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أقلها جيش شعبي!

12/6/2023 11:26:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








ما يحدث في الضفة الغربية المحتلة، على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمر جد جلل، يؤكد أن هناك أخطارا، وليس خطرا واحدا، باتت ملامحها تلوح بالأفق، حتمًا سيؤثر على الأردن سلبًا، والذي يأتي بالتزامن مع المجازر الوحشية، التي ترتكبها آلة البطش الصهيونية في قطاع غزة، الذي أصبح لا يوجد فيه مكان آمن، فالبيوت السكنية والمستشفيات والمساجد تُدمر على رؤوس ساكنيها.
توزيع الأسلحة على قطعان المستوطنين ((قرار صائب))، هذا تصريح لوزير الأمن القومي زعيم حزب عظمة يهودية اليميني المتطرف، إيتمار
بن غفير، ومن بعده خرج رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يعربد قائلًا ((سنتخذ إجراءات إضافية، يشمل تسريع وتوسيع نطاق تراخيص السلاح بشكل كبير للمستوطنين)).
تصريحان جديران بدراستهما بشكل مستفيض، وأخذهما على محمل الجد، من قبل المسؤولين في الأردن، المطالبين في الوقت الحالي بدق ناقوس الخطر، وإعداد العدة الكافية، لمواجهة ما هو قادم، خصوصًا أن موضوع ((حل الدولتين))، أصبح ماضيًا، وذلك ما أشار إليه أكثر من مسؤول إقليمي ودولي.
صحيح بأن موقف الأردن مُشرف، ولكل دولة طاقة وقُدرة.. لكن بما أن الدول العربية مجتمعة لا تنوي خوض معركة أو حرب مع الاحتلال الإسرائيلي، لعدة أسباب، منها ما هو معلوم وأُخرى مجهولة، فإنه يتوجب على الأردن التفكير جديًا في الوقت الحالي وبأسرع وقت ممكن، بإعادة الجيش الشعبي، أو ((إنشاء لجان مقاومة شعبية في كل مدينة وكل قرية في هذا البلد))، وهذا ما أشار إليه المفكر والمؤرخ الدكتور علي محافظة.
هذه الخطوة، يجب أن تكون البداية أو بمعنى ثان المستعجلة، أما الخطوة الأُخرى، أو الآجلة، فهي العودة إلى خدمة العلم، خصوصًا إذا ما علمنا بأن الكيان الغاصب، يُفكر مليًا، وبات يتخذ إجراءات وقرارات على أرض الواقع، أقلها يتمثل بتسليح قطعان المستوطنين، ولا يُقيم وزنًا ولا يُعير بالًا لأي معاهدة أو اتفاقية، وكذلك القوانين والمواثيق الدولية.
سبع وخمسون دولة عربية وإسلامية، لم تستطع إيصال مساعدات غذائية ودوائية ووقود إلى قطاع غزة، إن كان ذلك يدل على ضعف وهوان، وعدم مقدرة، فالأصح والأولى أن يُقدم الأردن، وبالسرعة القصوى، على إعادة الجيش الشعبي، وذلك أضعف الإيمان، خاصة أن هناك أكثر من 148 ألف مستوطن إسرائيلي، في الضفة الغربية المحتلة، يحملون سلاحًا ((مرخصًا))، ناهيك عن جنود الاحتلال وأفراد شرطته.
لا أحد يُنكر دور القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية المختلفة، وما تقوم به من جهود جبارة في الذود عن حمى الوطن، ولا أحد أيضًا يستهين بقدرتها وجهوزيتها، لكن التأكيد على حق الشعب الأردني في الدفاع عن نفسه، بات واجبًا، وأمرًا ضروريًا، يتوجب عدم الاستهانة به، تمامًا كما يجب عدم الاستهانة بما يحدث في الأراضي المحتلة.
الجيش الشعبي، أو لجان المقاومة، هي رديف أساسي للقوات المسلحة، فرجال المقاومة على الأرض، تكون لهم الكلمة الأولى والأخيرة، ولنا في المقاومة الفلسطينية وثباتها حتى اللحظة، وما أوقعته من خسائر في صفوف الصهاينة، خير دليل، فالاحتلال الإسرائيلي لا يترك مناسبة وإلا ويشير فيها إلى ((دولة إسرائيل التاريخية وهي فلسطين وشرق الأردن)).

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