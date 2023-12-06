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بوتين من أبو ظبي: الإمارات أكبر شريك عربي لروسيا

12/6/2023 11:27:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن دولة الإمارات العربية المتحدة هي أكبر شريك لروسيا في العالم العربي.
جاء ذلك في مستهل محادثات مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر الوطن بالعاصمة أبو ظبي.
وتابع بوتين أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع في العام الماضي بنسبة 67.6%، وفي سبيله إلى الازدياد هذا العام، كذلك ازداد التعاون في مجال الاستثمارات، والتعاون الصناعي.
وهنأ الرئيس الروسي رئيس دولة الإمارات بمناسبة احتفال البلاد بمرور 52 عاما على إنشائها، وقال إن الإمارات ترتبط بالاتحاد السوفيتي بعلاقات تاريخية، كونه من أول الدول التي اعترفت بسيادة واستقلال دولة الإمارات.
وأشار بوتين إلى أن العلاقات بين روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة وصلت إلى مستوى رفيع وغير مسبوق، ويعود ذلك إلى الدور الفاعل الذي لعبه الشيخ محمد بن زايد، مؤكدا على أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي أكبر شريك تجاري لروسيا في العالم العربي، فيما تشارك في استثمارات ومشروعات كبرى في قطاعات النفط والغاز.
كما أشار بوتين إلى أن روسيا والإمارات العربية المتحدة تتعاونان في إطار صيغة "أوبك+"، وكذلك فإن قطاع السياحة يشهد تعاونا كبيرا بين البلدين، حيث زار الإمارات ما يقرب من مليون سائح روسي خلال العام الجاري.
وشكر الرئيس بوتين رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على توفير موقع لبناء كنيسة أرثوذكسية روسية في الإمارات، وشدد على أن روسيا ستواصل تعزيز التعاون مع دولة الإمارات في المجالات الإنسانية.
وأشاد الرئيس بوتين بالدور الذي تلعبه دولة الإمارات في المحافل الدولية ولا سيما في مجلس الأمن الدولي، حيث تساهم بشكل كبير في استقرار الأوضاع حول العالم.
وحول مباحثاته مع رئيس دولة الإمارات، قال بوتين إنها ستتطرق إلى الوضع الراهن في بؤر التوتر الساخنة، وخاصة على الساحتين الفلسطينية والأوكرانية.
وهنأ الرئيس بوتين رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بحصول بلاده على عضوية مجموعة "بريكس" مشيرا إلى أن روسيا سوف تتولى رئاسة المجموعة خلال العام المقبل، وتوقع أن يرى نظيره الإماراتي في قمة "بريكس" التي ستعقد في مدينة قازان الروسية في أكتوبر من العام المقبل.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد تلقت دعوة للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، وسوف يدخل قرار الانضمام حيز التنفيذ في الأول من يناير 2024، حيث ستكون تلك القضية أيضا من بين القضايا على جدول أعمال المباحثات بين الرئيسين.

وأشاد الرئيس بوتين بالقمة المناخية التي تجري فعالياتها الآن في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقال إنها القمة التي ستشهد أولى نتائج قمة باريس، وأكد على أن إدارة القمة تجري على أعلى مستوى، وتمنى التوفيق للإمارات في ذلك. (روسيا اليوم)


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