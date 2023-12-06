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تطمينات رقمية في الموازنة

12/6/2023 11:26:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








قبل الحديث عن التحديات والعقبات التي تقف أمام خطة الدولة المالية للسنة المقبلة، علينا أن نشير في البداية إلى وجود مؤشرات إيجابية تعطي دلالات على استقرار العديد من الأرقام ذات العلاقة، التي يراقبها المعنيون في الداخل والخارج، وتحظى باهتمام لدى دراسة المشهد الاقتصادي الوطني.
أولى هذه الإيجابيات أن الاقتصاد الوطني ما زال يسير باتجاه النمو الاقتصادي، رغم التحديات الإقليمية التي تعصف به، وتداعيات حرب الإبادة في غزة، وما ستتركه من آثار عميقة على الكثير من القطاعات الإنتاجية والخدمية، حيث يتوقع أن يحقق نموًا بنسبة 2.6 % في عام 2024.
بالمقابل، يتوقع أن يرتفع التضخم إلى 2.7 % العام المقبل، مقابل 2.2 % العام الحالي، وهذه نسب ما زالت ضمن النسب الآمنة، رغم التوقعات بأن تشهد أسواق الطاقة العالمية تقلبات حادة الفترة المقبلة، ستنعكس على أسعار المحروقات بكافة أنواعها.
في الموازنة، هناك تطمينات أكيدة لكل الجهات، خاصة القطاع الخاص، بأنه لن يكون هناك أي رفع لنسب الضرائب والرسوم. وهذه لها دلالة إيجابية كبيرة في بناء القرار الاستهلاكي والاستثماري من قبل المعنيين.
تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي من خلال رفع مخصصات الحماية، وصندوق المعونة الوطنية، الذي ارتفعت موازنته الإجمالية من 244 مليون دينار إلى 262 مليون دينار، ليستوعب انضمام 16 ألف عائلة جديدة ستستفيد من خدمات الصندوق ورعايته. زيادة النفقات الرأسمالية العام المقبل لمستوى قياسي، وهو 1.729 مليار دينار، ويبقى التحدي هو في تنفيذ كامل المخصصات، والذي سيكون لهذه الزاوية تحليل موسع عن تلك النفقات.
في موازنة العام المقبل، ارتفعت تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية بنسبة 90 %، وهي من أعلى النسب التي تحققت خلال السنوات العشر الماضية، ودفعت باتجاه الاعتماد الذاتي في الموازنة العامة بالنسبة للنفقات الجارية، إذا ما استمرت عمليات الإصلاح في الإيرادات والنفقات على نحو صحيح. تعزيز أمن الطاقة أيضًا حظي بنسب وافرة في الموازنة العامة للعام المقبل، فقد بات واضحًا أن هناك اتجاهاً تحوطياً لتأمين الدولة بكافة مستلزماتها من كافة مشتقات الطاقة وعدم الاعتماد على مصادر محددة. لا بل تم رصد كافة مخصصات مشاريع الطاقة في خطة التحديث الاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك، رُصدت مخصصات المرحلة الأولى من مشروع إيصال الغاز الطبيعي للمدن الصناعية بقيمة 50 مليون دينار تقريبًا.
أيضًا، تمت زيادة مخصصات دعم القمح وأسطوانة الغاز بقيمة 289 مليون دينار، بعد أن كانت 257 مليون دينار العام الحالي. وبالتالي، لا مجال للإشاعات التي تتكرر في كل موسم بأن الحكومة سترفع أسعار الخبز أو الغاز، فهذا أمر غير صحيح إطلاقا، وتم الحفاظ على أسعارهما بموجب قانون الموازنة.
الحكومة احتاطت لأي طوارئ في العام المقبل بزيادة مخصصات حساب الطوارئ من 50 مليون دينار إلى 100 مليون دينار لمواجهة أي تداعيات أو مستجدات طارئة قد يواجهها الاقتصاد الوطني.
المؤشرات السابقة تحمل تطمينات مهمة للمستهلك وللمستثمر على حد سواء، مما يستطيع أن يساعدهم على اتخاذ قراراتهم بشكل سليم ورشيد، ويبني موقفًا اقتصاديًا واضحًا تجاه عدد من القضايا والتحديات.

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