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نسك مبادرة سعودية لتسهيل تجربة زوار البيت المعمور

12/6/2023 11:27:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل






تمثل منصة "نسك" مبادرة متميزة قدمتها المملكة العربية السعودية لتسهيل تجربة زوار البيت المعمور وتقديم خدمات متميزة على مختلف مراحل العمرة، ابتداءً من إصدار التأشيرة وصولاً إلى الأراضي المقدسة وأداء المناسك، وحتى مغادرة السعودية.
وتهدف المنصة إلى إثراء تجربة المعتمرين والزوار وتوفير الخدمات التي يحتاجون إليها، مثل إصدار التأشيرة، حجز باقات العمرة والرحلات الإثرائية بعد العمرة، وتوفير خيارات السكن والتنقل. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة معلومات شاملة عن المناسك والمواقيت والمواقع التاريخية والوجهات التراثية الإسلامية.
وخلال زيارة وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، للأردن شهر ايلول الماضي، ضمن جولة خارجية شملت تونس والمغرب والبحرين، في سياق التطوير المستمر لتجربة العمرة، تم افتتاح مركز "تأشير" في الأردن، بهدف تسهيل إجراءات الحجاج والمعتمرين في الأردن، فلسطين وسوريا، وتسهيل التواصل بين شركات الحج والعمرة الأردنية ونظيراتها في السعودية.
كما تم الإعلان خلال الزيارة عن بدء تشغيل رحلات جوية من مطار العقبة إلى مطاري جدة والرياض لأول مرة، بالإضافة إلى مشاريع تطوير المنافذ الحدودية بين الأردن والسعودية.
وتشمل التسهيلات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لوصول المعتمرين والزوار، تمديد موسم العمرة لمدة عشرة أشهر خلال العام، وتبسيط إجراءات إصدار التأشيرات وتقليص مدة الحصول عليها إلى 48 ساعة، كما تتيح تأشيرات العمرة الإقامة والتنقل بين مدن المملكة العربية السعودية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر بدلاً من ثلاثين يومًا.
وبحسب ارقام المنصة، شهد عدد معتمري الأردن ارتفاعاً بنسبة 50% هذا العام عن العام الماضي، اذ تعد منصة "نسك"، ثمرة شراكة بين وزارة الحج والعمرة والهيئة السعودية للسياحة، للتسهيل على الحجاج والمعتمرين في الأردن، وفلسطين وسوريا، والتسهيل على شركات الحج والعمرة الأردنية في التواصل مع نظيراتها في المملكة العربية السعودية.
وشهدت زيارة الوزير السعودي، الإعلان عن زيادة الطاقة الاستيعابية للطيران من خلال الخطوط الجوية السعودية بنسبة 30% في مواسم العمرة ، مع زيادة تدريجية في الرحلات إلى 68 رحلة شهريًّا، وخفض أسعار التذاكر بنسبة تبلغ 10%، إضافة إلى السماح بزيادة الأوزان لكل معتمر إلى 69 كيلوجرامًا بدلًا من 46، بنسبة زيادة تصل إلى 50%.
وتسعى المنصة، لتقديم جهد يسعد به كل مسلم يتوق إلى زيارة الأراضي المقدسة، وأداء مناسك العمرة، والتمتع بزيارة المعالم الإسلامية في السعودية، والاطلاع على الفعاليات والتجارب المعرفية والثقافية المتنوعة التي تزخر بها مختلف المدن السعودية طوال العام، ومثل هذه الزيارات تتيح الفرصة للقاء المباشر مع المسؤولين والإعلاميين في الدول العربية والإسلامية، للوقوف على هذه التيسيرات وطرح ما لديهم من تساؤلات ومناقشتها مع وزير الحج والعمرة السعودي.


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