصدت الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية؟".
وبيّن محمد أبو رمان وزير الثقافة والشباب الأسبق خلال مشاركته أن الإعلام الأردني حاول جاهدا نقل الصورة والأحداث، والفعاليات السياسة في الشارع الأردني دون تحفظ أو تردد، وكان هناك مساحة كبيرة في استضافة شخصيات سياسية لم يكن لها حضور في الإعلام الاردني
وأكد أبو رمان أنه يجب التفريق بين الموقف الدبلوماسي والموقف الإعلامي، فالموقف الدبلوماسي الأردني متقدم جدا، وتفوق على نفسه، معبرا عن ذلك بقوله "يمكنني القول إن أيمن الصفدي كان بمثابة وزير خارجية لغزة، ولم يتوانَ الأردن عن الضغط بكل الوسائل الدبلوماسية، لكن هناك دور على الإعلام في إكمال الدور الذي لا يستطيع الدبلوماسي القيام به".
وأضاف بالطبع هناك محددات للوصول إلى الرأي العام، لاسيما العالمي، وقد غطى الإعلام الأردني ما يحدث في الشارع الأردني بطريقة ممتازة، ومهنية، وموضوعية، مدعوم بسردية الحق
وقال "كنا نشاهد سابقا نشرات الأخبار باللغة الإنجليزية، والعبرية، ولكن كل هذا توقف، وبالطبع اليوم له أهمية كبيرة لإيصال الرسائل للطرف الآخر، كما أن هناك سفراء أجانب في الأردن، ومقيمين أجانب يجب علينا تقديم معلومات لهم مما يساعد في إيصال سرديتنا".
وأوضح المومني أن هناك تقدم في الإعلام الأردني فيما يتعلق بالرواية الخاصة بفلسطين من خلال الأخبار المهنية والموضوعية، بالرغم من كافة الأخبار الزائفة والمضللة من الطرف الآخر، قائلا "شهدنا تغيرا في الرأي العام العالمي فكمية القتل والدم وجدت طريقها لإعلاميين كثر في العالم، وبدأوا بدعم القضية الفلسطينية بالرغم من كل الدعاية، وأن يكون ما نسبته أكثر من 56% من الأميركيين تحت سن الـ 35 يدعمون القضية الفلسطينية فهذا أمر غير مسبوق".
وأقر المومني بأن هناك مشكلة في الموارد المالية المتوفرة للإعلام الأردني، لكن بنفس الوقت يوجد جهود فردية مثل قناة رؤيا التي أطلقت موقعا باللغة الإنجليزية، مبينا أن الموقف الدبلوماسي المتقدم أعطى مساحات للإعلام، وعبّد الطريق الذي على وسائل الإعلام أن تتبعه، مذكرا بضرورة النقاش لمعرفة ما الذي نريده من الإعلام الأردني تحديدا، مع التأكيد أن لدينا تحد كبير في توفير الموارد.
وعن حياد وسائل الإعلام في تغطياته للقضية الفلسطينية؛ قال أبو رمان إن هذه الحرب أظهرت خرافة الحياد، فكل الإعلام مسيس، وهناك خلط بين الإعلام والبروبجندا، منوها إلى أن عنوان هذه الحرب هي السوشيال ميديا على عكس ما كان سابقا، فهي الآن من تؤثر في الجيل الجديد خاصة ما يسمى حروب الجيل الخامس.
وبيّن أبو رمان أن الحياد حتى في مراكز الأبحاث خرافة، وهذا ما رأيناه واكتشفناه خلال الحرب القائمة على غزة، المطلوب هو الموضوعية اليوم ووضع أطار واضح للإعلام، وأن يكون هناك مطبخ لغرف الإعلام.
وأشار إلى أن معهد السياسة والمجتمع ومؤسسة مكانة 360 أصدرا تقريرا لتحليل 1.5 مليار تفاعل بعد أسبوعين من بدء العدوان على غزة، وكان هناك تقدم كبير في الرواية الفلسطينية، و70% من محتوى تويتر أصبح باللغة الانجليزية لإدراكهم بأهمية إيصال الرسائل للطرف الآخر.
وأضاف قمنا بإجراء تحليل لـ 40 ألف تفاعل لعسكريين سابقين ووجدنا تغيرا كبيرا في طرحهم وتحليلاتهم منذ بداية الحرب وحتى وقت التحليل الذي قمنا به، وهذا يعود بجزء كبير منه إلى دور السوشيال ميديا واهميتها في هذه الحرب.
