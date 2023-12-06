عائلة الأسير وليد الدقة: الاحتلال نقله إلى المستشفى بشكل سري

نشر نادي الأسير الفلسطيني بياناً عاجلاً صادراً عن عائلة الأسير في سجون الاحتلال وليد دقة، كشفت فيه العائلة تراجع حالة ابنها الصحية، وأنها منعت من التواصل معه منذ أكثر من شهرين.



وأكّدت العائلة أنه "بعد منعنا من التواصل مع الأسير وليد دقة منذ أكثر من شهرين، وحتى خلال جلسة المحكمة العليا للنظر في الالتماس المقدم للإفراج عنه في العشرين من الشهر الماضي، علمنا اليوم (الأربعاء)، من خلال المحامية نادية دقة، وعلى إثر اتصال من أحد ضباط مصلحة السجون، أنه تمّ نقل الأسير وليد دقة منذ يوم الأحد الماضي 2 كانون الأول 2023 إلى مستشفى المركز الطبي (هاعيمق) في العفولة".



وأضافت العائلة أنّه "ليست لدينا أية معلومات عن الأسير وليد دقة إلّا أنّ لديه مشكلة في الدم"، موضحة أنّ "هذه المعلومة عرفناها عن طريق الصدفة خلال محاولة تقديم طلب زيارة من قبل المحامية".



وطالبت العائلة "مؤسسات الأسرى والمؤسسات القانونية والصليب الأحمر الدولي بالتدخل الفوري لتأمين زيارة عائلية وطبية طارئة للأسير وليد دقة، والعمل على الإفراج الفوري عنه، خاصة أنه أنهى محكوميته الفعلية منذ 24 آذار/مارس 2023، وأنه يعاني من حالة صحية حرجة جداً خلال صراعه مع نوع نادر من مرض السرطان.



وكانت عائلة الأسير دقة تقوم بزيارته مرتين كل شهر للاطمئنان على حالته والاطلاع على صحته بشكل مستمر، وبينت أكثر من مرة أنّ وضعه الصحي صعب، حيث كان لا يزال تحت المتابعة الطبية التي تحاول عائلته مواكبتها بشكل مستمر، حتى لا تزداد حالة الإهمال الطبي بحقه.



وكانت لجنة الإفراجات الإسرائيلية الخاصة قد قرّرت مؤخّراً، عدم الإفراج عن الأسير دقة، في حين أكدت عائلته وحملة الإفراج عنه، أنها ستستأنف قرار عدم الإفراج المبكر للمحكمة المركزية.



والأسير دقة معتقل منذ 38 عاماً، ويعاني من إصابته بنوع نادر من أمراض السرطان، يسمى التليّف النقوي ويصيب النخاع العظمي، وهو موجود في مستشفى "سجن الرملة".



يُشار إلى أنّ الإحصائيات الفلسطينية تشير إلى أنّ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال عام 2023 بلغ نحو 5000 بينهم 160 طفلاً و33 امرأة.

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