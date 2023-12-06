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طوفان الأقصى تعيد للفلسطينيين توهج قضيتهم إنسانيا في العالم

12/6/2023 11:27:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي






أكد متحدّثون أن عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة المقاومة الاسلامية "حماس" في الـ7 من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أدت لفضح أكذوبة الجيش الصهيوني الذي لا يُقهر، وعرّت مواقف دول غربية وغيرها جهة حق الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة.
ولفتوا في ندوة نظمتها نقابة المهندسين بعنوان "تداعيات العدوان الصهيوني على قطاع غزة"، إلى أن إقدام حماس على شن عمليتها مع الاحتلال عمل كفاحي، خصوصا وأن الحكومة الصهيونية تحاصر الفلسطينيين وتتعمّد خنقهم والتضييق عليهم، فجاءها الرد مزلزلا في هذه العملية.
قال نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، إن 7 أكتوبر، تاريخ بدأ وانتهت فيه معركة، وهو يوم الانتصار، مؤكدا أنه أول يوم يثبت فيه رجال المقاومة قدرتهم على صفع جيش الكيان الصهيوني وصدمه، ولولا المساعدات الطارئة والحقن التي زرقت بها الإمبريالية الغربية جيش الاحتلال لما صمد أمام المقاومة.
وأضاف "حققنا هذا الانتصار وسجلناه في التاريخ، وكان رهاننا على المقاومة رهانا صحيحا، ولن تنتهي هذه الدوامة إلا بزوال الاحتلال حتى لو انتهت هذه المعركة، وحتى لو وصلت إلى صفقة تبييض السجون".
بدوره، قال اللواء الركن المتقاعد محمود ارديسات عسكريا، تعد "طوفان الاقصى" عملية عسكرية متكاملة الأطراف، ومتقنة استخباراتيا وأمنيا واجتماعيا وسياسيا، وهي ليست عملية لمقاومة ذهبت إلى هدف وانتهت، بل هي عملية كاملة ذات 3 أبعاد عسكرية.
فمن الناحية الإستراتيجية، بين أنه كان هناك خداع إستراتيجي من حماس للعدو الصهيوني إذ منحته انطباعا بأنها ما عادت مهتمة بالقتال، لذلك اطمأن العدو لها. وعملياتيا، توقع العدو بأن ترسل منظمة فدائية مقاتلة مقاومة، مجموعة منها لهدف معين تنفذه ثم تعود، لكن المقاومة فاجأته باستهداف 25 هدفا في الوقت نفسه، ووصلت لأهداف تبعد 20 كلم عن غزة.
أما تكتيكيا، فأوضح ارديسات بأن المقاومة نفذت هجمتها وأسرت المئات وسيطرت على كمبيوترات وأجهزة محمولة وسيرفرات خلال 3 ساعات، وهذا لم يحدث مع الكيان الصهيوني من قبل.
وأشار إلى أن هذه العملية، تقدّمت على حرب 1973، فلأول مرة يتمكن مقاتل عربي من دخول أراضي 1948 والسيطرة على الأرض ولو لساعة من الزمن، كما قُتل في الهجوم الخاطف، عدد أكبر ممن سقط في حرب 1967.
ولفت ارديسات إلى أن ما جرى، صفع نتنياهو الذي تبجح خلال سنوات، بأن الكيان الصهيوني موطن المعرفة والتقنية والاستخبارات والسيبرانية التي ستقود الفضاء العربي، فهزت العملية مشروعه الاحتلالي، وصدعته، فهرع أصحاب المشروع الصهيوني بقيادة الولايات المتحدة لنجدته.
ولفت إلى أن عملية المقاومة في غزة، أعادت وضع القضية الفلسطينية على الطاولة عنوة وغصبا عن كل العالم والإقليم والمجتمع الدولي، فقد أثبتت حماس وبقية الفصائل في غزة، بأن هذا العدو قابل للهزيمة، إذا كان هناك إرادة عند الدول العربية.
وأضاف ارديسات، أن حماس كحركة مقاومة، لا تستطيع أن تقوم بهجوم معاكس على الدبابات الصهيونية، لكنها تلحق بها الضرر، معتبرا بأن الكيان لم يحقق أيا من أهدافه شمال غزة، لكنه عاث خرابا هناك ودفع ثمنا باهظا، كما أن فلسطين تستحق بذل الغالي والنفيس لأجلها.
وشدد على أنه بات من الضروري وقف الحرب الهوجاء التي ينتهجها الاحتلال، مؤكدا عدم جواز القتل لأجل القتل، كما أن ما يجري لا يجيز المذابح أمام مرأى العالم.
من جانبه، قال مدير مركز القدس للدراسات الاستراتيجية عريب الرنتاوي إن الشعب الفلسطيني قدّم عشرات الآلاف من الشهداء، كما أن هناك أكثر من مليون فلسطيني تم اعتقالهم في السجون الإسرائيلية منذ عام 1967 وحتى اليوم.
وأكد الرنتاوي، أن الحصار المفروض على الضفة الغربية وقطاع غزة وسياسات الاحتلال ضد الفلسطينيين، أوصل حماس إلى نتيجة وضع الشعب الفلسطيني على سكة استرداد بعض من حقوقه.
ولفت إلى أن حماس، تعلم بأن جولة واحدة مهما كانت إنجازاتها وعظمتها على غرار طوفان الأقصى، لا يمكنها تحرير فلسطين، مبينا أن فلسطين بحاجة لجولات وتضحيات كثيرة.
وأكد أنه في التفكير الإستراتيجي، هناك بدّ من إحداث انعطافة في التاريخ، أي أنه من 100 عام لم يُحرز الشعب الفلسطيني التقدم المنشود وهو ما كانت تريده حماس.
وأوضح الرنتاوي، أنه منذ انتخابات عام 2006 والانقسام الأعمق والأطول في تاريخ الشعب الفلسطيني، فإن كل محاولات إعادة ترتيب البيت الفلسطيني باءت بالفشل، والسبب يعود إلى غياب التفاهم بين الأطراف المتصارعة في ظل وجود التنسيق الأمني في الضفة مع الاحتلال.
وقال إنه كان من الضروري، إحداث هزة كبيرة "لوضع الحصان أمام العربة وليس العربة أمام الحصان كان هو الآن"، مؤكدا أن انغلاق المجال أمام الفلسطينيين، عجّل بحدوث زلزال الـ7 من أكتوبر.

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