27 وكالة أممية ومنظمة إنسانية دولية تدق ناقوس الخطر بشأن الوضع الكارثي في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اجتمع ممثلو 27 وكالة تابعة للأمم المتحدة ومنظمة إنسانية دولية معنية بالأعمال الإغاثية في قطاع غزة في عمان، في المملكة الأردنية الهاشمية، في 30 تشرين الثاني 2023، لتنسيق الاستجابة الإنسانية في غزة.
ودق المشاركون ناقوس الخطر بشأن الوضع الإنساني الكارثي في غزة، مشددين على ضرورة التحرك الدولي الفوري للتعامل معه.
وبحث المشاركون الاحتياجات الإنسانية والإغاثية الطارئة في غزة في الوقت الحالي، وقاموا بتحديد أولويات المساعدات والاحتياجات العاجلة على الأرض في القطاع، كما هو مبين في البيان المشترك المرفق.
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