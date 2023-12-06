مصباح الغرب السحري.. لماذا لا يقوى الاحتلال الصهيوني على الاستمرار بدونه؟

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد غنيم

يدرك كيان الاحتلال الصهيوني أكثر من غيره، أنه "دولة" كما يظنها هو، لا تقدر أن تكون قوية بمحض ذاتها، برغم الدعم الهائل الذي تلقته من الغرب، أو بالأحرى من منشئيها، وهو دعم بلغة الأرقام يتجاوز ما صرف على عشرات الدول في الفترة ذاتها.



فـ"إسرائيل" تملك أسباب فنائها ليس "سياسيا" أو "دينيا" كما يؤمن أصحاب الحق الأصليون، أو إلى ما يذهب إليه قسم من "اليهود" الذين يرفضون وجودهم كـ"كيان" على أرض فلسطين، لسبب يفيد بأن عقابهم الإلهي، هو التيه في الأرض، وعدم السماح لهم بإنشاء دولتهم حتى الآن، حسب؛ بل إلى أبعد من ذلك.



ومنذ مجيئها "عنوة" إلى هذه الأرض، أكلت "الدويلة الوليدة" خيرات لا تعد ولا تحصى، ولم تكتف بذلك؛ بل توسعت وحاولت التهام أكبر قدر من الحياة ومنعها عن الجميع.



وتعدت ذلك بحصولها على دعم لا متناه، قادر على جعلها "أرض أحلام" تشبع فيه "مزاعم الميعاد الرباني" لما تسميه "شعب الله المختار"، إلا أنها كانت أرض انكساراتهم وخيباتهم برغم ما حاولوا جاهدين من إنفاقه على "سراب" تلاشى عند اقترابه من "مسافة صفر".



فالأرقام الرسمية، تتحدث عن مبالغ خيالية صرفت على "إسرائيل" منذ العام 1948، لكنها لم تجعل منها شيئا يمكنها من الاعتماد على نفسها دون الهرع إلى طلب الإغاثة من هنا وهناك عند أي مطب تقع فيه، أو أزمة أو حتى حروب لم تكن آخرها، إلا مفاجأة مدوية صعقتها داخل الجدر والقرى المحصنة.



نهم "إسرائيل" للحصول على كل شيء من "مصباح علاء الدين السحري" الذي يمتلكه الغرب، أصابها بـ"التخمة"، ما جعلها غير قادرة على الحركة أو التفكير بمنطق الاستغناء، بل إلى مزيد من الجشع، حولها إلى "دولة فاشلة" لا كما تظنها هي عن نفسها وتروجه لـ"العالم غير الحر"، المكبل بقيود "معاداة السامية"، ويساوي بين الضحية والجلاد.



تستند "سردية إسرائيل" على أفكار، أحدها أنها "ضحية مسالمة" في محيط يريد إلغاء وجودها، لذا تحتاج دعما يختلف عن أي دعم يقدم للآخرين، لذلك أيضا تجد قسما على هذا الكوكب لا يرى إلا نفسه ومصالحه، ويشاهد العالم بعين واحدة، يعتبرها "طفله المدلل" الذي لا يهم حجم الضرر الذي يمكن أن يحدثه عند "لعبه" بقدر إرضاء غروره حتى لو أفنى الجميع.

160 مليار دولار في 75 عامًا



ووفق تقرير خدمة أبحاث الكونغرس الأميركي الصادر في مستهل آذار (مارس) العام الحالي، بلغ حجم المساعدات الأميركية للكيان منذ إنشائه نحو 160 مليار دولار، ما يعادل 250 مليارا، إذا احتسبت معدلات التضخم.

علما بأن واشنطن التزمت بمساعدات لـ"إسرائيل"، قدرها 3 مليارات دولار سنويا بدءا من العام 1985، ارتفعت إلى قرابة 4 مليارات دولار اعتبارا من العام 2019، وفق مذكرة تفاهم وقعت العام 2016.

وبحسب التقرير الأميركي تلقت "إسرائيل" في العام 2014 وحده 11.1 مليار دولار، منها 3.1 مساعدات عسكرية والباقي منح اقتصادية.











يشار إلى أن العام 2014، شهد عدوانا للكيان على قطاع غزة اسماه "الجرف الصامد" استمر لـ51 يوما، وردت المقاومة عليه بمعركتي "العصف المأكول" و"البنيان المرصوص".



وتسبب رد المقاومة بخسائر كبيرة في اقتصاد الكيان، إذ طال قصف صواريخها مناطق أوسع من الحروب السابقة، تجاوزت حتى "تل أبيب"، ما دفع الولايات المتحدة إلى مد حبل كبير من المساعدات له، لكنه كان ضئيلا مقارنة بـ"الشيك المفتوح" الذي منحته للكيان بعد معركة "طوفان الأقصى" الأخيرة، وحرب الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة.



