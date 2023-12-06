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إسرائيل ترفض طلبا أمريكيا هاما حول غزة

12/6/2023 11:27:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قالت وسائل إعلام أمريكية إن شخصيات رفيعة بإدارة بايدن حثّت "إسرائيل" على فتح معبر كرم أبو سالم أمام المساعدات .

وكشفت عن أن دعوات واشنطن لفتح معبر كرم أبو سالم، تم تقديمها خلف الأبواب المغلقة لأسابيع وأن "إسرائيل" رفضت فتح معبر كرم أبو سالم، مُبررةً موقفها بأسباب عسكرية وسياسية.

كما كشفت ايضا عن أن رفض "إسرائيل" دعوات واشنطن فتح كرم أبو سالم تسبب في خلافات بشأن إدارة الحرب.

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