وختم بالقول يجب أن يكون للإعلام دور أكبر خاصة في مواجهة الأخبار المضللة والهجمات الإعلامية على الأردن مثل قضية الطائرة الأمريكية التي قيل إنها عبرت المجال الجوي الأردني عند بدء الحرب، ومن ثم المستشفى الميداني في نابلس، كما افتقر الإعلام إلى السبق، خاصة وأن العديد من الأمور كان يمكن أن يأخذها الإعلام كسبق له، ويعبر عن الموقف الأردني كإلغاء قمة بايدن بدلا من أن نرى انتشارا لرواية الطرف الآخر، وبالطبع هنا يأتي دور السياسي في إعطاء معلومات للصحافة مع مساحات ليستطيعوا تقديم روايتنا وسرديتنا.
وفي الجلسة الثانية التي حملت عنوان "العدوان على غزة حرب الروايات في الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي"، والتي تحدث بها كل من حسن الرواشدة مدير الأخبار في قناة المملكة، ومؤسس مؤسسة مكانة 360 عبد الرحمن الحسامي، قال الرواشدة إن النقد الذي وجه إلى الإعلام الأردني في الجلسة الأولى كان قاسيا وحمّل الإعلام ما لا يحتمل، فقناة المملكة حملت مواقف الدولة الأردنية، وحتى بالنسبة لخبر إلغاء قمة بايدن فقد كان لقناة المملكة سبق من خلال التواصل مع معالي أيمن الصفدي الساعة 12 ونصف فجرا، وحديثه عن إلغاء القمة، وكنا أول وسيلة إعلام تنشر هذا الخبر.
وأكد أن الإعلام يخوض مرحلة جديدة، ويقوم بإنجاز العديد من الأمور، فليس من السهل أن تنقل أخبارا عن حرب، وتقوم بعمل تغطية لحرب نحن جزء منها بطبيعة الحال، وهذا الأمر له كلف مالية مرتفعة للتغطية، وقد نافسنا الجزيرة، وبثثنا مباشرة من غزة، وكان هناك العديد من الأخبار التي تنقل عن قناة المملكة كمصدر لهذه الأخبار.
وبيّن الرواشدة أنه يوجد لدينا سردية واضحة مبنية على مواقف تاريخية للأردن، وانطلاقا من ثوابت الدولة والشعب، منوها أن وسائل الإعلام قد كسبت ثقة الشارع الأردني، وعملت على تغطية كافة الفعاليات في الأردن بأعلى معايير المهنية.
وعن التعامل مع حركة حماس، والفصائل في غزة، قال الرواشدة "قمننا باستضافة فصائل المقاومة على شاشتنا، وتحدثنا معهم، والناطقين الإعلاميين باسم الفصائل لأن ما يهمنا هو نقل ما يحدث ميدانيا في غزة".
وقال عبد الرحمن الحسامي مؤسس "مكانة 360" إن وسائل الإعلام الأردنية كانت متقدمة في عملها وركزت على تغطية عدة مستويات على رأسها الأخبار المتعلقة بجلالة الملك، ومن ثم ولي العهد ومن بعدهما وزارة الخارجية ممثلة بمعالي أيمن الصفدي، مستدركا أنه من الواضح أن هناك نقصا في المعلومة لأن الأردنيين ينتظرون المعلومات من خلال وزير الخارجية وتصريحاته.
وحول كيفية التعامل مع الخوارزميات، بيّن الحسامي أن منصات (إكس) و(تيك توك) لا يوجد عليها خوارزميات تحجب النشر فيها، وتعطي الحرية للجميع دون قيود لذا يمكن نشر المحتوى المصور أو المكتوب عليهما بكل أريحية، ناصحا بعدم استخدام فيسبوك لان القيود التي تفرضها خوارزمياته كبيرة، ولا فائدة منه، أما بالنسبة لتطبيق انستغرام فبالرغم من وجود قيود إلا أن المحتوى الخاص به هو الفيديوهات، والقصة، وغيرها، ولا يمكن حجبها لأنها هي التي تمثل محتواه بشكل أساسي.
وقال الحسامي أن اللافت للنظر أن 60% من المواقع الإعلامية في العالم، وبمختلف اللغات هي داعمة للرواية والسردية الإسرائيلية، فيما 57% من الحسابات التابعة للمواطنين العاديين في مختلف دول العالم على منصات التواصل الاجتماعي هي داعمة للقضية الفلسطينية".
وتابع قوله بأن المحتوى الذي نشر من قبل الإعلاميين والنشطاء الأكثر تأثيرا في العالم، كان 70% منه يحمل الرواية الفلسطينية، مبينا أن أكثر وسم "هاشتاغ" انتشارا في العالم رغم التضييق والقيود هو (free Palestine).
