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القسام: استهدفنا 12 آلية صهيونية للعدو في بيت لاهيا

12/6/2023 11:27:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قالت كتائب القسام إنها "استهدفت 12 آلية صهيونية للعدو في محور التوغل بمشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة".

وأضافت: "تمكنا من قنص جنديين صهيونيين في منطقة القرارة شرق مدينة خان يونس".

كما ذكرت أنها استهدفت "دبابة صهيونية في محور شرق مدينة خان يونس بقذيفة الياسين 105".

وفي اليوم الـ61 من العدوان الإسرائيلي على غزة، واصل جيش الاحتلال هجومه البري وقصفه الجوي والمدفعي على أنحاء متفرقة من القطاع، في حين تمكنت فصائل المقاومة الفلسطينية من تكبيده خسائر فادحة في محاور عدة؛ أبرزها: خان يونس حيث تدور معارك ضارية. (الجزيرة نت)

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