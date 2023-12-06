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التربية النيابية ترفض تعديلات الحكومة على نظام صندوق دعم الطالب الجامعي

12/6/2023 11:27:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
جهاد المنسي






حول النواب صالح العرموطي ويحيى عبيدات ومحمد الشطناوي اسئلتهم الموجهة لوزراء الصحة والمياه والري الى استجوابات، بينما أعلن رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية د. بلال المومني، رفض لجنته لتعديلات الحكومة على نظام صندوق دعم الطالب الجامعي، مؤكدا انها ستحرم كثيرا من الطلبة الاستفادة منه، مطالبا بالتراجع عنها.
جاء ذلك في الجلسة الرقابية الثالثة للمجلس أمس، برئاسة رئيسه أحمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وأعضاء من الفريق الحكومي، وفيها ثمن النواب جهود جلالة الملك عبد الله الثاني، لوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة، ودور المستشفى الميداني الأردني باستقبال جرحى وتقديم علاجات لأبناء القطاع.
وفي الجلسة، وجه الصفدي، رئيس اللجنة القانونية غازي ذنيبات، بعقد اجتماع للجنة تضم النائبين عبد المنعم العودات والعرموطي، لمواصلة النقاش في الأمور القانونية المتعلقة بالاتفاقيات مع الكيان، داعيا من يرغب من النواب لحضور الاجتماع.
كما جرى جدل دستوري بين نواب والحكومة، حول دستورية تقديم الحكومة لأسماء اشخاص يأتي طلب أسمائهم ضمن أسئلة النواب، واشار النائب خالد الشلول الى ذلك ضمن تعليقه على جواب حكومي وارد اليه، وتدخل الذنيبات في الموضوع، مقترحا سؤال المحكمة الدستورية في الأمر.
ووفق ما ذهب اليه الذنيبات، وزير الشؤون السياسة والبرلمانية حديثة الخريشا الذي ايد سؤال المحكمة الدستورية حول الامر، بينما عارضه العرموطي، الذي قال ان تعديلات النظام الداخلي الأخيرة، سمحت بذكر اسماء الأشخاص في ردود الحكومة على ردود النواب.
وبدا الصفدي مؤيدا لما ذهب اليه العرموطي، وقرأ امام النواب الحوار الذي جرى في جلسة تعديل النظام الداخلي، معتبرا بان من حق النائب توجيه أسئلة تتضمن أسماء، وان الحكومة عليها الرد وفق النظام الداخلي.
وحول العرموطي سؤاله الموجه الى وزارة الصحة حول المستشفيات بمحافظة الزرقاء لاستجواب، بسبب عدم قناعته بالرد الوارد اليه، وقال وزير الصحة فراس الهواري، قبل التحويل، ألا نية للحكومة بإقامة مستشفيات حكومية حاليا، مشيرا الى توجه لإنشاء مستشفى عسكري في المحافظة يستوعب 400 سرير.
وناقش النائب احمد القطاونة سؤاله الموجه الى وزيري السياحة والاشغال العامة حول عطاء مشروع البركة السياحية بالمحافظة، كما ناقش النائب ضرار الحراسيس سؤاله عن المباني المستأجرة.
بدوره، ناقش النائب خالد ابو حسان سؤاله حول الاعفاءات الطبية، مطالبا بوضع آلية واضحة للمعالجات، مشيرا الى انه لا يجوز للحكومة التعامل مع الإعفاءات بعقلية التقنين، مطالبا بالشفافية في هذا الأمر، كما أشار لارتفاع اسعار الادوية التي يعاني منها المواطن.
مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء نزار مهيدات، قال إن تسعيرة أسعار الحليب المخصص للاطفال، تأتي في اطار لجان فنية مختصة، تضم خبراء وشراكة بين القطاعين العام والخاص، منوها الى ان حليب الرضع في الأردن مسعر، بينما لا يسعر في دول أخرى، واذا قورن سعره مع الأسواق المجاورة فانها متدنية، وبشأن سعر الدواء، بين ان المؤسسة تنظر لسعر الدواء عبر اكثر من جهة.
وناقش النائب أيمن مدانات سؤاله حول شركة تطوير العقبة وانتاج فيلم تسويقي، مشيرا الى ان الإجابة كافية، كما اكتفى النائب خلدون حينا من الإجابة الواردة اليه من امانة عمان الكبرى، وغازي السرحان بالرد الوارد اليه حول شبكات المياه في البادية الشمالية.
