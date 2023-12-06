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حماس.. خطوة سياسية مهمة ومختلفة

12/6/2023 11:26:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








حين كانت بداية ظهور حماس في بداية التسعينيات وحين جاءت قيادة حماس في الخارج من الكويت واستقرت في الأردن، كان من معالم برنامج عملها أنها لن تكرر تجربة منظمة التحرير وفصائلها التي تدخلت في شؤون الدول التي عملت فيها مثل الأردن ولبنان، ودخلت في صراعات مع قوى سياسية واجتماعية ورسمية في تلك الدول واستنزفت نفسها في قتال عسكري وصراعات أخرجتها عن هدفها الأصلي وهو المقاومة وفلسطين، وكان هذا الموقف في حماس يعبر عن فهم عميق للأولويات وتجنب تكرار تجارب سلبية مارستها منظمة التحرير وفصائلها ودفعت مقابلها ثمنا كبيرا.
وخلال فترة العدوان الصهيوني على غزة ظهرت لحماس قوة عسكرية في لبنان قاتلت من الجنوب اللبناني وتم اغتيال قائدها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وقبلها ومنذ سنوات كان هناك تنظيم لحماس في مخيمات الفلسطينيين في لبنان، بل إن جزءا من قياديي حماس موجودون في لبنان ويظهرون في مؤتمرات صحفية ولقاءات سياسية، فلبنان ساحة مغرية لعمل حماس لوجودها على الحدود مع فلسطين ولنفوذ حزب الله حليف حماس الذي يشكل مظلة سياسية لعمل حماس، وأيضا لوجود مخيمات الفلسطينيين الحاضنة الاجتماعية لحماس وفصائل فلسطينية أخرى، وأيضا للتركيبة السياسية هناك، حيث الدولة هي الحلقة الأضعف في كل ما يخص لبنان.
وقبل يومين أصدرت حماس في لبنان بيانا أعلنت فيه تشكيل "طلائع طوفان الأقصى" تنظيما عسكريا في لبنان ودعت الرجال والشباب هناك للانضمام إليه، وربما في مرحلة لاحقة يكون عنوانا عسكريا للشباب الفلسطينيين من أي دولة في العالم للانضمام إليه وربما أيضا لغير الفلسطينيين.
وكما أشرت في مقال سابق فإن ظهور مقاتلين لحماس وقتالهم ضد إسرائيل من خارج فلسطين يحدث للمرة الأولى، وهو على عكس القناعة التي كانت لدى الحركة في بداية عملها بأن العمل في ساحات خارج فلسطين تجربة سيئة مارستها منظمة التحرير.
إنشاء تنظيم مقاتل في لبنان تطور سياسي قبل أن يكون عسكريا، وربما يكون جزءا من محاولة الحركة التعامل مع نتائج العدوان على غزة حيث من الممكن أن يؤدي العدوان إلى نتائج تتعلق بحجم سيطرتها على غزة أو قدرتها من هناك على استهداف إسرائيل.
وربما يكون الأمر متعلقا بقناعة عند الحركة بأن الضغط على إسرائيل من ساحات أخرى مجاورة لفلسطين مهم عسكريا وتنظيميا، لكن وجود هذا التنظيم العسكري الفلسطيني على ساحة عربية يعني أن قرار هذا التنظيم سيكون في خارج فلسطين وخاصة أن ما بعد العدوان على غزة سيترك أثرا على الوزن المؤثر لقيادة غزة والخارج والضفة وثقل القرار العسكري للحركة.
وإذا كانت لبنان أرضا مناسبة لإعلان حماس عن تشكيل تنظيم عسكري يحمل اسم طلائع طوفان الأقصى لأسباب عديدة مثل الوجود الفلسطيني الحاضنة الاجتماعية وأيضا وجود حليف لبناني وغياب الدولة، فإن الإعلان عن إنشاء هذا الجيش الجديد سيثير تساؤلات وقلقا عند كل الدول والساحات التي تتوفر فيها ولو جزئيا عوامل وظروف إقدام حماس على إنشاء التنظيم المسلح.
إذا كانت قراءة حماس لوضع الحركة في المراحل القادمة في الضفة وغزة من أسباب الإعلان عن تنظيمها العسكري الأول خارج فلسطين، فإن قرار تنشيط ساحات الخارج عند حماس كان قبل أن يكون العدوان، لكنه لم يصل إلى حد إنشاء حالة عسكرية فلسطينية خارج فلسطين، لكن المؤكد أن هذه الخطوة سواء كانت جزءا من التعامل مع نتائج ما يجري اليوم في الضفة وغزة أو لأسباب داخلية أخرى إلا أنها خطوة سياسية مهمة أيضا وربما تعيد إنشاء تجارب فصائل المنظمة قبل عشرات السنين والتي كانت حماس ترى فيها ممارسات تركت أثرا سلبيا على العمل الفلسطيني.

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