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6 فلسطينيين قتلوا في السجن وقت الحرب

12/6/2023 11:27:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هآرتس






بقلم: هاجر شيزاف
أربعة فلسطينيين ماتوا في السجون الإسرائيلية، وعلى الأقل مات اثنان في معتقلات الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب. "هآرتس" علمت عن وجود جثماني اثنين منهم كانت عليهما كدمات. بخصوص جزء من هذه الحالات، هناك شهادات على وجود عنف سبق موتهم أو إهمال طبي. في حالة من الحالات شهادة سجين تم إطلاق سراحه وتقرير تشريح جثة أجراه طبيب العائلة، تشير الى أن العنف يمكن أن يكون السبب الذي أدى الى موت المعتقل الإداري. مع ذلك، لم يتم تحديد سبب الوفاة. ازدياد حالات الموت يأتي على خلفية شهادات قدمها سجناء ومعتقلون للمحامين والمحاكم العسكرية عن عنف تعرضوا له في السجون، واستنادا الى شهادات سجناء تم إطلاق سراحهم في إطار الصفقة مع حماس.
عبد الرحمن مرعي، أحد سكان قراوة بني حسان، مات في سجن مجدو في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) وكان عمره 33 وبعد اعتقاله إداريا في شهر شباط (فبراير). بعد عشرة أيام، أجري تشريح له بعد الوفاة في معهد الطب الشرعي في أبو كبير وبحضور طبيب من منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" بناء على طلب من عائلته. وحسب كل نتائج التشريح لهذا الطيبب التي وصلت الى "هآرتس"، فإنه كان على صدر مرعي آثار ضرب وكانت ضلوعه وعظام صدره مكسورة.
كتب في التقرير أيضا أنه كانت علامات ضرب خارجية أيضا على رأسه ورقبته. ظهره ومؤخرته ويده اليسرى والورك. وكتب أيضا أنه كان بصحة جيدة وليست لديه أمراض سابقة، ويمكن الافتراض بأن العنف الذي تعرض له والعلامات التي تدل على ذلك كانت ظاهرة على جسمه تسببت بوفاته. مع ذلك، أشير إلى أنه في هذه المرحلة لا يمكن تحديد سبب الوفاة، وأن فحوصات أخرى التي سيتم إجراؤها لاحقا يمكن أن تسلط الضوء على الموضوع. وكتب أيضا أنه في تقرير الشرطة الذي تم عرضه على معهد الطب الشرعي كتب أن مرعي كان يخضع للتكبيل بالقوة مدة ستة أيام قبل وفاته.
تضاف للتقرير شهادة لسجين أطلق سراحه في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) من سجن مجدو، قال إنه كان مع مرعي في الزنزانة. وقد قدم إفادته لـ"أطباء من أجل حقوق الإنسان" في محادثة هاتفية بعد إطلاق سراحه.
وحسب قوله، فإنه منذ بداية الحرب، اعتادت قوات من وحدات مختلفة تابعة لمصلحة السجون الدخول الى السجن في أيام الأحد والثلاثاء كل أسبوع، وتكبيل أيدي السجناء وراء ظهورهم والقيام بضربهم. وقد قال إنه كان شاهدا على الضرب الذي تعرض له مرعي قبل بضعة أيام من إطلاق سراحه هو نفسه. "لقد قاموا بتكبيل أيدينا وراء ظهورنا وبدأوا في حفل الضرب"، حسب شهادته التي وصلت "هآرتس". "لقد قاموا باستفزاز أحد السجناء هو مرعي، وقاموا بشتم والده المتوفى منذ فترة قصيرة. مرعي بدأ يصرخ وبعد ذلك هاجمه حوالي 15 شخصا من رجال القوة. جميعهم أحاطوا به وقاموا بضربه بشكل مبرح. الضرب استمر لخمس دقائق وقد ركزوا الضرب على رأسه وبعد ذلك أخذوه وبعدها لم نعرف أي شيء عنه". بعد أسبوع قال إن السجناء عرفوا عن موته.
