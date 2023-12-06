شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على مخيمي المغازي والشابورة بغزة

استشهد 17 فلسطينيا على الأقل وأصيب عشرات آخرون، الليلة، في قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.



وأفادت مصادر محلية باستشهاد 17 فلسطينيا على الأقل وإصابة عشرات آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة الماشي في مخيم المغازي، مشيرةً إلى أن المنزل كان يؤوي عائلات نازحة، وأن القصف ألحق أضرارا أيضا بمنزل مجاور.



كما استشهد 6 اخرون على الأقل وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال لمنزل في مخيم الشابورة في رفح جنوب القطاع. وفا