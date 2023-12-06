حصاد عمليات القسام منذ فجر الأربعاء لغاية اللحظة

أعلنت كتائب القسام عن مجمل عملياتها منذ فجر اليوم الأربعاء.

وفيما يلي أبرزها:

كتائب القسام تقصف موقع "كيسوفيم" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم



كتائب القسام تدك قوات العدو المتوغلة في المناطق الشرقية لخانيونس بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل



كتائب القسام تقصف تحشدات للعدو في موقع "إسناد صوفا" العسكري ومغتصبة "نير اسحاق" برشقات صاروخية



كتائب القسام تستهدف منزلاً تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بقذيفة أفراد والأسلحة الرشاشة في محور شرق مدينة خانيونس



مجاهدو القسام يتمكنون من قنص 4 جنود صهاينة في محور شرق مدينة خانيونس ويصيبونهم إصابات محققة



كتائب القسام تستهدف ناقلة جند صهيونية ودبابة ميركفاه في محور شمال مدينة خانيونس بقذائف "الياسين 105"



تمكن مجاهدو القسام من استهداف ١٢ آلية صهيونية للعدو في محور التوغل بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة



مجاهدو القسام يتمكنون من قنص جنديين صهيونيين في منطقة القرارة شرق مدينة خانيونس



كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية في محور شرق مدينة خانيونس بقذيفة "الياسين 105"



كتائب القسام تدك تحشدات قوات العدو المتوغلة في المناطق الشمالية لمدينة خانيونس بوابل من قذائف الهاون



كتائب القسام تقصف قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية



كتائب القسام تستهدف تحشدات للعدو شرق مغتصبة "ماجين" برشقة صاروخية



كتائب القسام تقصف بئر السبع المحتلة برشقةٍ صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين



تمكن مجاهدو القسام من تفخيخ ونسف منزل تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بعبوة برميلية في محور شرق مدينة خانيونس



كتائب القسام تستهدف دبابة ميركفاه صهيونية في محور شمال مدينة خانيونس بقذيفة "الياسين 105"