مقتل ضابط إسرائيلي جديد في معارك شمال قطاع غزة

مقتل ضابط إسرائيلي جديد في معارك شمال قطاع غزة
التاريخ
12/6/2023 11:27:05 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن مقتل ضابط جديد في معارك شمال قطاع غزة.
وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، فقد ارتفع عدد قتلى الجيش إلى 10 خلال الـ24 ساعة الأخيرة. -(بترا)
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