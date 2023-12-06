التايمز: إسرائيل أنشأت نظام ضخ في شمال غزة لإغراق أنفاق حماس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقلت صحيفة "التايمز" البريطانية عن مصدر
قوله إن مؤسس شركة "بلاك ووتر" للخدمات الأمنية والعسكرية نجح في إقناع "إسرائيل"
بعد هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بشراء معدات لإغراق أنفاق حماس بغزة.
وأضاف المصدر أن
"إسرائيل" أنشأت نظام ضخ في شمال غزة لاستخدام مياه البحر لإغراق شبكة
أنفاق حماس.
وبحسب ما جاء في الصحيفة،
فإن تقديرات محللي جيش "إسرائيل" تشير إلى أن شبكة أنفاق حماس يتجاوز
طولها 300 ميل.
MENAFN06122023000072011014ID1107549839
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.