وأوضح أن 70% من المحتوى الرقمي الذي يكتب في الأردن على كافة منصات التواصل الاجتماعي يتناول ويتحدث عن القضية الفلسطينية، والعدوان على غزة، مشيرا إلى أن المواقع الإلكترونية في الأردن البالغ عددها نحو 150 موقعا نشرت 91 ألف خبر ومقال.
وأضاف الحسامي أنه على المدى القصير فإن الانتخابات في أميركا وأوروبا ستتأثر لأن شعوبهم هي من تنتخبهم، وهناك انتكاسات واضحة بسبب مواقفهم من القضية الفلسطينية، أما على المدى الطويل لا يمكن تناسي وطيّ القضية الفلسطينية مرة أخرى، ويجب العمل على تكثيف النشر حتى تبقى القضية الفلسطينية بالصدارة.
وبيّن الرواشدة أن قناة المملكة حاولت جاهدة التركيز على إيضاح أن طرفي الصراع غير متساويين فهناك العديد من المنشورات الصادرة عن قناة المملكة لتوضيح أن هذا العدوان هو من إسرائيل على غزة، وأنها تحت الاحتلال وفق قرارات الأمم المتحدة، منوها أن قناة المملكة تُركز على إدانة إسرائيل، فكما قرر الإعلام الغربي أن ينحاز، قررنا نحن أن ننحاز للرواية الفلسطينية المحقة.
وفي الجلسة الأخيرة التي تحدث بها ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين عبر كلمة مصورة، ووائل الدحدوح مدير مكتب الجزيرة في غزة عبر اتصال هاتفي، والدكتورة نهلة المومني من المركز الوطني لحقوق الإنسان، قال أبو بكر إن أكثر من 1200 صحفي وصحفية يعيشون دون مأوى في قطاع غزة، ويعملون تحت القصف، ونزحوا أكثر من مرة خلال العدوان، مضيفا أن هناك مشكلة كبيرة في توفير معدات السلامة المهنية.
وأوضح أن الصحفيين الفلسطينيين في الضفة الغربية ومناطق الـ 48 يتعرضون لاعتداءات وانتهاكات خطيرة وتهديدات متواصلة من قبل الشاباك، وأجهزة الأمن الإسرائيلي، منها تهديدات بالقتل والاعتقال، منوها إلى أن الصحفيين في القدس في وضع سيء حيث يتعرضون للاعتداءات من المستوطنين، وجيش الاحتلال.
وقال أبو بكر أن نقابة الصحفيين الفلسطينيين قد وثقت أكثر من 200 انتهاك بحق الصحفيين في الضفة الغربية والقدس منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر.
وبيّن الدحدوح خلال الاتصال الهاتفي بأن الصحفيين والصحفيات ليسوا طرفا أو جزءا في هذه المعركة، فهم يقومون بواجبهم المهني.
وردا على تصريح الخارجية الأميركية بأنه لا دليل على استهداف إسرائيل للصحفيين، تساءل أين قتل هؤلاء الصحفيون والصحفيات، والأبراج التي قُصفت وبها مكاتب وسائل إعلام أين كانت؟، الكلام ليس دقيقا ولا يمت للواقع بصلة.
وعند سؤاله عن إجراءات السلامة التي يقوم بها الصحفيون في غزة، أجاب الدحدوح بأن أي حديث عن اتباع قواعد السلامة المهنية هو ترف ورفاهية ولا يمت إلى الواقع بصلة، فلا منطقة أو مكان آمن في قطاع غزة.
وأضاف حتى تأمين الأكل والشرب صعب جدا ولا يوجد حمامات وهذه حاجة انسانية ملحة فلا يمكن تصور الوضع الناتج عن سياسة الإذلال والقهر التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي في حربه على غزة.
فيما أكدت الدكتورة نهلة المومني أن الاحتلال الإسرائيلي لم يثقلنا بأفعالها وانتهاكاتها للقانون الدولي وحقوق الإنسان فقط، وإنما أثقلتنا بحمولتها المعرفية التي روجتها في أروقة المؤسسات الدولية بأن المقاومة الفلسطينية غير مشروعة، وحقها بالدفاع النفس، ومصطلحات أخرى مثل النزاع والصراع.
وقالت الدكتورة نهلة المومني أن دولة الاحتلال تمارس الإبادة، فأحد أشكال الإبادة وضع الأشخاص في ظروف تؤدي بهم للهلاك كليا أو جزئيا، منوهة إلى أن الآليات الدولية لحقوق الإنسان في ظل ما يحدث على أرض الواقع في غزة أصبحت صعبة التطبيق.



MENAFN06122023000072011014ID1107549857

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث