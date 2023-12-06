إسرائيل ترفض طلبا أمريكيا هاما حول غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وسائل إعلام أمريكية إن شخصيات رفيعة بإدارة بايدن حثّت "إسرائيل" على فتح معبر كرم أبو سالم أمام المساعدات .
وكشفت عن أن دعوات واشنطن لفتح معبر كرم أبو سالم، تم تقديمها خلف الأبواب المغلقة لأسابيع وأن "إسرائيل" رفضت فتح معبر كرم أبو سالم، مُبررةً موقفها بأسباب عسكرية وسياسية.
كما كشفت ايضا عن أن رفض "إسرائيل" دعوات واشنطن فتح كرم أبو سالم تسبب في خلافات بشأن إدارة الحرب.
MENAFN06122023000072011014ID1107549824
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.