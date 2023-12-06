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إطلاق مسابقة هاكاثون النزاهة ومكافحة الفساد

12/6/2023 11:27:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبد الله الربيحات






أطلقت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وصندوق الملك عبد الله للتنمية "هاكاثون النزاهة ومكافحة الفساد"، وفق رئيسها د. مهند حجازي.
وقال حجازي بحضور وزير الاقتصاد الرقمي أحمد الهناندة، ورئيس مجلس إدارة الصندوق ناصر اللوزي، ورئيس ديوان المحاسبة د. راضي حمادين، إن المسابقة تستهدف قطاع الشباب ونشطاء التواصل الاجتماعي، لاستنهاض هممهم وإدماجهم في نشر التوعية بمعايير النزاهة الوطنية.
من جانبه، قال الهناندة إننا نؤمن بقدرات شبابنا على تطوير حلول إبداعية باستخدام أحدث التقنيات، لابتكار حلول لما يواجه مجتمعنا من تحديات، منها تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، اذ يشهد العالم ثورةً تكنولوجيةً جديدة في الذكاء الاصطناعي، مبيناً أن إطلاق هذه التقنية ينسجم مع الاستراتيجية الأردنية للألعاب والرياضات الإلكترونية للأعوام 2023-2027 لجعل الأردن مركزاً لتطويرها إقليميا ودوليا بتوفير بيئة مواتية لذلك.
المدير التنفيذي للصندوق مازن طبلت، قال إن تقنية الهاكاثون المعنية بالنزاهة ومكافحة الفساد، تغيير جذري للنظرة المجتمعية للهيئات الرقابية.
وكانت الهيئة، وقعت اتفاقية تعاون ثلاثية بينها وبين الوزارة والصندوق لتصميم وتطوير المسابقة.
على صعيد آخر، التقى حجازي، ممثلي وسائل إعلام محلية بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي يصادف السبت المقبل، مستعرضًا إنجازات الهيئة، وجهودها على مختلف محاور عملها، وتطلعاتها للمرحلة المقبلة، مشدّدا على أن الإعلام شريكٌ أساسي في كشف مواطن الفساد والتوعية من آثاره السلبية.
وأكد حجازي أن الهيئة تمارس عملها بحرية دون التأثر بأي ضغوطات، والتي لم تحصل في تاريخها حتى الآن، وتتخذ إجراءات احترازية لمنع ارتكاب أفعال الفساد في ظل ممارسات، تحرص فيها على سرية المعلومات والبيانات التي تكشفها إجراءات التحقيق.
وقال أحالت الهيئة العام الحالي إلى النيابة العامة 170 ملفًا تحقيقيًا، بينما جرى حفظ 704 ملفات من أصل 1595 تعاملت معها، منها 759 ملفًا مدورة منذ العام الماضي، وبقي 615 ملفًا قيد التحقيق.
ولفت إلى أن نسبة تطابق مخرجات التحقيق التي تجريها الهيئة مع الأحكام القضائية، وصلت إلى 83 %، بينما وصلت نسبة الفصل في القضايا إلى 58 %، بينما انخفضت نسبة الشكاوى لـ55 %، ويعود ذلك التراجع لمتابعة الهيئة الحثيثة لامتثال مؤسسات الإدارة العامة بمعايير النزاهة الوطنية، ومتابعة المخاطر والكشف عنها قبل وقوعها مع نجاح برامج التوعية المُمنهجة، وفق الإستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد.
وقال إن الهيئة تسعى لتحفيز القيادات لاتخاذ القرارات وعدم التردد والخوف، فنحن ندعم المسؤول صاحب القرار، ولا نريد مسؤولًا مرتجفًا.
وأضاف إن الهيئة ستضع آلية متابعة وتنسيق مع المؤسسات الوطنية، لتعزيز تنافسية المملكة على مؤشري مدركات الفساد العالمي وسيادة القانون، مشيراً إلى سعيها لجعل المملكة مركزًا اقليميًا للتأهيل المؤسسي والبشري في النزاهة والوقاية من الفساد، وتوجيه المشاريع الاستراتيجية بما فيها مؤشر النزاهة الوطني لدعم برامج التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، وإدماج الشباب في نشر التوعية ومعايير النزاهة الوطنية.

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