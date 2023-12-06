لا سند يؤكد أن الضغط العسكري سيعيد المحتجزين

MENAFN - Alghad Newspaper) إسرائيل هيوم

بقلم: يوآف ليمور

لقاء أول من أمس بين عائلات المخطوفين وكابينت الحرب كان صعبا. فلم تكن لرئيس الوزراء والوزراء أجوبة جيدة للأسئلة التي وجهت إليهم. فلم يكن بوسعهم حتى أن يقولوا إن الاستراتيجية التي يتخذونها تضمن أن يعود المخطوفون الى الديار في نهاية المسيرة، في موعد ما.

الحقيقة يجب أن تقال: 61 يوما في الحرب علقت إسرائيل في مأزق في مسألة المخطوفين. المخطط الأصلي علق بعد أن لم تحرر حماس كل النساء والأطفال الذين لديها، ولم يكن هناك مخطط جديد. المعنى هو أن الـ137 إسرائيليا في الأسر في غزة معلقون بين الحياة والموت، والوعد بأن يعودوا الى الديار يستند في هذه اللحظة أساسا الى الأقوال وبقدر أقل الى الأفعال.

فقدت إسرائيل زمنا باهظ الثمن لكل الموظفين الذين يعالجون مسألة المخطوفين. بعد ذلك فقدت زمنا آخر الى أن دخلت في مفاوضات جدية مع حماس (بوساطة أميركية-مصرية وقطرية). بعد ذلك فقدت زمنا آخر في محاولة تحسين المخطط الذي تقرر، والآن هي تفقد مرة أخرى زمنا انطلاقا من التفكير بأن الضغط العسكري سيدفع حماس الى تنازلات ومساومات.

هذه الحجة مشروعة، لكن لا يوجد لها سند. من حيث الوقائع، المخطط السابق تغير بشكل طفيف فقط في أيام القتال. بالمقابل بقي المخطوفون لأكثر من أسبوع في الأسر، حتى الهدنة.

يعتقد خبراء في المفاوضات بأن السنوار لا يفهم إلا لغة القوة. ولو كانت إسرائيل تراجعت يوم الجمعة الماضي، تنازلت عن النساء (أبو بعضهن) ووافقت على مخطط جديد يضم أيضا رجالا وجثامين، لبقيت بلا شيء وأساسا بلا الـ15 امرأة المحتجزات في غزة (وطفلين آخرين من عائلة بيباس). وإن السنوار كان سيخدعنا مرة أخرى، وبعدها يغير الشروط مرة أخرى، وبعدها يطرح مطالب وشروطا ما كان بوسعنا أن نقبل بها كي يفجر الصفقة مرة أخرى، وكل هذا بينما يكسب وقتا باهظ الثمن من هدنة تخدمه.

برأي هؤلاء الخبراء، على حماس الآن أن تنضج، وأن ترى بأن إسرائيل أيضا مصممة وأن عندنا أيضا مستعدون للسير حتى النهاية. وبالأساس دفع الثمن: في الميدان هي تخسر، بالأشخاص الذين يقتلون لها وبالمعاناة التي تجتازها غزة وسكانها بسببها. هم يتفقون على أنه يحتمل بأن يكون هذا يعرض المخطوفين للخطر، لكنه يزيد برأيهم الاحتمال بأن يعود مزيد من المخطوفين الى الديار بسلام.

الحجة المضادة قوية بقدر لا يقل. نظرا لحقيقة أن إسرائيل تتباحث مع مخضرمين، ينبغي إعادة كل من يمكن إعادته، حين يمكن ذلك، انطلاقا من التفكير بأنه غدا قد لا يكون هذا ممكنا. وأن حياة النساء المخطوفات مهمة، لكن حياة الرجال والجنود المخطوفين مهمة بقدر لا يقل. وبالأساس: إن الانتظار هو مراهنة قد تتبين كخطأ مأساوي لن يكون هناك أي سبيل لإصلاحه.

صحيح حتى أول من أمس، تفضل إسرائيل الطريق المتصلب. هذا موضع خلاف، لكنه مشروع، طالما بقي المخطوفون كل الوقت في رأس سلم الأولويات. ولما كان الحديث يدور عمن تركتهم الدولة لمصيرهم في السبت الأسود، فمن واجبها ألا تتركهم لمصيرهم مرة أخرى. وحتى لو كان هذا تكتيك مفاوضات، فإن الهدف الاستراتيجي لإعادة كل المخطوفين يجب أن يبقى: فهو مهم بقدر لا يقل عن الهدف الدبلوماسي لإسقاط حكم حماس في غزة. من دونه لا يمكن لإسرائيل أن تنظر الى نفسها وإلى مواطنيها بالعيون.