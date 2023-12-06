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مقتل ضابط إسرائيلي جديد في معارك شمال قطاع غزة

12/6/2023 11:27:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن مقتل ضابط جديد في معارك شمال قطاع غزة.
وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، فقد ارتفع عدد قتلى الجيش إلى 10 خلال الـ24 ساعة الأخيرة. -(بترا)

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