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105 ملايين دولار متطلبات الغذاء العالمي في 6 أشهر

12/6/2023 11:27:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
سماح بيبرس






قدّر برنامج الأغذية العالمي في الأردن، متطلبات التمويل للأشهر الستة بين تشرين الأول (نوفمبر) الماضي الى نيسان (إبريل) العام المقبل بـ105.5 مليون دولار، بينما قدرت متطلبات التمويل للفترة الواقعة بين عامي 2023 و2027 بـ997 مليونا.
وذكر البرنامج أنّه وخلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، تلقى 410 آلاف لاجئ المساعدة عبر تحويلات نقدية بقيمة 7.5 مليون دولار.
وقال تقرير "تقدير أثر التخفيضات في مساعدات برنامج الأغذية العالمي على الأمن الغذائي"، أنّه جراء نقص التمويل، اضطر البرنامج لتخفيض قيمة التحويلات النقديّة التي يقدمها كمساعدات الى الثلث، فيما استمر بمساعدة اللاجئين في تشرين الأول (أكتوبر) لنحو 410 آلاف لاجئ من الفئات الضعيفة في المخيمات والمجتمعات المضيفة، مشيرا الى أنّه بلغ إجمالي التحويلات النقدية للاجئين في الشهر نفسه 7.5 مليون دولار.
وأضاف أنّ البرنامج قدم المساعدات الغذائية للاجئين في المخيمات والمجتمعات المحلية بمستويات منخفضة في تشرين الثاني (نوفمبر) ومع ذلك، ما تزال هناك حاجة لـ4.5 مليون دولار لمواصلة تقديم المساعدة بمستوياتها المنخفضة الشهر الحالي.
ويعمل البرنامج مع الشركاء، لتعزيز القدرة على التنبؤ بالتمويل للعام القادم، لتحسين استقرار المساعدة، وتعزيز الشعور بالأمان لدى المستفيدين، وهو أمر مهم بخاصة مع بدء فصل الشتاء.
يأتي هذا في الوقت الذي كان فيه البرنامج أعلن في تموز (يوليو) الماضي عن أن أزمة التمويل "غير المسبوقة" التي يعاني منها، والتي أدت لتقليص مساعداته الغذائية الشهرية بشكل كبير لـ465 ألف لاجئ سوري، يدعمهم في الأردن.
وأشار إلى أنه وبدءا من آب (أغسطس) الماضي، أعطى البرنامج تدريجياً الأولوية للأسر الأشد فقرا، واستثنى 50 ألف فرد من المساعدة، لتوسيع نطاق التمويل المتاح المحدود.
وفي تقرير آخر، كان البرنامج قد قال إن كل تخفيض بنسبة 1 % في المساعدات الغذائية، يهدد بدفع أكثر من 400 ألف شخص نحو حافة المجاعة في العالم.
وحذر من أن "ينزلق 24 مليون شخص إضافي إلى الجوع الطارئ خلال الأشهر الـ12 المقبلة، وهو ما يمثل زيادة بـ50 % حاليا، بعد تخفيض مساعدات البرنامج، الذي يكافح لتلبية الاحتياجات العالمية للمساعدات الغذائية، بينما يواجه عجزاً في التمويل يزيد على 60 % لهذا العام، وهو أعلى معدل في تاريخه منذ 60 عاماً.

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