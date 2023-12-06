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الدولة فقط هي الحل

12/6/2023 11:26:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






يجب أن نظل مؤمنين بمفهوم الدولة. والعملية الإصلاحية حالة ضرورة لاستمرار مفهوم الدولة.
هنالك حديث هامس يتسلل مؤخرا بين ضجيج الأحداث وزحمة المشاعر يحاول العبث بمفهوم الدولة ومجمل العملية الإصلاحية، حديث فحواه يتعلق بفكرة تأجيل الانتخابات القادمة أو بالأحرى تعطيلها والسبب طبعا متوفر وجاهز: أحداث غزة!
لكن من وجهة نظر أكثر عمقا ومنزهة عن الشبهات المصلحية فإن ما يحدث في غزة تحديدا وكل ما يمكن أن يحدث بعد غزة يجب أن يكون محفزا لاستكمال العملية الإصلاحية وترسيخ مفهوم الدولة واسترجاع كامل ألقها المؤسساتي في الأردن.
هذا الهمس الذي يدور في صالونات عمان يطلقه المستفيدون "دوما" من الوضع الراهن، ومبرراتهم التي يسوقونها تخفي رغبتهم بالسبب الحقيقي لدعواهم، والمتعلق بإبقاء مصالحهم كما هي، المصالح المكتسبة التي يمكن أن تفقد شرعية وجودها في حال استمرار عملية الإصلاح السياسي وإجراء الانتخابات والبدء بعملية تغيير سياسي وإداري شاملة في الدولة الأردنية.
هناك فعلا من لا يريد "دولة المؤسسات والقانون" في الأردن، وهؤلاء فريقان: فريق يتقوقع على مصالحه التي لا يحافظ عليها إلا الوضع الراهن وتعظيم فكرة غياب المؤسسات وإضعاف القانون، وفريق مقابل يرى في الأردن "محطة انتظار" لا يستحق الوجود كدولة، وغالبيتهم مدفوعون بخيبة تاريخية محمولة على الماضي.
كلا الفريقين لا يمكن أن يجتمعا في غرفة واحدة، لكنهما يتقاطعان في فكرة تعطيل مفهوم الدولة في الأردن، ولكل أسبابه التي تتعاكس مع الفريق الآخر.
المفارقة الأكثر إدهاشا، أن الفريقين "المتضادين" على كل تقاطعاتهما يلتقيان على توافق مع فكرة اليمين الإسرائيلي الفاشي الحاكم حاليا بإنهاء الأردن كليا وتذويبه لصالح مفهوم ترحيل الأزمة الإسرائيلية العميقة إلى شرق النهر.
فريق "الوضع الراهن" لا يرى في كل الإصلاح القادم إلا عملية هدم لمكتسباته الشخصية من نفوذ يحقق ثروة، وتدوير مناصب عبثي لم يعد مجديا في عالم جديد لا يفهم لغته الخشبية.
وفريق أوهام المقاومة الثورية المستحضرة من خيباته التاريخية لا يزال يحمل صخرته السيزيفية صاعدا نحو الجبل كل مرة لينحدر مع كل خطوة نحو السفح، غير مدرك أن المواجهة – أي مواجهة- تأتي بتراكم الوعي بالدولة الصحية والسليمة والمعافاة.
أعرف من الفريقين من أعرف من أردنيين، وأجادلهم بضرورة استمرار العملية الإصلاحية فيرد فريق "الوضع الراهن" بتبريرات تحشد كل مسوغات التخويف من التغيير في بنية الدولة خوفا من شبح الوطن البديل، وتشعر أن هذا التبرير حالة تسويقية لمصدر رزقهم ببيع الإنشائيات.
ويرد فريق "الخيبة الكامنة في النفوس" بدفوعات ثورية تشبه أغاني مارسيل خليفة، ترى في كل ما يفعله الأردن غير كاف، فأتساءل لو اضطررنا – لا سمح الله.. نعم لا سمح الله - أن نخوض حربا حقيقية بكامل دمويتها، فأين سيكون هؤلاء؟
نحن بحاجة إلى التغيير أكثر من أي وقت مضى، تغيير حقيقي يعيد للدولة مؤسساتها لتكون مؤهلة لأي مواجهات، والمواجهات لن تتوقف لأن هذا هو حال العالم، وهذه هي جغرافيتنا السياسية المحتومة.

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