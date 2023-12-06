الجيش الإسرائيلي: المناورة البرية شمال غزة ستستمر شهرا آخر

الجيش الإسرائيلي: المناورة البرية شمال غزة ستستمر شهرا آخر
التاريخ
12/6/2023 11:27:05 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت إذاعة الجيش
الإسرائيلي إن المناورة البرية شمالي غزة وجنوبها ستستمر لشهر إضافي وفق تقدير
المنظومة الأمنية.
ونقلت إذاعة الجيش
الإسرائيلي عن مصادر، أن الجيش سيواصل الضغط على حماس مما سيؤدي إلى استئناف
المفاوضات بشروط أفضل وفق تعبيرها. (الجزيرة نت)
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