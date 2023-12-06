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27 وكالة أممية ومنظمة إنسانية دولية تدق ناقوس الخطر بشأن الوضع الكارثي في غزة

12/6/2023 11:27:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




اجتمع ممثلو 27 وكالة تابعة للأمم المتحدة ومنظمة إنسانية دولية معنية بالأعمال الإغاثية في قطاع غزة في عمان، في المملكة الأردنية الهاشمية، في 30 تشرين الثاني 2023، لتنسيق الاستجابة الإنسانية في غزة.
ودق المشاركون ناقوس الخطر بشأن الوضع الإنساني الكارثي في غزة، مشددين على ضرورة التحرك الدولي الفوري للتعامل معه.
وبحث المشاركون الاحتياجات الإنسانية والإغاثية الطارئة في غزة في الوقت الحالي، وقاموا بتحديد أولويات المساعدات والاحتياجات العاجلة على الأرض في القطاع، كما هو مبين في البيان المشترك المرفق.

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