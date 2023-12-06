أمريكا: مقتل 3 أشخاص بعملية إطلاق نار داخل حرم جامعة نيفادا

أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة رابع حالته حرجة برصاص مسلح أطلق النار داخل حرم جامعة نيفادا بمدينة لاس فيغاس الأربعاء قبل أن يلقى مصرعه.



وقالت شرطة لاس فيغاس في منشور على منصّة إكس (تويتر سابقا) إنه "وفقا لمحققينا الموجودين في الموقع فإن ثلاثة ضحايا قضوا وهناك رابع في حالة حرجة"، مشيرة إلى أن مطلق النار قتل أيضا. وكالات



