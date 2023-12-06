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الجيش الإسرائيلي: المناورة البرية شمال غزة ستستمر شهرا آخر

12/6/2023 11:27:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المناورة البرية شمالي غزة وجنوبها ستستمر لشهر إضافي وفق تقدير المنظومة الأمنية.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر، أن الجيش سيواصل الضغط على حماس مما سيؤدي إلى استئناف المفاوضات بشروط أفضل وفق تعبيرها. (الجزيرة نت)

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