السجين الأخير الذي توفي أثناء وجوده في السجن هو ثائر أبو عصب، من قلقيلية (38 سنة). وقد توفي في سجن كتسيعوت في 18 تشرين الثاني (نوفمبر). أبو عصب كان مسجونا في إسرائيل منذ 2005 بتهمة محاولة قتل. بعد بضعة أيام على وفاته قدمت عائلته بواسطة المحامي سليمان شاهين طلبا للتحقيق في سبب موته بمرافقة طبيب العائلة بدعوى أن موته لم يكن طبيعيا. في اليوم نفسه، ردت الدولة بأن تشريح الجثة أجري بعد يومين على وفاته، لأن المحكمة صادقت على إجرائه من دون إبلاغ العائلة والحصول على موافقتها بسبب صعوبة الاتصال مع سكان المناطق في فترة الحرب. وكتب أيضا بأنه حتى الآن لم يتم تسلم تقرير نهائي حول سبب موته.
مع ذلك، في الأيام الأخيرة في ظل إطلاق سراح سجناء أمنيين في إطار صفقة التبادل نشرت شهادات يمكن أن تسلط الضوء على ظروف موت أبو عصب. في قناة الإعلام "شبكة القدس الإخبارية" نشرت في يوم الجمعة الماضي مقابلة مع سجين اسمه محمد الكتناني (18 سنة) من مخيم عسكر للاجئين في منطقة نابلس، وهو من الجهاد الإسلامي. حسب قوله كان في الغرفة نفسها مع أبو عصب. وقد قال إن أبو عصب توفي بعد ضربه بشكل مبرح على يد وحدة "كيتر" التابعة لمصلحة السجون، المسؤولة عن الإخلال بالنظام في السجون. وقد قال في مقابلة موثقة نشرت في الشبكات الاجتماعية "دخلوا الى الغرفة وبدأوا بضربنا من دون سبب. لقد أخذوا الشهيد أبو عصب الى المراحيض وقاموا بضربه بعصا على رأسه. السجان شاهد أنه ينزف من رأسه وعندها استمر في ضربه على كتفه وكسره. بعد ذلك ضربه مرة ثالثة وسقطت قطعة من رأسه على الأرض. وقد شاهدنا شيئا يسقط بيننا". وحسب قوله، غادر السجانون الغرفة بعد ذلك. "لم نعرف ماذا نفعل. بدأنا نصرخ بأنه لا يتحرك. وطلبنا أن يأتي شخص لمساعدتنا"، قال الكتناني. "حاولنا فحص نبضه، لكنه في هذه الأثناء كان قد توفي. فقمنا بتغطيته بأيدينا". وحسب قوله، بعد ساعتين وصل سجان الى المكان ولاحظ أن أبو عصب مرمي على الأرض. السجانون نقلوه على حمالة وبعد بضع دقائق أبلغوا السجناء بأنه توفي.
في شهر تشرين الأول (أكتوبر) توفي في معتقلات مصلحة السجون اثنان آخران وهما عمر ضراغمة (58 سنة)، العضو في حماس والذي اعتقل إداريا بعد يومين على اندلاع الحرب وتم احتجازه في سجن مجدو وتوفي في 23 تشرين الأول (أكتوبر) في حماس اعتبروا موته عملية اغتيال. محامي ضراغمة أثناء إجراءات الاعتقال، أشرف أبو اسنينة، قال للصحيفة إنه في يوم وفاته تم عقد جلسة في المحكمة والتي حضرها بواسطة التوثيق بالفيديو. "النقاش كان عاديا. سألته: كيف تشعر.
قال لي: على ما يرام. وقد أوضح لي بأن الوضع في السجن بشكل عام صعب وأن سلوك مصلحة السجون سلوك عنيف"، قال المحامي. وحسب قوله بعد بضع ساعات على الجلسة تم إبلاغه بأن ضراغمة توفي. وبعد وفاته اتخذ قرارا من المحكمة بالمصادقة على أمر الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر.
