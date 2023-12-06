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غوتيريش يستخدم المادة 99 حول الوضع في غزة باعتباره تهديدا للسلم الدولي

12/6/2023 11:27:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نيويورك- استشهد أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش اليوم ولأول مرة منذ توليه منصبه بالمادة 99 من الميثاق عندما بعث برسالة الى رئيس مجلس الأمن الدولي بشأن غزة.
وقال بيان صدر عن غوتيريش إنه "ونظراً لحجم الخسائر في الأرواح البشرية في غزة وفي إسرائيل، وفي مثل هذه الفترة القصيرة من الوقت، قام الأمين العام اليوم بتسليم رسالة إلى رئيس مجلس الأمن، مستشهداً بالمادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة".
وأشار البيان الى أن "هذه هي المرة الأولى التي يفعل فيها أنطونيو غوتيريش ذلك منذ أن أصبح أمينًا عامًا في عام 2017".
وتنص المادة 99 على أنه "للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدولي"
وحث الأمين العام في رسالته أعضاء مجلس الأمن على "الضغط لتفادي وقوع كارثة إنسانية"، داعيا إلى "إعلان وقف إطلاق النار الإنساني". -(بترا)

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