وحول النائب يحيى عبيدات سؤاله بشأن تأهيل شبكات مياه لواء بني كنانة في محافظة اربد لاستجواب، جراء عدم قناعته بالرد الوارد اليه من وزارة المياه والري، بينما ناقش النائب ماجد الرواشدة سؤاله الموجه الى الهواري حول مستشفى جرش وما فيه من نقص بالاختصاصات.
وناقش النائب خير أبو صعيليك سؤاله الموجه الى وزارة المياه، حول عروض الناقل الوطني، كما ناقش النائب خالد الشلول الوزير ذاته، واكتفى النائب عبد السلام الحضير برد الحكومة على سؤاله.
وحول النائب محمد الشطناوي سؤاله الموجه الى الهواري، حول الواقع الصحي في محافظة اربد لاستجواب، بسبب عدم قناعته بالرد الحكومة الوارد اليه، فيما ناقشت النائب عائشة الحسنات سؤالها حول البتراء.
وفي بداية الجلسة تحدث ممثلو الكتل النيابية عن آخر المستجدات حول العدوان الصهيوني على قطاع غزة، مشيدين بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني في دفاعه عن اهل غزة، وجهود جلالته بوقف العدوان، مؤكدين ان الشعب الاردني يقف مع اهل غزة.
وأكد ممثلو الكُتل النيابية ولجنة فلسطين النيابية، أن استئناف العدوان الهمجي على غزة، يحمل تداعيات خطرة على البلد والمنطقة بكاملها، بخاصة أن الاحتلال، ما يزال ماض في عدوانه بلا أي رادع أو قانون أو ميثاق دولي أو ديني أو إنساني.
وقالوا إن العدوان الأخير بُعيد الهُدنة الإنسانية، بدعم وتحت غطاء الولايات المُتحدة الأميركية، فالصواريخ والمُتفجرات التي قدمتها الأخيرة للاحتلال تقتل الأطفال والنساء والمدنيين العُزل، فضلاً عن أنها تُدمر الأبنية السكنية والمُستشفيات والمساجد على رؤوس ساكنيها.
وطالب نواب بضرورة قطع المعاهدات والاتفاقيات مع الاحتلال، مُتسائلين "ما الذي بقي من اتفاقية وادي عربة؟ وأكدوا أن في الأردن السند والظهير للأشقاء في فلسطين المحتلة، مُشيدين بالجهود الجبارة لنشامى ونشميات القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والذي سيبقى أيضًا السند، وهو الثابت وسط المُتغيرات.
وأوضحوا أن القيادة الهاشمية، والشعب ومؤسسات الدولة، أول من يُدافع عن فلسطين بالغالي والنفيس، مُجددين التأكيد الوقوف خلف جلالة الملك، وجهوده الجبارة بشأن الدفاع عن القضية الفلسطينية (المركزية)، ووقف المجازر الصهيونية البشعة ضد الأهل في القطاع.
وأشاد نواب بجهود النشامى في المستشفيات الميدانية العسكرية في القطاع والتي عززت إمكاناتها مؤخرًا بتوجيهات مُباشرة من جلالة الملك، وبتنفيذ وإشراف مُباشر من ولي العهد سمو الأمير الحُسين بن عبدالله الثاني، وبهمة وسواعد نشامى عاهدوا الله وأنفسهم على مواصلة العمل وتقديم المُساعدة للأشقاء في غزة مهما كانت الخطورة.
ورفضوا "المُزاودة" على موقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية، وما يحصل من مجازر وإبادة جماعية بحق الأهل في غزة، أكدوا ضرورة عدم الاكتفاء بالتنديد والاستنكار، وإيصال المُساعدات الغذائية والدوائية إلى القطاع.
وأكدوا ضرورة دعم الأهل في الضفة الغربية وقطاع غزة، بكُل الوسائل المُتاحة، وكذلك تقديم الدعم المُطلق للمُقاومة، التي تقف سدًا منيعًا في وجه العدو الصهيوني، ومُخططاته في القتل والتهجير والتدمير، رافضين كُل مُخططات التهجير وكسر إرادة الشعب الفلسطيني.
واشاد نواب بالمستشفى الميداني العسكري الاردني بقطاع غزة وجهود الهيئة الخيرية الهاشمية بإيصال المساعدات للأهل في غزة.
وعرض تحت القبة فيلم وثائقي قصير عن مشاركة ولي العهد الامير الحسين في انشاء المستشفى الميداني الاردني الخاص 2 في غزة والخدمات العلاجية التي يقدمها الاطباء والممرضين في المستشفى، وقالوا ان ما يحدث في غزة هو ابادة جماعية ترتكبها القوات الصهيونية تستوجب التدخل الدولي لوقف العدوان.

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