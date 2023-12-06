إسرائيل توافق على بناء 1700 وحدة استيطانية في القدس الشرقية

إسرائيل توافق على بناء 1700 وحدة استيطانية في القدس الشرقية
التاريخ
12/6/2023 11:26:33 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية غير الحكومية الأربعاء بأن الحكومة الإسرائيلية وافقت في شكل نهائي على بناء 1738 وحدة استيطانية في مستوطنة في جنوب شرق القدس الشرقية المحتلة.
وأوضحت المنظمة في بيان أن هذا "الحي الجديد" الذي سيضم 1738 وحدة سكنية، سيقع نصفه في القدس الشرقية التي ضمتها واحتلتها إسرائيل.
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