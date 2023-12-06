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يديعوت أحرنوت: تحصين الشمال لن يعيد المستوطنين إلى منازلهم

12/6/2023 11:27:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

بعدما أعلن وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت عزمه تعزيز أمن المستوطنات المتاخمة للحدود مع لبنان، بالتزامن مع استمرار المواجهات مع المقاومة الإسلامية، رصد الإعلام الإسرائيلي انتقادات مستوطنين إسرائيليين لإعلان غالانت.


ونقل مراسل صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في الشمال، يائير كراوس، عن مستوطن تم إجلاؤه من مستوطنة "كريات شمونة"، يدعى موشيه كاكون، قوله: "إنه المفهوم اللعين للاحتماء والتحصن مرة أخرى".


وأضاف المستوطن تعليقاً على إعلان غالانت: "إنهم يتفاخرون بأنهم يفعلون شيئاً جيداً لصالح الشمال، لكن هذا ليس بركة بل لعنة أخرى.. بالتأكيد هذه لن تكون الظروف التي ستؤدي إلى إعادتنا إلى بيوتنا".


كما رأى أنّه "كان ينبغي الانتهاء من تحصين الشمال منذ فترة طويلة..". وتابع: "سيكون من الأفضل للحكومة أن تشرح للجمهور ما يحدث هنا، لأننا لا نفهم كيف يتوقعون منا العودة إلى البيت في هذا الوضع".


وقال المراسل إنّ "الإسرائيليين، الذين يعيشون كلاجئين منذ 9 أسابيع في غرف صغيرة في الفنادق في جميع أنحاء البلاد وفي شقق مستأجرة استأجروها إلى أجل غير مسمى، بدأ صبرهم ينفد".


وذكر مراسل "يديعوت أحرونوت"، أنه "لم يكن هناك هدوء في كريات شمونة أمس الثلاثاء، ومن الساعة الخامسة مساءً وحتى السادسة، انطلقت صفارات الإنذار 3 مرات في المدينة بسبب إطلاق صواريخ من لبنان، وتعاملت الشرطة مع عدة مواقع لسقوط الصواريخ".


وفي وقت سابق، ذكر الإعلام الإسرائيلي أنّ مستوطني الشمال لن يعودوا إلى منازلهم إذا ما تحقق الردع مع حزب الله، كما أشار إلى وجود حالة إحباط في مستوطنات الشمال بسبب استمرار عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان. -الميادين

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