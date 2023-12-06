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الملك لـ رئيس وزراء كندا: ضرورة الضغط للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

12/6/2023 11:27:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني في اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الأربعاء، ضرورة الضغط للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين.
وشدد جلالة الملك على ضرورة العمل على مضاعفة المساعدات الإغاثية والطبية وإيصالها إلى قطاع غزة دون انقطاع، محذرا من الوضع الإنساني المأساوي هناك.
وجدد جلالته التأكيد على أنه لا سلام ولا استقرار بالمنطقة دون التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. -(بترا)

MENAFN06122023000072011014ID1107549853

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