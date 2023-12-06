الإذاعة الإسرائيلية: انفجاران فوق البحر الأحمر قرب إيلات

الإذاعة الإسرائيلية: انفجاران فوق البحر الأحمر قرب إيلات
التاريخ
12/6/2023 11:27:05 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال جيش الاحتلال
الإسرائيلي إنه اعترض صاروخ أرض أرض أطلق باتجاه "إسرائيل" في منطقة
البحر الأحمر.
وتحدثت الإذاعة
الإسرائيلية عن انفجارين فوق البحر الأحمر قرب إيلات، مشيرة إلى اشتباه باعتراض
صواريخ أو مسيرات أطلقت من اليمن. (الجزيرة نت)
MENAFN06122023000072011014ID1107549837
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.