غوتيريش يستخدم المادة 99 حول الوضع في غزة باعتباره تهديدا للسلم الدولي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نيويورك- استشهد أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش اليوم ولأول مرة منذ توليه منصبه بالمادة 99 من الميثاق عندما بعث برسالة الى رئيس مجلس الأمن الدولي بشأن غزة.
وقال بيان صدر عن غوتيريش إنه "ونظراً لحجم الخسائر في الأرواح البشرية في غزة وفي إسرائيل، وفي مثل هذه الفترة القصيرة من الوقت، قام الأمين العام اليوم بتسليم رسالة إلى رئيس مجلس الأمن، مستشهداً بالمادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة".
وأشار البيان الى أن "هذه هي المرة الأولى التي يفعل فيها أنطونيو غوتيريش ذلك منذ أن أصبح أمينًا عامًا في عام 2017".
وتنص المادة 99 على أنه "للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدولي"
وحث الأمين العام في رسالته أعضاء مجلس الأمن على "الضغط لتفادي وقوع كارثة إنسانية"، داعيا إلى "إعلان وقف إطلاق النار الإنساني". -(بترا)
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