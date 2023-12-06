لقنص جنود الاحتلال.. عن بندقية“الغول” التي صنعتها“القسام” خلال العصف المأكول

عاد اسم الشهيد القسامي القائد عدنان الغول للبروز من جديد خلال معركة "طوفان الأقصى"٬ وذلك بعدما أعلنت كتائب القسام استخدام بندقيتها الخاصة "الغول" في عمليات قنص عديدة ضد العشرات من جنود الاحتلال في محاور عدة داخل قطاع غزة٬ مؤكدة وقوع إصابات محققة في صفوف الجيش. فما هي بندقية الغول٬ وما خصائصها ومدى أُدخلت الخدمة لدى كتائب القسام؟









الشهيد القسامي القائد عدنان الغول



ما هي بندقية الغول القسامية؟

خلال معركة "العصف المأكول" عام 2014 التي استمرت لـ51 يوماً بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة٬ كشفت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن بندقية قنص من إنتاجها، حيث أظهرت حينها مقاطع فيديو لعمليات قنص دقيقة ببندقية الغول لعدد من جنود الجيش الإسرائيلي خلال توغله البري في قطاع غزة.



ومنذ ذلك الحين٬ أُدخلت بندقية الغول الخدمة لدى كتائب القسام٬ وتم تنفيذ العديد من العمليات الدقيقة بواسطتها٬ وكانت القسام تخرجها للعلن في أكثر من استعراض عسكري في قطاع غزة طوال السنوات الماضية.



من أين جاءت تسمية بندقية الغول؟









أُطلق اسم "الغول" على البندقية القسامية تيمناً باسم القائد القسامي عدنان الغول، "أبو بلال"٬ الملقب بـ"أبو صواريخ القسام"؛ حيث نجح الشهيد عدنان الغول، الذي قاد التصنيع العسكري في كتائب القسام، بإحداث نقطة تحول في تاريخ المقاومة والصراع مع الاحتلال من خلال بصماته في صناعة أول صواريخ القسام والقذائف مع زميليه الشهيدين محمد فرحات وتيتو مسعود٬ رغم الحصار والاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة في حينه.



وبدأ القائد الغول دوره العسكري في وقت مبكر، قبيل اندلاع الانتفاضة الأولى عام 1987، فشكّل مجموعة عسكرية نفذت عمليات طعن ضد جنود الاحتلال، لكن أمرها انكشف باعتقال أحد أفرادها؛ ما دفعه للسفر إلى الخارج لاكتساب الخبرة العسكرية، ثم عاد إلى غزة في أوائل التسعينيات ليستكمل عمله.



وتمكّن الغول من صنع أول قنبلة يدوية محلية رغم شحّ الإمكانات، وعمل على إنتاج قذائف الهاون والقذائف المضادة للدروع، فصنع قاذف "الياسين" قبل استشهاده بفترة قصيرة. وفي عهد الغول كان لصاروخ القسام ظهوره الأول، وأنتج صواريخ "البنا" و"البتار" والعبوات الناسفة.











وأحدث الشهيد الغول نقلة نوعية في مجال السلاح المحلي بإعداد وتصنيع أول قنبلة يدوية؛ حيث اجتهد في تشكيل مادة الـTNT التي كان يضعها في كأس حتى تأخذ شكل القنبلة، رغم شح وضعف الإمكانيات المتوافرة حينها، حيث أقام مصنعاً لإنتاجها فيما بعد وتطويرها بشكل فني وحرفي.



ثم انطلق الشهيد الغول بعد ذلك بمجال تصنيع السلاح، فنجح في تصنيع قذائف الهاون المحلية، وقاذف الياسين للتصدي للآليات الإسرائيلية التي كانت تتوغل في قطاع غزة بسبب الأعداد القليلة للقذائف المضادة للدروع من طراز "آر بي جي". انتقل ورفاقه بعد ذلك إلى محطة في غاية الأهمية بتاريخ المقاومة من خلال تصنيع صواريخ القسام على مختلف أبعاد مداها.



تعرض القائد الغول للاعتقال عدة مرات من قبل أجهزة السلطة الفلسطينية، وكان له دور بارز في عمليات "الثأر المقدس" للمهندس الأول في كتائب القسام الشهيد يحيي عياش، كما أشرف على تنفيذ العشرات من العمليات الاستشهادية لكونها مرتبطة بعمله.



استُشهد الغول في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2004 في شارع يافا بمدينة غزة٬ بعد 18 عاماً من المطاردة والملاحقة من أجهزة أمن وجيش الاحتلال، في غارة استهدفته ورفيقه الشهيد القسامي القائد عماد عباس.



ما خصائص بندقية الغول؟

تعد بندقية الغول من عيار 14.5 ملم ويصل مداها القاتل إلى 2 كلم، ويزيد طولها عن المتر ونصف المتر، وهي بندقية قنص متقدمة٬ مقارنة ببندقية "دراغونوف" الروسية من عيار 7.62، وبندقية القنص النمساوية "شتاير" من عيار 12.7. -عربي بوست

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