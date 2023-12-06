الملك لـ رئيس وزراء كندا: ضرورة الضغط للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني في اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الأربعاء، ضرورة الضغط للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين.
وشدد جلالة الملك على ضرورة العمل على مضاعفة المساعدات الإغاثية والطبية وإيصالها إلى قطاع غزة دون انقطاع، محذرا من الوضع الإنساني المأساوي هناك.
وجدد جلالته التأكيد على أنه لا سلام ولا استقرار بالمنطقة دون التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. -(بترا)
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