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التايمز: إسرائيل أنشأت نظام ضخ في شمال غزة لإغراق أنفاق حماس

12/6/2023 11:27:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نقلت صحيفة "التايمز" البريطانية عن مصدر قوله إن مؤسس شركة "بلاك ووتر" للخدمات الأمنية والعسكرية نجح في إقناع "إسرائيل" بعد هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بشراء معدات لإغراق أنفاق حماس بغزة.

وأضاف المصدر أن "إسرائيل" أنشأت نظام ضخ في شمال غزة لاستخدام مياه البحر لإغراق شبكة أنفاق حماس.

وبحسب ما جاء في الصحيفة، فإن تقديرات محللي جيش "إسرائيل" تشير إلى أن شبكة أنفاق حماس يتجاوز طولها 300 ميل.

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