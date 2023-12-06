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الدعاية الغربية والصهيونية تلهث لدحض حق تقرير المصير للفلسطينيين

12/6/2023 11:27:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
غادة الشيخ






فرضت "طوفان الأقصى" تحولا نسبيا في المزاج الغربي، جسدته احتجاجات شعبية جابت عواصمه ومدنه، حتى وصلت إلى البيت الأبيض، فعلت أصوات تدعم السردية الفلسطينية، المبنية على الحق في الدفاع عن النفس، وتقرير المصير كشعب يرزح تحت الاحتلال.
وينسجم هذا مع تحولات شهدتها الدبلوماسية في العالم على هامش الحرب على غزة، التي تؤكد أن "الصراع هو من أوجد المقاومة وليس العكس"، ما يكرس ولو بشكل غير مباشر حق الشعوب في الكفاح المسلح أمام قوة الاحتلال الغاشم، وينفي وصلة بروباغندا الاحتلال والأنظمة الغربية، التي تبرر قتل وتشريد وتهجير الفلسطينيين عبر "قلب الرواية" والمساواة بين "الضحية والجلاد".
كما أن الإعلام الغربي الذي ما يزال يدعم الاحتلال، وينحاز للعبة الترويج المضلل عبر تكرار سردية ان الصراع الفلسطيني- الصهيوني بدأ في 7 أكتوبر الماضي، عندما أطلقت المقاومة الفلسطينية عمليتها "طوفان الأقصى" في غلاف غزة، فعاد مجددا الى وصم المقاومة بـ"الإرهاب"، لكن المفاجأة بدأت تتكشف عقب العملية للرأي العام الغربي، الذي صار يدرك أنه منذ أكثر من 75 عاماً، عندما احتل كيان غير مشروع أرضا ليست له، جعلت مقاومة هذا الكيان المغتصب، أمرا مشروعا قانونياً وأخلاقياً، ومشرّعا في "ما بقي من اعتبار" للقانون الدولي الانساني، ولكن هذه المرة تحت بند الكفاح والمقاومة وحق تقرير المصير.
ويعد تقرير المصير حقاً ثابتاً في القانون الدولي، ومبدأ أساسيا في ميثاق الأمم المتحدة، والتي نص قرارها رقم 1514 لـ"إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة"، في الـ14 كانون الأول (ديسمبر) 1960، أكدت بصفة صريحة أنه لـ"جميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها، ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحرية مركزها السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق إنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي".
ويشمل هذا الحق؛ القضية الفلسطينية، وهو ما يؤكده القرار الأممي 3236 في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) 1974، والذي نص على أن الأمم المتحدة "تعترف كذلك بحق الشعب الفلسطيني باستعادة حقوقه بكل الوسائل، وفقاً لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة".
وفي العام 1970 أصدرت الأمم المتحدة القرار رقم 2649 الذي نص على أن الجمعية العامة "تؤكد شرعية نضال الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية، والمعترف بحقها في تقرير المصير، لكي تستعيد ذلك الحق بأي وسيلة في متناولها، وشرعنت اتفاقية جنيف الثالثة حمل السلاح لمقاومة المحتل".
وأشار الخبير في القانون الدولي د. هيثم عريفج، إلى أن جميع قرارات الأمم المتحدة عرفت الكيان على أنه دولة محتلة، ومنحت الشعوب الحق بالمقاومة والدفاع عن نفسها، ولا تعتبر المحتل له الحق في الدفاع عن نفسه، كما يقوم الكيان اليوم بحرب إبادة جماعية في غزة بذريعة "الدفاع عن نفسه".
واستشهد عريفج بأكثر من قرار أممي، كقرار الأمم المتحدة رقم 2649 الذي ينص على "أن الجمعية العامة تؤكد شرعية نضال الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية، والمعترف بحقها في تقرير المصير، لكي تستعيد ذلك الحق بأي وسيلة في متناولها".
وأشار عريفج إلى أن الجمعية، أكدت شرعية المقاومة المسلحة الفلسطينية، وربطتها وقتها بما كانت تعيشه ناميبيا وجنوب إفريقيا من أنظمة فصل عنصري، أيضاً في قرارها بتاريخ 4 كانون الأول (ديسمبر) 1986، الذي ينص "على شرعية كفاح الشعوب من أجل استقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، والتحرر من السيطرة الاستعمارية والفصل العنصري والاحتلال الأجنبي بكل الوسائل المتاحة، بما في ذلك الكفاح المسلح".
فيما بين الخبير د. عمر العكور، أنه وفيما يتعلق بالشعب الفلسطيني صدر أكثر من 100 قرار من الأمم المتحدة يؤكد حق الفلسطينيين الثابت في أراضيه التاريخية، وصدر قرار من الجمعية يؤكد حقهم بتحديد مصيرهم، وهو قرار يعتبر توصية ليس لها قيمة إلزامية لكنه صادر عن أكبر هيئة دولية في الأمم المتحدة.
"الكفاح المسلح أمر قانوني"، يقول العكور مستشهدا بالكفاح المسلح الذي لجأت إليه أميركا لتتحرر من الاحتلال البريطاني، وفرنسا لتتحرر من الاحتلال الألماني، لكن مشكلة القانون الدولي اليوم انه لا ينسجم مع الإرادة السياسية، التي تصنف المقاومة الفلسطينية على أنها "جماعات إرهابية".
ونوه إلى أن المقاومة حق أصيل، ويختلف عن الإرهاب، فالإرهاب لا قانون يشرعنه وليس في حالة الدفاع عن النفس، ذلك أن أهم شرط من شروط الدفاع المسلح، أن يكون الطرف المقاتل محقا كما هو الحال بالنسبة للمقاومة الفلسطينية في غزة.

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