وتستثني هذه الأرقام، قيمة المساعدات الأوروبية الهائلة والتعويضات التي تدفعها ألمانيا عن "هولوكوست" الحرب العالمية الثانية، والدعم الذي يقدمه رجال الأعمال اليهود والغربيون لـ"إسرائيل" سنويا.



ويذهب أكثر من ثلثي المساعدات الغربية لـ"الآلة الحربية" العدوانية للكيان، والتي نسجت حولها مزاعم عن "جيشه الذي لا يقهر"، وهو ذاته الذي ثقبت المقاومة فقاعته المتضخمة في عقود مضت، خلال ساعات قليلة، برغم إنفاق واشنطن أكثر من 115 مليار دولار عليه خلال قرن الا ربع.



يدرك ساكنو البيت الأبيض وحلفاؤه أن "طفلهم" سيفنى إن رفعوا أيديهم عنه وخلال أيام قليلة فقط، لذلك تجدهم يستميتون في الدفاع عنه مهما كلف الثمن وأريق من دماء عربية.



لكن الدعم الذي قدم لـ"الاحتلال" لضمان تفوقه عن محيطه، لم يجعله قادرا على القتال منفردا حتى مع أصغر مجموعات المقاومة من دون الحاجة لإسناد، لذلك فهو مستمر في وجوده تحت عباءة طرف قوي مثل الولايات المتحدة التي نقلت لها بريطانيا حمايته بعد الحرب العالمية الثانية، وربما ينتقل الى طرف أقوى إن تسنى له ذلك.

"مشروع مصطنع"



مدير مركز القدس للدراسات السياسية، عريب الرنتاوي، يرى أن السبب الأهم في عدم قدرة "الاحتلال" على أن يكون قوة بمحض ذاته، يكمن في أنه مشروع مصطنع ووافد على المنطقة العربية، وعلى أنقاض شعب آخر.



يقول الرنتاوي في تصريح لـ"الغد"، إن الكيان مرتبط بعلاقة عضوية مع الغرب منذ إنشائه، ولذلك لديه درجة عالية من الاطمئنان بحمايته وقت الحاجة ومد المساعدة إليه، ما يدفعه إلى الارتكان لهذا الجانب.



أضف إلى ذلك، حصوله على "مساعدات عسكرية واقتصادية بأبخس الأثمان، وهي من أموال دافعي الضرائب في الغرب"، وفق المحلل السياسي الذي يؤكد أن "إسرائيل" لم تنشأ نشأة عضوية مثل الدول الأخرى، وبالتالي فهي لم تمر بمخاض إنشاء الدول ومقوماتها، وبناء التحالفات الإستراتيجية مع المحيط والآخر، والاعتماد على الذات وتطوير الصناعات والزراعات والاقتصاد، بل إنها سرقت غيرها ونهبت خيراتهم.



ويشير إلى أن 7 أكتوبر الماضي، أي معركة "طوفان الأقصى"، حطمت أسطورة الصناعة العسكرية للاحتلال وقبته الحديدية، كما حطمت الوهم الذي زرعه في المنطقة بأنه "أسطورة"، قواها التخاذل العربي.



ويوضح أن "طوفان الأقصى، نسفت أهم حاجة لتطبيع دول عربية مع الاحتلال لحمايتهم من إيران، ليجدوا أنه كيان لا يستطيع حماية نفسه من حركة وقطاع محاصرين منذ 17 عاما".

"لا يملك مقومات الاستمرار"



ويتفق أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأردنية د. محمد المصالحة، مع ما ذهب إليه الرنتاوي، بأن الاحتلال مشروع غربي مصطنع، لا يملك مقومات الاستقرار أو أن يكون جزءا مسالما في المنطقة، لذا نجد أن كل الصهاينة يحملون جنسية دولة أخرى.



ويقول مصالحة لـ"الغد"، إن "هذا المشروع نفذ بدعم غربي ليتخلص من المشكلة اليهودية، والقذف بهم في فلسطين على حساب الشعب الفلسطيني".



ويضيف "هذا الكيان المصطنع بحاجة دائما إلى دعم غربي، وبالتالي لن يكتب له العمر الطويل"، معتبرا بأن "صيانته وإدامته واستمراره يخدم المشروع الغربي في المنطقة".



وأكد أن "الاحتلال منذ إنشائه قائم على الحروب والمعارك، وحتى في معركة طوفان الأقصى، فإنه يخوض الحرب على أكثر من جبهة"، معتبرا بأنه "لولا الدعم الأميركي لم يستطع الاحتلال الصمود منذ العام 1948 ولغاية اليوم، بحيث مد له يد العون في حربي 1967 و1973" التي خاضها مع العرب.



ولفت إلى "وجود قواعد أميركية في الكيان، تحمل العدة والعتاد، وتضمن له الصمود في مواجهة القوى الفلسطينية أو الجيوش والقوى العربية".