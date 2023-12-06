إسرائيل توافق على بناء 1700 وحدة استيطانية في القدس الشرقية

أفادت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية غير الحكومية الأربعاء بأن الحكومة الإسرائيلية وافقت في شكل نهائي على بناء 1738 وحدة استيطانية في مستوطنة في جنوب شرق القدس الشرقية المحتلة.



وأوضحت المنظمة في بيان أن هذا "الحي الجديد" الذي سيضم 1738 وحدة سكنية، سيقع نصفه في القدس الشرقية التي ضمتها واحتلتها إسرائيل.