في اليوم التالي توفي عرفات حمدان (25 سنة) في سجن عوفر. في هيئة الأسرى الفلسطينيين قالوا إن حمدان اعتقل قبل يومين من وفاته. وحسب أبناء عائلته هو كان مريض سكري، وقالوا إن السلطات الإسرائيلية عرفت ذلك. الأب ياسر حمدان قال للصحيفة في محادثة إن رجلا من الشاباك اتصل معه وطلب منه إرسال أدوية. "هآرتس" تحدثت مع معتقل تم إطلاق سراحه مؤخرا من سجن مجدو هو أيضا كان مريضا بالسكر. وحسب قوله، رغم حقيقة أن السلطات في السجن عرفت بأنه مريض إلا أنه لم يحصل على الدواء بشكل منظم. " لقد أعطوني مرتين الدواء في الوقت الذي كان يجب أن آخذه ثلاث مرات في اليوم"، قال سامر الطبيب، الذي هو طبيب في مهنته، بأن الكثير من المعتقلين معه لم يحصلوا على الأدوية التي يحتاجون اليها.
إضافة الى ذلك، مثلما كشف في "هآرتس"، فإن معتقلين من غزة توفيا أثناء وجودها في معتقل للجيش في المعسكر في عناتا وفي سجن عوفر في الضفة الغربية. الاثنان كانا من العمال من غزة واللذان تم اعتقالهما بعد أن قامت إسرائيل بإلغاء تصاريح العمل بشكل جماعي بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر)، وقامت باحتجاز العمال في معتقلات عسكرية الى حين نقلهم الى القطاع في تشرين الثاني (نوفمبر). حسب الشهادات التي وصلت "هآرتس"، فإن رجا سمور (46 سنة) وهو أب لأربعة أولاد في غزة، كان مريضا بالسكري وقد توفي بعد عدم حصوله على العلاج الذي طلبه بعد اعتقاله في معسكر عنتوت. المعتقل الثاني هو ماجد زقول (32 سنة)، الذي حسب تقارير وسائل الإعلام الفلسطينية كان مريضا بالسرطان وكان يعيش بالفعل في الضفة. عائلة زقول تلقت نبأ وفاته فقط بعد ما نشر في الصحيفة. في حين أن عائلة سمور لم تحصل حتى الآن على أي بلاغ رسمي عن وفاته من السلطات. موعد الوفاة الدقيق لهما غير معروف لأن الجيش الإسرائيلي لم يعلن عن ذلك.
موت السجناء في السجون يضاف الى عدد آخذ في الازدياد لشهادات سجناء تم إطلاق سراحهم، أو شهادات خطية ظهرت في محاضر الجلسات لمناقشة الاعتقالات في المحاكم العسكرية حول العنف الشديد الذي مورس عليهم منذ اندلاع الحرب. هكذا، في الجلسة التي عقدت في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) بشأن أحد المعتقلين الإداريين، قال هذا المعتقل إنه تم ضربه في سجن عوفر وقد كسر أنفه نتيجة لذلك.
وحتى أنه طلب من القاضي عدم إنهاء الجلسة من دون وعده بألا يتم ضربه مرة أخرى. بسبب الشكوى ضد العنف، أمر القاضي بأن يتم نقل نسخة من محضر الجلسة الى مصلحة السجون، وإلى النائب العام في الضفة الغربية في النيابة العسكرية.
وقد جاء من مصلحة السجون الرد: "حسب أوامر مصلحة السجون، فإن وفاة السجين تحتاج الى لجنة تحقيق إذا لم يكن هناك تحقيق للشرطة أو أي جهة تحقيق أخرى. وبشأن كل السجناء الذين توفوا منذ بداية الحرب يتم إجراء فحوصات والإجراءات لم تنته بعد. لذلك فإنه في هذه المرحلة لا يمكننا إعطاء أي تفاصيل حول ظروف الوفاة".
وقد جاء من المتحدث العسكري الرد: "اثنان من سكان غزة توفيا أثناء وجودهما في معتقل في مركز البلاد. ومعتقل توفي أثناء وجوده في السجن، واثنان توفيا أثناء دخولهما الى المعتقل.
وقد توفيا بسبب وضع صحي معقد عند وصولهما الى المعتقل. الآن يتم إجراء فحص حول ظروف وفاتهما. وأي ادعاء يطرحه المحامون في الجلسات ضد العنف أو أي مس آخر بحقوق المتهمين أو المشبوهين يتم توثيقه في محاضر الجلسات، والحالات المناسبة يتم نقلها بقرار قضائي الى مصلحة السجون وجهات أخرى ذات صلة ليتم فحصها من قبلها".

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