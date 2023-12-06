شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على مخيمي المغازي والشابورة بغزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد 17 فلسطينيا على الأقل وأصيب عشرات آخرون، الليلة، في قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية باستشهاد 17 فلسطينيا على الأقل وإصابة عشرات آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة الماشي في مخيم المغازي، مشيرةً إلى أن المنزل كان يؤوي عائلات نازحة، وأن القصف ألحق أضرارا أيضا بمنزل مجاور.
كما استشهد 6 اخرون على الأقل وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال لمنزل في مخيم الشابورة في رفح جنوب القطاع. وفا
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