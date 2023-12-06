أمريكا: مقتل 3 أشخاص بعملية إطلاق نار داخل حرم جامعة نيفادا

أمريكا: مقتل 3 أشخاص بعملية إطلاق نار داخل حرم جامعة نيفادا
التاريخ
12/6/2023 11:26:33 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة رابع حالته حرجة برصاص مسلح أطلق النار داخل حرم جامعة نيفادا بمدينة لاس فيغاس الأربعاء قبل أن يلقى مصرعه.
وقالت شرطة لاس فيغاس في منشور على منصّة إكس (تويتر سابقا) إنه "وفقا لمحققينا الموجودين في الموقع فإن ثلاثة ضحايا قضوا وهناك رابع في حالة حرجة"، مشيرة إلى أن مطلق النار قتل أيضا. وكالات
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