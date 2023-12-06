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الصفدي: أرسلنا رسائل صارمة أن ما تقوم به إسرائيل يؤثر على علاقاتنا معها

12/6/2023 11:27:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي،الولايات المتحدة إلى العمل مع الأردن والدول العربية لوضع خطة قابلة للتنفيذ محددة المواعيد والتواقيت وآليات التنفيذ من أجل إنهاء الاحتلال وتلبية جميع حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
وقال الصفدي في مقابلة مع قناة الجزيرة اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة مطالبة بمواجهة همجية الحكومة الإسرائيلية وعنصريتها وسياساتها إذا أرادت أمنا وسلاما واستقرارا في المنطقة.
وأكد إنه لا يمكن قبول صمت المجتمع الدولي عن العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين مؤكدا أن الصمت الدولي يغطي الهمجية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقال إن إسرائيل تقوم بإبادة جماعية بحق الفلسطينيين مضيفا اسرائيل أنهت الهدنة التي استمرت سبعة ايام وإنها تأخذ 2.3 مليون فلسطيني في غزة رهينة لعدوانها ولأجندة عنصرية عدوانية وترفض الاستماع إلى أصدقائها الذين ينصحونها أن تلتزم القانون الدولي في هذا العدوان الهمجي الذي تشنه على الفلسطينيين.
وأوضح أن اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة ستبدأ اليوم جولة جديدة تشمل عدة دول، تؤكد خلالها ان إسرائيل تجاوزت كل الحدود وأنه لم يعد مقبولا هذا الصمت الذي تعتبره إسرائيل وتستخدمه غطاء لجرائمها التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني مشيرا الى ان اللجنة ستلتقي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
ودعا المجتمع الدولي للتحرك حماية لمصالحه التي بدأت تتأثر بشكل كبير في المنطقة.
واشار الى تغير في مواقف المجتمع الدولي تجاه الحرب على غزة وهناك دول التقت مع الدول العربية في المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الحرب.
وبين الصفدي أن الأردن يوظف كل الأدوات المتاحة إضافة إلى الضغط السياسي لوقف الحرب على قطاع غزة مشيرا إلى أن المملكة أرسلت رسائل واضحة وصارمة أن ما تقوم به إسرائيل يؤثر بشكل كبير على علاقاتنا السياسية معها. -(بترا)

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