“أسابيع وتنتهي الحرب على غزة”.. لماذا تعلن أميركا“موعد النهاية”؟

تحدث مسؤولون في إدارة جو بايدن علناً عن "توقعات" بأن عدوان إسرائيل على غزة سينتهي خلال "أسابيع"، فما الذي يمكن أن يحققه جيش الاحتلال خلال تلك الفترة رغم فشله على مدى شهرين؟



التصريحات الأمريكية بشأن "موعد" نهاية الحرب تأتي في وقت يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الهمجي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وهو العدوان الذي تخللته هدنة لمدة أسبوع لتبادل الأسرى مع حركة حماس، كسرها جيش الاحتلال صباح الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول واستأنف عدوانه على القطاع.



وسبقها حديث لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن حذر فيه من أن إسرائيل تتجه نحو "هزيمة استراتيجية" في غزة. ففي حديثه الأحد 3 ديسمبر/كانون الأول، حذر أوستن إسرائيل، التي توفر لها إدارة الرئيس جو بايدن دعماً عسكرياً وسياسياً ومالياً غير مسبوق، من أن "المدنيين في قطاع غزة هم مركز الجاذبية، وإذا ما تم دفعهم نحو أحضان العدو، فإنك تستبدل نصراً تكتيكياً بهزيمة استراتيجية"، بحسب ما ورد في تقرير لموقع Axios الإخباري الأمريكي.



ماذا تقول أمريكا عن "موعد نهاية" الحرب على غزة؟

نقلت شبكة CNN الأمريكية الثلاثاء 5 ديسمبر/كانون الأول عن مسؤولين رفيعي المستوى في إدارة جو بايدن قولهم إن واشنطن "تتوقع ألا تستمر العمليات البرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة أكثر من أسابيع"، مضيفين أنه "بحلول يناير/كانون الثاني، ستتحول إسرائيل إلى استراتيجية أقل كثافة تعتمد بشكل مباشر على استهداف قادة حماس".



وأوضح المسؤولون للشبكة أن إدارة بايدن أبدت "انزعاجها الشديد" من الأعداد الكبيرة للمدنيين الذين يفقدون حياتهم في القطاع بسبب القصف الإسرائيلي المكثف، وأن جيش الاحتلال والحكومة الإسرائيلية تلقوا "تحذيرات" واضحة ومباشرة من أن إسرائيل عليها أن "تفعل الكثير لتجنب الأضرار المدنية" لأن ذلك من شأنه تقليص أي دعم دولي لا تزال دولة الاحتلال تحظى به.



الجدير بالذكر هنا هو أن إسرائيل لم تحدد موعداً لإنهاء عدوانها المستمر على قطاع غزة، لكن رئيس أركان جيش الاحتلال، هيرتسي هاليفي، أعلن الثلاثاء أن "الهجوم البري دخل مرحلته الثالثة بالفعل"، في مؤشر على ما يبدو على قرب نهاية العدوان، حيث تشير "المرحلة الثالثة" إلى محاولة اجتياح جنوب قطاع غزة برياً.



وبشكل عام يتم شن الحروب لتحقيق أهداف. هذه هي القاعدة التي لا خلاف عليها.

وفي هذا السياق، كانت الحكومة الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل، والتي يترأسها بنيامين نتنياهو، قد أعلنت منذ عملية "طوفان الأقصى"، يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، أن القضاء على حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة هو الهدف الرئيسي، واجتاح جيشها القطاع برياً لتنفيذ هذا الهدف. -وكالات

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