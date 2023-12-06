Thursday, 07 December 2023 09:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يواصل مطاردة الفلسطينيين.. الغزيون رهينو النزوح

12/6/2023 11:27:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين






يلوح مخطط التهجير الخطير الذي يسعى الاحتلال لتنفيذه عبر إجبار آلاف الفلسطينيين في جنوب قطاع غزة للنزوح باتجاه مدينة رفح المحاذية للحدود المصرية، بالتزامن مع توغله البري الأعنف منذ اجتياحه للقطاع قبل نحو شهرين، وتكثيف حرب الإبادة الجماعية شمالا لتدمير ما تبقى منه، وسط تحول لافت في التوجه الدولي لم يرق بعد لمستوى الضغط الفعلي لوقف إطلاق النار الدائم.
وتشهد مدينة خان يونس، جنوبا، غارات جوية كثيفة تسند توغل جيش الاحتلال البري، في ظل مطالب الاحتلال للمدنيين بالتوجه نحو رفح، وهي أقصى مدينة على الحدود مع مصر، ولا يوجد بعدها سوى الأراضي المصرية، بما يكمن خطورة المخطط الاحتلالي الذي يحشر الفلسطينيين، ومنهم أهالي المنطقة الجنوبية وممن توجهوا من الشمال إليها، ضمن مساحة ضيقة ومكتظة بالسكان لدفعهم للتهجير القسري.
ويعمد الاحتلال لإجبار الفلسطينيين النازحين في غزة على المزيد من النزوح، بهدف "تجميعهم وتحديد حركتهم في اتجاه واحد"، ودفعهم قسرا نحو معبر رفح الحدودي مع مصر، وفق وزارة الخارجية الفلسطينية. كما نبهت الفصائل الفلسطينية إلى ضرورة عدم الانسياق مع "مشروع التهجير" في غزة، معربين عن تقديرهم للموقف الأردني والمصري الصلب والثابت والرافض له.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في تصريح لها أمس، إن الاحتلال "يدرك أن الوقت المتاح لها في حربه الدموية، المدعومة من بعض الدول، يقترب من النهاية، ولذا يسعى لتكثيف هجماته وارتكاب أبشع الجرائم بشكل غير مسبوق."
ويتجه الاحتلال، بحسبها، نحو تحويل القطاع إلى ركام لا يصلح للحياة، مجبرة الفلسطينيين بجميع الوسائل على مغادرته، مؤكدة إدانتها للمجازر المستمرة التي يرتكبها ضد المدنيين الفلسطينيين، خاصة بعد توسيعه للهجوم البري إلى مناطق وسط وجنوب القطاع.
وأصدرت "لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية" بيانا حذرت فيه من أي محاولة للتساوق مع "مشروع التهجير" الذي ينفذه الاحتلال في غزة، فيما دعت حركة "حماس" إلى رفض أي تحرك يهدف إلى نقل الفلسطينيين إلى سيناء تحت مسميات مثل الحماية أو المساعدة الإنسانية أو إقامة مناطق آمنة.
وأكدت ضرورة التمسك بالموقف الفلسطيني الموحد الرسمي والشعبي في مواجهة مؤامرة التهجير التي تستهدف شعب غزة، ورفض أي مشاريع لتوطين الفلسطينيين خارج وطنهم.
يأتي ذلك بينما يواصل جيش الاحتلال هجومه الدموي والمكثف على جميع أنحاء قطاع غزة، حيث تدور معارك ضارية في العديد من محاور القتال، خاصة في منطقة شرق خان يونس التي تشهد مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الجيش الصهيوني.
وكثف الاحتلال غاراته الهمجية المكثفة التي أدت لارتقاء العديد من الشهداء والجرحى، وعشرات جثث الشهداء الملقاة على الأرض وفي الطرقات، مع عدم القدرة على الوصول إليها لانتشالها، فيما هناك 10 شهداء على الأقل إثر قصف طائرات الاحتلال لمنازل سكنية بمدينة غزة.
ونتيجة القصف الجوي الكثيف، فقد تعرضت الأبنية السكنية في مخيم جباليا، شمالا، لتدمير كلي، إلى جانب استهداف مدرسة تؤوي نازحين، بخان يونس، وأحياء سكنية كاملة في مخيم النصيرات، وسطا، مما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة آخرين بجروح بليغة، مع صعوبة الوصول إليهم لنقلهم للمشفى بسبب كثافة القصف ونيران مدفعية الاحتلال والغارات المتواصلة.
كما واصل الاحتلال قصفه الهمجي على منطقة دير البلح، وسط قطاع غزة، وذلك بعد ساعات قليلة فقط من مجزرة وحشية بحق عائلة فلسطينية كاملة، والتي استشهد فيها 45 فلسطينيا وإصابة العشرات، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة بأن ثلاثة وسبعين شهيدا و 123 إصابة وصلت إلى مستشفى "شهداء الأقصى" خلال الـ24 ساعة الماضية.
ويكرر الاحتلال نفس السيناريو الدموي مع مستشفيات القطاع، عبر شن غارات مكثفة على محيط مستشفى "ناصر الطبي" في خان يونس، جنوبا، المكتظ بالجرحى والمرضى والنازحين والطواقم الصحفية، مع تمركز دباباته العدوانية على بعد أمتار منه.
في حين ما يزال يحاصر مستشفى "كمال عدوان"، شمالا، مما أدى لبقاء أكثر من 100 جثة داخله لا يسمح الاحتلال بدفنها، بينما أضحى نحو 400 ألف نسمة في شمال القطاع بلا خدمات طبية على الإطلاق، مع استمرار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.
بينما يزيد فصل الشتاء وهطول الأمطار الغزيرة من معاناة النازحين في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، نتيجة غرق خيامهم وحاجياتهم البسيطة، في ظل وجود نحو 1,9 مليون نازح قسرا في القطاع منذ بدء عدوان الاحتلال، بحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، يمثلون أكثر من 80 % من تعداد سكان القطاع.
ومع استمرار جرائم الاحتلال الهمجية على قطاع غزة التي دخلت شهرها الثالث؛ فقد ارتفع عدد الشهداء إلى 16250 فلسطينيا، بينهم 7112 طفلا و4885 امرأة، فيما وصل عدد المصابين إلى 43616، والمفقودون نحو 7600، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
وفي الأثناء؛ يواصل الاحتلال تصعيده في الضفة الغربية التي شهدت مواجهات عنيفة أدت لاستشهاد كل من الشاب الفلسطيني معاذ زهران (18 عاما)، من مخيم الفارعة، والطفل عبد الرحمن بني عودة (16 عاما)، من بلدة طمون، وإصابة آخرين، برصاص قوات الاحتلال في جنوب طوباس.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفارعة وبلدة طمون، جنوب شرق طوباس، مما أدى لاندلاع مواجهات مع الفلسطينيين، وسط إطلاق نار كثيف من جانبها باتجاه الشبان والمنازل الفلسطينية.
كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب أحمد نظمي غانم (30 عاما) متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال في طولكرم قبل نحو أسبوع.
يأتي ذلك في ظل استهداف الاحتلال حي البستان في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، حيث اقتحمت قواتها منزل عائلة فلسطينية في حي البستان، وقامت بمحاصرة المنطقة، ثم داهمت المنزل، وشرعت بعملية هدمه لصالح المشروع الاستيطاني.
من جهتها، حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، من مغبة استغلال الاحتلال "حجة الدفاع عن النفس" لحسم مستقبل قطاع غزة والضفة الغربية، وفقا لمصالحه الاستعمارية، منددة بجرائمه المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.

MENAFN06122023000072011014ID1107549827

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث