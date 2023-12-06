أميركا تضع موعداً لإسرائيل لإنهاء الحرب على غزة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، مساء الثلاثاء 5 ديسمبر/كانون الأول 2023، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حددت لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بداية العام المقبل كموعد "نهائي" من أجل الحرب التي يشنها الاحتلال على غزة.

ولفتت القناة الإسرائيلية على حسابها بموقع "إكس" إلى أن ذلك سيتزامن مع بدء الانتخابات الداخلية في الحزب الديمقراطي لاختيار مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية الأمريكية.



من جانب آخر، أفادت القناة أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل كذلك زيادة "فورية" لإدخال الوقود إلى غزة.



كان المصدر ذاته أفاد أمس الأول الإثنين أن نتنياهو أكد لنواب بالكنيست ومسؤولين أمريكيين، أنه لن تكون هناك سلطة فلسطينية بغزة على الإطلاق.



ومساء أمس الثلاثاء قال نتنياهو إن حكومته حددت ميزانية لشهر كامل بقيمة 30 مليار شيكل (نحو 9 مليارات دولار) تغطي احتياجات الحرب وتداعياتها، واصفاً إياها بأنها "ميزانية كبيرة"، وذلك في الوقت الذي يمر فيه اقتصاد الاحتلال بـ"شلل" حقيقي، ويتكبد خسائر يومية تقدر بمئات الملايين من الدولارات.



تشير البيانات الأوّلية التي جمعتها وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي الإسرائيلية إلى خطر تدهور وضعية آلاف العائلات ذات الخلفية الاقتصادية الضعيفة، مع استمرار الحرب على قطاع غزة، والتي تترك أثراً كبيراً على اقتصاد تل أبيب، حسبما قالت صحيفة Haaretz الإسرائيلية.



"هزيمة حماس لا تزال بعيدة المنال"

في سياق متصل، كان الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات بالجيش الإسرائيلي "أمان"، تامير هايمن، قال إن هزيمة حركة "حماس" في قطاع غزة "لا تزال بعيدة المنال"، مستنداً لتحديات لا سيما في جنوب القطاع قال إنها تهدد تحقيق تل أبيب انتصاراً سريعاً على الحركة الفلسطينية.



أضاف هايمن في مقال تحليلي نشره الموقع الإلكتروني للقناة "12" العبرية، الثلاثاء 5 ديسمبر/كانون الأول 2023، أن "الخلاصة في الوقت الحالي هي أننا ما زلنا بعيدين عن ذلك، هناك الكثير من العمل في شمال قطاع غزة، أما في الجنوب فقد بدأنا للتو".



أضاف: "استؤنف القتال في غزة بعد هدوء مؤقت، وتزايدت التحديات التي تواجهها دولة إسرائيل، والإنجاز التكتيكي الذي سيستمر ويتكثف في الفترة المقبلة يجب أن يترجم إلى خطة استراتيجية شاملة".



وتابع: "يجب علينا شراء الوقت، لأنه ليس لدينا خيار آخر، ولن يضمن لنا مكانتنا الرادعة وأمننا في الشرق الأوسط سوى تحقيق انتصار ساحق".



والأحد 3 ديسمبر/كانون الأول، أعلن جيش الاحتلال بدء العمليات البرية بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وبدء تحرك القوات المدرعة لمهاجمة أهداف تابعة لـ"حماس" عقب انتهاء الهدنة المؤقتة، مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، فيما توقعت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "يقوم الجيش بتوسيع انتشار قواته في المنطقة، وتكثيف العملية البرية".



ومنذ شهرين يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، أسفرت حتى مساء الإثنين عن استشهاد 15 ألفاً و899 فلسطينياً، 70% منهم نساء وأطفال، إضافة إلى أكثر من 42 ألف جريح، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفق أحدث إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية.



كما قدرت الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عدد النازحين خلال شهري الحرب في جميع أنحاء قطاع غزة بنحو 1.9 مليون شخص.

-عربي بوست

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